Израиль вводит локдаун и ускоряет вакцинацию от коронавируса до 150 тыс. прививок в день: в феврале планируют выйти из пандемии

Израиль на следующие две недели вводит общенациональный локдаун, который, как надеются чиновники, станет последним, поскольку в стране также увеличивают темпы вакцинации. Это, по мнению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, позволит Израилю выйти из пандемии уже в феврале

За неделю в Израиле сделали почти 500 000 прививок, что является самым высоким показателем в мире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"При условии, что страна сохранит темпы этой недели – более 100 000 прививок в день, в следующем месяце она увидит резкое ослабление пандемического кризиса", – сказал Эран Сегал, биолог из Научного института Вейцмана.

Сейчас рассматривается вопрос об открытии круглосуточных пунктов вакцинации. Нетаньяху хочет удвоить дневную норму до 150 000 прививок к следующим выходным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

По его словам, к концу января это позволит полностью вакцинировать пожилых людей и другие уязвимые группы, которые составляют четверть из 9 миллионов граждан Израиля, на них также приходится 95% смертей от COVID-19.

"Как только мы закончим этот этап... мы сможем избавиться от коронавируса, открыть экономику и делать то, что не может делать ни одна страна", – сказал премьер в телеобращении.

Опрос, проведенный Институтом демократии Израиля, опубликованный в воскресенье, показал, что 40,8% населения дали правительству в основном положительные оценки за то, как оно справляется с медицинскими аспектами кризиса, а 32,2% – в основном отрицательные. По экономическим аспектам 52,8% опрошенных дали отрицательные оценки, 19,7% – положительные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центр хранения вакцин от COVID-19 создадут в Киеве, - "слуга народа" Радуцкий

В следующие две недели жители страны не смогут удаляться от дома более чем на один километр. Исключения – жизненно важные дела. Будут закрыты коммерческих предприятия и торговые точки, кроме тех, которые предлагают продукты питания, средства гигиены, лекарства, бытовые товары. Закрываются также места развлечений и досуга.

вакцина (3815) Израиль (2088) карантин (16729) Нетаньяху Биньямин (199) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+8
Бо іудеї не обирають у владу кловунів.
29.12.2020 08:26 Ответить
+7
И холодильники нашлись, и пункты прививок, и логистика.
Все есть в стране, где дружат с головой.
Зато у нас провели новые заседания и разработали новые планы по строительству дорог.
29.12.2020 08:23 Ответить
+6
Уж, извините, способы создания вакцин давным-давно описаны и известны. Есть несколько технологий, нужны наличие школы химиков, биологов, медиков в стране, грамотные кадры, оборудование, оснащенность лабораторий и мотивация сотрудников. У нас есть только армия прокуроров, коррумпированные суды, правоохранители, воры чиновники и морально разложившаяся нация. Это, как видим, никак не помогает борьбе с пандемией. Ну а про мотивацию врачей стыдно даже писать, мин. зпл в Украине 300 евро, в той же Польше 710.
29.12.2020 08:29 Ответить
А узеленські вважають шо лох не мамонт, не вимре.
29.12.2020 08:10 Ответить
А если и вымрет, то клоунам не жалко.
29.12.2020 11:55 Ответить
Ещё не известно какие будут последствия от этих прививок.
29.12.2020 08:17 Ответить
ага, а вдруг болеть и дохнуть перестанут, кого ж тогда во славу сатаны в жертву приносить?
29.12.2020 08:21 Ответить
Я о последствиях, через несколько лет.
Вакцину нужно годами испытывать.
29.12.2020 08:22 Ответить
А Кулеба,чи Ляшко трындели шо вакцину еще даже не изобрели.
29.12.2020 09:04 Ответить
Вот гады. Дай ссылку на эту инфу. Всем расскажу.
29.12.2020 09:10 Ответить
ахаха, очень злобная сотона убила 10 людей, а очень бобрый Яхве.... ты до стока и не досчитаешь.
как же противно это читать - ууууу, сотона, сотона, слово Бобу шо то, слово бобу шо это, тьху!
29.12.2020 08:53 Ответить
антихрист замороченый, покайся, и Иисус Христос спасет твою душу
29.12.2020 09:04 Ответить
тебе предлагают:
Если т.н. "иисус" не существовал = миллион евро
если существовал = резать будем, как китайцы - "тысяча порезов" или как там - типо по кусочку отрезают "плоть"
Щас зайдет мудрец и скажет что из утверждений - правда.

