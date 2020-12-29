1 106 9
"Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии
В Германии заражение новым штаммом коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, было зафиксировано еще в ноябре.
Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижней Саксонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии установили, что мутация вируса была у пожилого мужчины, который впоследствии скончался от болезни. Также новый коронавирус обнаружили у его жены.
Ведомство выяснило, что дочь умершего в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом. При этом и она, и жена умершего уже выздоровели.
Референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите" подтвердила результаты исследования.
От нее что - летальность выше?
Вообще летальность какая (число умерших к числу заболевших)?
А если такая же, то что нагнетать то?
Задолбали.
Может, лучше про реактор?
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд:
То тарелками погают,
Дескать, подлые, летают,
То и них собаки лают,
То у них руины говорят" (Высоцкий)