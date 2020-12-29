Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 29 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ.

Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

Огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь врачей.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки, 28 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 84 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4771 транспортное средстве и 4583 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 604 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 534 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" -108 и 69 соответственно", - говорится в сводке.





