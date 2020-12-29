РУС
Новости Агрессия России против Украины
Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 29 декабря 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ.

Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

Огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь врачей.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО

Так, за минувшие сутки, 28 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 84 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4771 транспортное средстве и 4583 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 604 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 534 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" -108 и 69 соответственно", - говорится в сводке.

+6
Ну шо тепер скажеш, ЗЕлох?
Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9475
29.12.2020 08:04
+5
Вчора цілий день під Торецьком кацапи гатили великим калібром,і шо ми бачемо у цієї пісульці--Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметыИсточник: https://censor.net/ru/n3239568
29.12.2020 07:50
+5
Ти ж голосував за це. Тепер мовчи.
29.12.2020 08:01
Вчора цілий день під Торецьком кацапи гатили великим калібром,і шо ми бачемо у цієї пісульці--Неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметыИсточник: https://censor.net/ru/n3239568
29.12.2020 07:50
Ти ж голосував за це. Тепер мовчи.
29.12.2020 08:01
Я тут живу весь час,і при Петрі було так само,та ще і гірше.
29.12.2020 08:09
При Петрі сепарві прилітала - атвєтка ,, а зараз за це можуть відкрити кримінальну справу . Такої ганьби ще не знала жодна армія світу . .
29.12.2020 09:01
Щось я при Петрі "атвєток" не бачив,особливо коли ще був у Горлівці,тому свинособаки самі обстрілювали окуповані ними міста))
29.12.2020 09:07
Було було ,, тому є маса документальних доказів + відеоматеріалів . Для прикладу , достатньо подивитись лише архів Цн -На Мариупольском направлении несколько пьяных российских наемников совершили попытку нападения на наши позиции. Один террорист уничтожен, двое сбежали Источник: https://censor.net/ru/p3053623
29.12.2020 09:57
Сліпі кроти при днівному світлі ніц не бачать , нате й вони сліпі кроти 😂
29.12.2020 13:57
"при Петрі було так само,та ще і гірше." - А може проблема Пороха в тому, що він не хотів поразки і, відповідно, не хотів продавати поразку у війні? зелений же точно знає, як треба продавати зраду і поразку у війні! Він все своє життя продавав білети на концерти, де паплюжив і топтав ім'я своєї країни! І тепер його виборці після всього, що було накоєно ним і його посіпаками з 95-кварталу, пишуть: "при Петрі було так само,та ще і гірше." Шкода, що в 21 ст. в епоху інтернету стільки овочів-імбіцилів-хохлів-малоросів усе ще існують в Україні. кловуна вибрали преЗЕдентом воюючої країни...
29.12.2020 12:14
Ну шо тепер скажеш, ЗЕлох?
Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9475
29.12.2020 08:04
Так і зараз скажу,я від своїх слів не відмовляюсь.
29.12.2020 08:10
Бо тобі діватись нікуди перед фактом.
29.12.2020 08:13
Перед яким фактом?Зелєбоба це меньше зло для України,ось це факт.
29.12.2020 08:15
ппц ты контуженый наглухо, вася
29.12.2020 08:20
Я об"єктивний,у вас е Томас,ви в нього вірите,я у Діда Мороза давно не вірю))
29.12.2020 08:22
впервые вижу украиномовного кацапа, разве это не рождественское чудо?
29.12.2020 08:42
А я дебілів таких які не володіють Мовою,хоть і мешкають в Україні,бачу кожного дня.Тебе з Тамбову у скотовагоні до України завезли?
29.12.2020 08:47
крот - тролль фсб.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина с звериными погонялами: «Волков», «Лосев», «Медведев», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Грачёв» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
29.12.2020 14:15
Суб'єктивний факт.
29.12.2020 08:20
Ну тоді готуйся. Криворогатий здає Україну *****.
29.12.2020 08:22
Де саме він здає Україну?Може у Мінську?Шо казав Петро--Мінському зговору альтернативи нема.Чи не так?
29.12.2020 08:25
При Петру відвойовували територію, а при ЗЕ віддаємо.
29.12.2020 08:31
Особливо Дебальцево блискавично відвоювали,тільки навпаки.
29.12.2020 08:48
За Дебальцеве краще помовч
29.12.2020 09:03
А шо так?Невдобно якось з Дебальцево вийшло,і з Іловайськом,та складами?Скільки міст здав Зелєбоба?Скільки складів при Зелібобі підірвано?
29.12.2020 09:09
Та в тебе ж Порошенко в усьому винний, а в мене ***** та наші запроданці. Ось і вся різниця між нами.
29.12.2020 09:22
І це сумно. Впертість-перша ознака тупості.
29.12.2020 08:19
Може фактами підтвердеш кому стало гірше,окрм сивочолого та його команди?
29.12.2020 08:24
Ні. Ти підтвердь кому стало краще. А я факти кожен місяць за комуналку ношу платити.
29.12.2020 08:31
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ в крымской Новофедоровке Зайцевым в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
29.12.2020 14:14
Говнокомандуючий ще сплять після вчорашньої перемоги. Не турбуйте.
29.12.2020 08:00
През спить і бачить вологі сни з горами шекелів. До речі, вартість доставки газу планують збільшити уп'ятеро.
29.12.2020 08:02
надо так отвести войска, чтобы не долетало-всего делов-то
29.12.2020 08:04
До твоєї хати долітає?
29.12.2020 08:11
Ну шо , нєлох довбаний ,, добився миру на Донбасі .!?

Чхати хотіли кацапи на твої - припинення вогню ,, і на тебе придурка .. .
29.12.2020 09:06
І на Мінські домовленості від Петра))
29.12.2020 09:10
Читаю і думаю,ти або кацап, або малорос, або провокатор, чи з пустою ватною головою. А МОЖЛИВО ВСЕ РАЗОМ,
29.12.2020 16:43
Молчать! Хриплый видит в глазах фуйла мир
29.12.2020 09:25
А Сцикун тільки війська відводить... У відповідь ОП вирішив жорстко... рвідвести ще війська з 4- населених пунктів включаючи Нижньотепле де орків немає з 14 року і лінія розмежування по Дінцю. Соплі переводять орків на лівий берег Дінця. ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ!
29.12.2020 09:32
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 567
29.12.2020 11:15
Вже і ЗСУ перетворюються на брехливий маланський смітник. Де адекватна відповідь.
29.12.2020 11:29
Не всі ЗСУ, а тільки генштаб та його пресс служба, які відпрацьвують маланські срібряники.
29.12.2020 16:09
Прошу от Президента одного: "Владимир Александрович, назовите хотя бы одного своего родственника, который воевал в АТО или сейчас "наслаждается миром" в зоне ООС. Одного, пожалуйста, второго не надо".
29.12.2020 13:04
Єрмак анонсував чергову капітуляцію на Донбасі:
4 ділянки так званого розведення у січні.
Після чого окупанти займають вигідні позиції, а ми втрачаємо територію.
Якщо охлос та армію влаштовує капітуляція говнокомандувача, то най
Це не червоні лінії, а зрада національних інтересів!!
29.12.2020 14:00
Так перемирие же эффективно, ну подумаешь там ранили еще одного нашего бойца, ну постреляли там с минометов, главное для клоуна и дальше видеть мир в глазах пуйла.
29.12.2020 16:26
 
 