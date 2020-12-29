Экс-руководитель ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада: "Зарплата за несколько месяцев"

Бывший врио руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000%, из-за которой ему грозит арест.

"Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ГФС на ДПС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", - рассказал Гутенко, передает Цензор.НЕТ.

"Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра.

По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст.365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня.

Не буду перегружать деталями, поэтому напишу коротко. Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делал. Письма прилагаются", - пояснил он.

Он также рассказал, что следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии Гутенко под стражу.










