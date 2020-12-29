РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4725 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 159 25

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106

За минувшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксированы 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 03госпитализированы - 1 298 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 03летальных случаев - 232

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 03выздоровели - 16 106 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 03осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль вводит локдаун и ускоряет вакцинацию от коронавируса до 150 тыс. прививок в день: в феврале планируют выйти из пандемии

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 08заболели - 1 037 362 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 08выздоровели - 681 835 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 08летальных случаев - 18 081;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 08проведено ПЦР-тестов - 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 6 988 новых случаев, выздоровели - 16 106 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В выходные умирают в три раза меньше народу. Еще чего, умирать в выходной? - думают граждане и терпят до понедельника.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:02 Ответить
+2
Вчера умерло от короны кажись 75, а сегодня 232? Старуха с косой из уикэна приехала
показать весь комментарий
29.12.2020 08:28 Ответить
+1
Ну что, Степанов и Ляшко, локдаун вводить будете?
Без содержания населения?

Вам сказать, к чему привел локдаун в Мельбурне (а ведь федералы в Австралии и бизнесам помогали, и дополнительные выплаты к пособию по безработице добавили из-за ковида)?
БОМЖАМИ, вот чем закончился локдаун.

Съездила я сегодня в один тканевый магазин, в котором не была больше чем полгода - и на стоянке крытой имели место быть два бомжа. С комфортом бомжи устроились, основательно: матрас положили (часто выкидывают, подобрать на улице легко), подушки.
Ведь "цимес" в том, КАКОЙ это район.
Это один из самых богатых районов города (магазины престижные, дорогие, рестораны, кафе, все дела), и бомжей в нем я не видала никогда, а уж чтобы на парковке жить устраивались - такого вообще не бывало.

Также сегодня по пути домой из тканевого магазина в двух местах были уведены полицейские автозаки, на парковке у парка (полицейских машин было несколько, бомжей паковали, что ли?) и на улице спального района. Раойны это все богатые, и очень-очень консервативные.
Что-то много автозаков получается на такие районы, да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)

А ведь предсказывали еще в марте умные люди, что будет расти преступность, вот она и растет. А ведь не все выплаты по ковиду еще срезаны, до марта платят, что же будет к Пасхе с преступностью?
Полицейские будут скоро очень заняты: это им не бабушек, сидящих на скамейках без масок в локдаун штрафовать, скоро работа будет настоящая.

А вот и доказательство "повышения уровня благостояния населения":
"https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html Melbourne's outer suburbs, tourist towns to be hit hardest by JobSeeker cut https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
An analysis has found Narre Warren has the highest proportion of its population on JobSeeker in Victoria."
назван район города, где больше всего получает доплату к пособию по ковиду, так что ждем наплыва бомжей.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Резкое падение заболеваемости.... В чём секрет нашей медицины? Или народ стал соблюдать дистанцию и носить маски на лице ? Подозреваю, что приказано скрывать статистику.... Засвечивают только критических больных, о которых нельзя скрыть инфу...
показать весь комментарий
29.12.2020 08:17 Ответить
Не знаю як у вашому місті,а у нас всі носять маски,та тримають дистанцію.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:29 Ответить
а що за місто?
показать весь комментарий
29.12.2020 08:32 Ответить
Пекін мабуть
показать весь комментарий
29.12.2020 09:47 Ответить
Данецьк
показать весь комментарий
29.12.2020 18:41 Ответить
Як не дивно в останній час маски дійсно стали носити значно більше і в магазаних і в транспорті.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:35 Ответить
Вчера умерло от короны кажись 75, а сегодня 232? Старуха с косой из уикэна приехала
показать весь комментарий
29.12.2020 08:28 Ответить
Ну что, Степанов и Ляшко, локдаун вводить будете?
Без содержания населения?

Вам сказать, к чему привел локдаун в Мельбурне (а ведь федералы в Австралии и бизнесам помогали, и дополнительные выплаты к пособию по безработице добавили из-за ковида)?
БОМЖАМИ, вот чем закончился локдаун.

Съездила я сегодня в один тканевый магазин, в котором не была больше чем полгода - и на стоянке крытой имели место быть два бомжа. С комфортом бомжи устроились, основательно: матрас положили (часто выкидывают, подобрать на улице легко), подушки.
Ведь "цимес" в том, КАКОЙ это район.
Это один из самых богатых районов города (магазины престижные, дорогие, рестораны, кафе, все дела), и бомжей в нем я не видала никогда, а уж чтобы на парковке жить устраивались - такого вообще не бывало.

Также сегодня по пути домой из тканевого магазина в двух местах были уведены полицейские автозаки, на парковке у парка (полицейских машин было несколько, бомжей паковали, что ли?) и на улице спального района. Раойны это все богатые, и очень-очень консервативные.
Что-то много автозаков получается на такие районы, да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)

А ведь предсказывали еще в марте умные люди, что будет расти преступность, вот она и растет. А ведь не все выплаты по ковиду еще срезаны, до марта платят, что же будет к Пасхе с преступностью?
Полицейские будут скоро очень заняты: это им не бабушек, сидящих на скамейках без масок в локдаун штрафовать, скоро работа будет настоящая.

