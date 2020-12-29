РУС
"Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

В Германии заражение новым штаммом коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, было зафиксировано еще в ноябре.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установили, что мутация вируса была у пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британская" мутация коронавируса увеличивает вероятность передачи его среди домашнего окружения, - главный санврач Ляшко

Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.

Референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите" подтвердила результаты исследования.

не ,у нас тут ив Австрии
29.12.2020 07:45 Ответить
Зеленський і його банда сказали, що літаки будуть літати до Лєри Аблігації в Лондон в час коли внутрішнім рабам відключать дома весь транспорт. І їх не цікавить, є там в Лондоні вірус чи не має, а бобри повинні перевіряти награбоване в Україні в їх лондонських гаманцях.
29.12.2020 08:13 Ответить
Задолбали вы вашими "мутациями".
От нее что - летальность выше?
Вообще летальность какая (число умерших к числу заболевших)?
А если такая же, то что нагнетать то?
Задолбали.
29.12.2020 08:37 Ответить
"Уважаемый редактор,
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд:
То тарелками погают,
Дескать, подлые, летают,
То и них собаки лают,
То у них руины говорят" (Высоцкий)
29.12.2020 08:38 Ответить
Имеется в виду, что можно повторно заболеть.
29.12.2020 19:17 Ответить
А у мацкалов тоже нашли мутацию - прорастают роги и капыта
29.12.2020 09:14 Ответить
Хто не знайшов мутацію - той лох!
29.12.2020 09:51 Ответить
 
 