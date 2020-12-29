Израиль вводит локдаун и ускоряет вакцинацию от коронавируса до 150 тыс. прививок в день: в феврале планируют выйти из пандемии

Израиль на следующие две недели вводит общенациональный локдаун, который, как надеются чиновники, станет последним, поскольку в стране также увеличивают темпы вакцинации. Это, по мнению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, позволит Израилю выйти из пандемии уже в феврале

За неделю в Израиле сделали почти 500 000 прививок, что является самым высоким показателем в мире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"При условии, что страна сохранит темпы этой недели – более 100 000 прививок в день, в следующем месяце она увидит резкое ослабление пандемического кризиса", – сказал Эран Сегал, биолог из Научного института Вейцмана.

Сейчас рассматривается вопрос об открытии круглосуточных пунктов вакцинации. Нетаньяху хочет удвоить дневную норму до 150 000 прививок к следующим выходным.

По его словам, к концу января это позволит полностью вакцинировать пожилых людей и другие уязвимые группы, которые составляют четверть из 9 миллионов граждан Израиля, на них также приходится 95% смертей от COVID-19.

"Как только мы закончим этот этап... мы сможем избавиться от коронавируса, открыть экономику и делать то, что не может делать ни одна страна", – сказал премьер в телеобращении.

Опрос, проведенный Институтом демократии Израиля, опубликованный в воскресенье, показал, что 40,8% населения дали правительству в основном положительные оценки за то, как оно справляется с медицинскими аспектами кризиса, а 32,2% – в основном отрицательные. По экономическим аспектам 52,8% опрошенных дали отрицательные оценки, 19,7% – положительные.

В следующие две недели жители страны не смогут удаляться от дома более чем на один километр. Исключения – жизненно важные дела. Будут закрыты коммерческих предприятия и торговые точки, кроме тех, которые предлагают продукты питания, средства гигиены, лекарства, бытовые товары. Закрываются также места развлечений и досуга.