А вот и доказательство "повышения уровня благостояния населения":
"https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html Melbourne's outer suburbs, tourist towns to be hit hardest by JobSeeker cut https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
https://www.theage.com.au/politics/federal/big-city-suburbs-and-tourist-towns-will-hurt-the-most-in-jobseeker-cut-20201228-p56qgu.html
An analysis has found Narre Warren has the highest proportion of its population on JobSeeker in Victoria."
назван район города, где больше всего получает доплату к пособию по ковиду, так что ждем наплыва бомжей.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:32 Ответить
Да это просто Рублевка. Ну где еше бомжу Хеннесси с утреца попить? Вот и вас туда занесло
показать весь комментарий
29.12.2020 08:42 Ответить
Да, это "Рублевка" (только это не окраина, это близко к центру города).
И мне ОЧЕНЬ не нравится появление "стационарных" бомжей в таких районах.
Когда в магазине видишь ухоженных, очень аккуратно одетых женщин а на улице это чудо - то возникает вопрос, а разве закончились места в ночлежках?
Тогад пусть наш коммуняцкий премьер штата Виктория под бомжей туннель строящийся (метро) переобрудует, все равно сейчас в центре города многие бизнесы - тю-тю, кто ездить то по тому туннелю будет?
А так все условия для жизни: и крыша над головой, и близко к офису премьера штата.

P.S. "Вот и вас туда занесло " - я живу в соседнем районе (где в двух местх видела автозаки).
показать весь комментарий
29.12.2020 08:52 Ответить
да еще в дообеденное время (вроде, бухать и наркоманничать рановато, нет?)\\\\\\\\\

ну вы конечно приколист. че, когда учился на медсестру - не был студентом в совке? бухать можно круглосуточно и даже в аудитории и вообще, вы ненавидишь все советское!!!11 доброе, качественное и даже Ленина!! (бросается к статуэтке Вождя, молится, поет Интернаци.анал)
показать весь комментарий
29.12.2020 08:42 Ответить
Кацап під проксі, своі казки Шехерезади за поребріком розповідай! В спам, свинорос!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:58 Ответить
Что же тебя, аваковского, так корежит?
Что ты так боишься?
Разве ж у тебя нет револьверта?
показать весь комментарий
29.12.2020 13:18 Ответить
По воскресеньям утренние планерки не проводят.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:36 Ответить
Какой мужественный у нас министр - может настигнуть на следующий день в 2 раза больше пораженных, а также отпеть в три раза больше убитых Яхве вирусом. Прикольная "работа" - бекаешь что-то, а бабло платят, плюс можно заработать на всяких "схемах". Если конечно ты неправославный, шоб часом потом не "гореть вечно"
показать весь комментарий
29.12.2020 08:38 Ответить
И еще вам к планируемому локдауну, Степаное и Ляшко: как там у вас растет покупательная способность населения? А том вон у соседей падает, на новоднем столе и развлечениях будут экономить, пишут соседские СМИ.
Не знаю, кто там на чем у нас сейчас в Австралии экономит, но съездила я намедни в распродажный магазинный центр, так вот, складывается впечатление, что на дорогие товары как раз и есть спрос, покупатели толклись в магазине дорогих сумок и дорогой фарфоровой и хрустальной посуды, также покупали спортивную обувь (кроссовки).
А все остальные магазины - и одежные, и обувные, и нижнего белья, и мебельные - пусты, как шаром покати, единичные покупатели.
Кстати, несколько аутлетов закрылись...
Правда, в кафе полно посетителей, но кафе там было одно, нет конкурентов...
показать весь комментарий
29.12.2020 08:47 Ответить
Вчера - осуществлено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).
Сегодня - осуществлено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 6988 нових випадків, одужали - 16 106 - Цензор.НЕТ 2421
показать весь комментарий
29.12.2020 08:55 Ответить
в два раза с хвостиком сократили число проводимых тестов... - так что...статистика та еще!
если так пошло на спад...то на фига лохдаун с 8 января???? шоб сидели тихо и не гавкали???
показать весь комментарий
29.12.2020 08:59 Ответить
В выходные умирают в три раза меньше народу. Еще чего, умирать в выходной? - думают граждане и терпят до понедельника.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:02 Ответить
Нет, просто морги, видать, в выходные не работают , оттого и нет покойников, чтобы смерти от ковида рапортовать.
Работникам моргов тоже нужен выходной.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:19 Ответить
максимка не даун,еще не время расслаблядьться, предновогодняя интрига с цифирками,ждемс ...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:24 Ответить
сосед от инсульта умер нписали коронавирус шас его всем лепят
показать весь комментарий
29.12.2020 12:19 Ответить
План по валу нужно выполнять
показать весь комментарий
29.12.2020 13:20 Ответить
 
 