Твой выбор?
Правильно, христоедство заканчивается ровно там где жёппе может стать горячо.
Еще что-то? "христианин" билн. вас таких - 99.9999%
29.12.2020 09:14 Ответить
типичный сатанист. как только упомянут Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, так сатанистов корчить начинает, что они хотят в бешенстве правоверующих расчленят.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь. Призываю Бога Всемогущего на изгнание злых и лукавых бесов из раба Божьего Yuriy Smith и отправляю их орды в тот мир, из которого они пришли и по неизвестной причине проникли в душу раба Божьего Yuriy Smith. И прошу Бога Всемогущего закрыть за ними двери, и пусть Имя Бога всегда звучит в уме и сердце раба Божьего Yuriy Smith, и укрепи веру крепкую в Тебя, Боже Всемогущий, навсегда.Аминь.Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
29.12.2020 09:53 Ответить
ммм, Эль Классико.
Ты наверное и "причащаешься" после того как попы и ковидные бабушки обобызают ложечку?
дикари - жрут "плоть и кровь" Нассытеля
я бы понял если ты был бы "троллем", но тут уже надо:
29.12.2020 10:08 Ответить
Ізраїль запроваджує локдаун і прискорює вакцинацію проти коронавірусу до 150 тис. щеплень на день: у лютому планують вийти з пандемії - Цензор.НЕТ 7754
29.12.2020 10:09 Ответить
Вам, лаптеногим, прививки не нужны
29.12.2020 11:56 Ответить
В школе каникулы?
Ка Вы определяете людей?
29.12.2020 12:12 Ответить
Зато они поставляют своих на все （!）ключевые должнлсти в Украине. Только вот что-то эта "самая умная в мире нация" почему-то показывает примеры исключительно в области разграбления бюджета и уничтожения остатков государственности. Наверное, у нас другой климат？😀
29.12.2020 08:32 Ответить
Так ЗЕпоц і платить їм пензії. ЗЕлохи зробили це разом.
29.12.2020 08:56 Ответить
А кстати да. Но не думаю шо и ПАП отказал бы(а не то продадим Рашке еще больше беспилотников в т.ч. таких шо Алиев воевал и гнал армян)
29.12.2020 09:02 Ответить
Схаменись, він правий.
29.12.2020 09:28 Ответить
схаменувсь, з вас - скан того шо видалили
показать весь комментарий
29.12.2020 09:41 Ответить
Не маю скану, і хто видаляє - не знаю. Було про жидів і євреїв.
29.12.2020 09:59 Ответить
Да, в феврале выйдут из пандемии.......
Украинцам президенту тяжело объяснить почему западные партнёры вакцину не поставят в ближайшие 7-8 месяцев( пока своих не вакцинируют) ,и почему мы отказываемся от российской вакцины, хотя до 14 года вакцинация российскими препаратами использовалась широко.
Так что ждите дорогие украинцы!
П.С:сегодня минус 293,
29.12.2020 08:25 Ответить
До 14 року і війни не було.
29.12.2020 08:28 Ответить
П.С:сегодня минус 293,\\\\\\\\\\

