РУС
Крушение самолета МАУ в Иране
2 096 26

Украина является жестким участником переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ: мы не позволим легко откупиться, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина является жестким участником переговоров с Ираном по делу сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Об этом он сказал в интервью газете "День", передает Цензор.НЕТ.

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то бы достиг. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем. Это может занять время. Но хочу сказать, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться", - отметил Кулеба.

Техническое расследование крушения самолета МАУ обсудили на видеоконференции, документы украинская сторона еще не получала, - Енин

Глава МИД подчеркнул, что будет сделано все, чтобы справедливость в этом деле "была неизбежной".

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Иран (2069) самолет (3672) крушение (501) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+3
Цікаво, а в чому ця жорсткість визначається???
29.12.2020 07:15 Ответить
+3
Стоять на коленях и на жёстком коврике
29.12.2020 08:06 Ответить
+3
а у нас есть нормальные международники, которые не брякают что попало?
29.12.2020 08:19 Ответить
Нічого не зробите. Тянучка на десятиліття.
29.12.2020 07:13 Ответить
29.12.2020 07:15 Ответить
29.12.2020 08:06 Ответить
29.12.2020 08:19 Ответить
вспомним Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем - крупная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 авиационная катастрофа , произошедшая в четверг https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 4 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2001 года . Авиалайнер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-154#%D0%A2%D1%83-154%D0%9C Ту-154М авиакомпании «https://ru.wikipedia.org/wiki/S7_Airlines Сибирь » выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2 Тель-Авив -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрное море . Погибли все находившиеся на его борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. долларов США за каждого погибшего - 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю... А вот ніне....Джонейди(МИД Ирана) заявила, что Иран выделит 200 млн евро из Фонда национального развития на выплату компенсаций Украине, передает иранское Радио «Свобода». Деньги на это заложат в госбюджет Ирана на 2021 год.
29.12.2020 08:32 Ответить
Выплаты родственникам жертв авиакатастроф регламентирует Международная конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанная в 1999 году в Монреале. Согласно ей, родным погибших предоставляется компенсация за телесный ущерб, включая смерть, а также за повреждение и потерю багажа. Совокупно такие выплаты могут составить как минимум 130 тысяч долларов за каждого погибшего, сообщил DW старший партнер международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", эксперт по авиационному праву Роман Марченко.

Международные правила предусматривают, что деньги перечисляют в два этапа. Первый включает в себя 22 тысячи долларов, их обязана выплатить авиакомпания, самолет которой попал в авиакатастрофу, причем выплатить "безотлагательно" - обычно в течение трех месяцев с момента аварии. "Сама авиакомпания или ее страховая фирма должна немедленно после инцидента найти наследников погибших, их счета и сделать немедленно выплаты согласно Монреальской конвенции, ориентировочно 22 тысячи долларов за каждого погибшего, в пользу семьи", - пояснил Марченко.
29.12.2020 08:34 Ответить
130 тысяч долларов за погибшего в авиакатастрофе - это сущие копейки. У всех заинтересованных стоит пример Каддафи с его самолётом, сбитым на Локкерби, где родственникам были выплачены суммы до 10 млн долларов. Видимо в этом и весь сыр-бор, все хотят разбогатеть на ровном месте, цинично, но факт
29.12.2020 09:00 Ответить
Читал,шо было журнаоистское расследование в 1994г. И там писали,шо ливийцев зделади козлами отпущения.Теракт мол провела спецслужба США,в связи з расследованием по перевозке наркотиков самолетами «Пан Американ».А Каддафи признал вину аж через 15 лет,и то шоб снять з Ливии санкции.
29.12.2020 10:44 Ответить
копейки или нет, но за погибшего бойца украина платит всего 50 000 долларов, как например семьям погибших курсантов на ан-26. так что "почувствуйте разницу".
29.12.2020 10:52 Ответить
МАУ принадлежит Коломойше, т.е. "выплате от авиакомпании" можно помахать ручкой.

Иран сразу предлагал выплатить по 100 000$ компенсации за каждого погибшего и закрыть вопрос. Наши, в принципе были согласны, но уперлись канадцы: 1 млн. и не меньше. Именно поэтому тягонина продолжается.
29.12.2020 09:57 Ответить
У нас международников нет. Есть только вот такие подхалимы как Кулеба. Я так понимаю возмещения семьи пострадавших получат уже после того как шмаркля и кулеба уйдут.
показать весь комментарий
Челябинские мужики настолько суровые, что прибивают к деревьям не скворечники, а собачьи будки
29.12.2020 09:25 Ответить
Такі жосткі, що крім Сопливої Зелені цього ніхто не бачить. Так жостко ніхто не обсирався. А про Іран хочуть забути, бо подія повязана із перерваним "відпочинком" Віслюка Оманського.
29.12.2020 09:36 Ответить
Ого, вот это Кулеба рубанул иранцев, я аж вздрогнул.
29.12.2020 09:41 Ответить
мы не позволим легко откупиться

Т.е. откупиться позволим, но тяжело?
29.12.2020 09:48 Ответить
видимо хочет и себе на карман что-то получить. родственники погибших вроде как уже давно согласны на предложенные ираном выплаты
29.12.2020 10:54 Ответить
Хотят продвинуть бизнес нужных людей на иранский рынок.
29.12.2020 13:17 Ответить
А всім таке буде, чи через одного? Можуть сказати, як казав один чоловік - " я вам нічего нє должєн"
29.12.2020 10:36 Ответить
Самоуверенный, его послали а он уверен в победе.
29.12.2020 10:48 Ответить
 
 