"Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

В Германии заражение новым штаммом коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, было зафиксировано еще в ноябре.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установили, что мутация вируса была у пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите" подтвердила результаты исследования.