Ого, так Вы в космосе? абсолютный минимум же, там всегда минус 293, а не только сегодня, кстати "день" как-то смешно звучить, т.е. не звучит, в космосе то)) - проверьте запасной обогреватель скафандра и не делайте крепких движений. Круто быть космитом, но страшно шо там летают инопланетяне.
29.12.2020 08:49 Ответить
Уж, извините, способы создания вакцин давным-давно описаны и известны. Есть несколько технологий, нужны наличие школы химиков, биологов, медиков в стране, грамотные кадры, оборудование, оснащенность лабораторий и мотивация сотрудников. У нас есть только армия прокуроров, коррумпированные суды, правоохранители, воры чиновники и морально разложившаяся нация. Это, как видим, никак не помогает борьбе с пандемией. Ну а про мотивацию врачей стыдно даже писать, мин. зпл в Украине 300 евро, в той же Польше 710.
29.12.2020 08:29 Ответить
Мо, в Польше за сало не продают дипломы?
29.12.2020 08:42 Ответить
Всё там продают.
29.12.2020 08:53 Ответить
Ты ж сам разложился как человек. Завидуешь постоянно. Если тебе дать власть - и грабить будешь. Не тебе судить.
29.12.2020 08:53 Ответить
Завидую? Где? Кому? Дурашка-тролль, ты спалился. Меняй ник. Хотя - не поможет, твоя скотоподобная сущность проявится под любым ником.
29.12.2020 09:02 Ответить
Ой, б*же, типо вы бы будучи, напр. на месте Юзика, не принял бы 10к. евро за нажатие нужной кнопочки. и не надо говорить шо нет ибо православный - Овощ тоже православный, как и Путин и может даже Трамп
29.12.2020 09:06 Ответить
пожилых людей и другие уязвимые группы, которые составляют четверть из 9 миллионов граждан Израиля, на них также приходится 95% смертей от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3239569\\\\\

Из-за старперов - посадили на бутылку все население - Брависсимо, Беня!
и как тут не поверить в разные заговоры то? Эль Мюридка кстати недавно крутую статью высрал - и логично же ибо этим вирусом уже про*ли все уши и запугали даже Аллаха.
кх-кх, о б*же(падает раком, бормочет мантры, целует "лики", творит "таинства")
29.12.2020 08:46 Ответить
Лохи!!!

В Украине Ковид сам становится не заразным и рассасывается вместе со статистикой.

В крайнем случае попить рыбьего жира, сходить толпой сфотографироваться под волшебной шляпой, приложить к больному месту кусок асфальта, три раза спеть "Аве ЗЕ" и все само пройдет.
29.12.2020 08:54 Ответить
Вы забыли про главную панацею - праздничный концерт 95-го...совместно со всем перечисленным (ну...и кусок асфальта к больному месту прикладывать 3-5 раза в день))))
29.12.2020 09:05 Ответить
Дааааа. На Йолачку Квартал-95 надо сходить обязательно.

И ни в коем случае на концерте не натягивать на хлебальник маску, чтобы не мешать положительным ЗЕленым флюидам излечивать кугутский организм от бесовских хворей.
29.12.2020 09:11 Ответить
Вы забыл о главном, о чем скулил очень добрый бородач Епифаний - бесноваться в капищах(у попов кошель прохудился))), а потом вновь приносить прибыль(отпевание, ага)))
29.12.2020 09:09 Ответить
Турки не стали ждать когда вся Европа и Америка вылечится и купили у китайцев. Но по-моему у Украины даже на это денег нет.
29.12.2020 09:05 Ответить
Вот интересно: у власти и в Израиле и у нас евреи, но разница просто потрясающая. Может быть у нас евреи какие-то неправильные?
29.12.2020 09:53 Ответить
А через два дні "знайдуть" ще один новий вірус - і по-новому. А потім ще.
Вічна вакцинація....
29.12.2020 10:59 Ответить
В нормальных странах идет вакцинация полным ходом , а в Украине для быдла только видосики от потерпевшего, ах да, еще повышение тарифов на газ и электричество.
29.12.2020 12:00 Ответить
И они еще недовольны своим Нетаньяхой, бо он там где то наел в ресторанах за счет бюджета на 10 000 дол и прокуратура его тягает. А то что он провакцинировал всех в заслугу и не ставят, так как это его обязанность и работа. Читаешь их новости и не можешь в это все поверить.
14.03.2021 10:27 Ответить
 
 