Байден призвал модернизировать оборону США для борьбы с киберугрозами со стороны России и Китая
Избранный президент Джо Байден заявил о необходимости модернизации вооруженных сил США на фоне растущих киберугроз со стороны России и Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны быть в состоянии внедрять инновации и переосмысливать нашу защиту от растущих угроз в новых сферах, таких как киберпространство", - сказал Байден на пресс-конференции после брифинга представителей разведки и обороны по вопросам национальной безопасности.
По его словам, для решения проблем, которые представляют для США Россия и Китай, "необходимо модернизировать наши оборонные приоритеты, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем, а не продолжать чрезмерно инвестировать в унаследованные системы, предназначенные для борьбы с угрозами прошлого".
Он также отметил, что недавняя кибератака против федеральных ведомств представляет серьезную угрозу для нацбезопасности США.
"Мы должны сократить разрыв между тем, где наши возможности находятся сейчас, и тем, где они должны быть, чтобы лучше сдерживать, обнаруживать, разрушать и реагировать на такого рода вторжения в будущем", - добавил он.
