Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина является жестким участником переговоров с Ираном по делу сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Об этом он сказал в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то бы достиг. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем. Это может занять время. Но хочу сказать, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться", - отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что будет сделано все, чтобы справедливость в этом деле "была неизбежной".

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.