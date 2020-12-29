В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксированы 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 298 человек;

летальных случаев - 232

выздоровели - 16 106 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 037 362 человека;

выздоровели - 681 835 человек;

летальных случаев - 18 081;

проведено ПЦР-тестов - 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - рассказал Степанов.



