Экс-руководитель ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада: "Зарплата за несколько месяцев"

Бывший врио руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000%, из-за которой ему грозит арест.

"Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ГФС на ДПС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", - рассказал Гутенко, передает Цензор.НЕТ.

"Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1000% оклада, - ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко из-за надбавок за интенсивность

По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст.365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня.

Не буду перегружать деталями, поэтому напишу коротко. Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делал. Письма прилагаются", - пояснил он.

Он также рассказал, что следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии Гутенко под стражу.

премия (483) ГФС (3600) ГБР (3178)
Топ комментарии
+16
Это как пенсионерам добавили от 8 до 70 гривен а здесь заоблачные премии? Это ж какую нужно было сделать очень полезную работу ( круче наверное чем спасительные твиты мендель) что получить такую премию. МОЖЕТ ХВАТИТ. Отвечать должны все такие премиальщики и состоянием и своей свободой это как минимум.
29.12.2020 08:44 Ответить
+13
моим родителям с 40-ка и 42-х летним стажем, кстати медикам, добавили по 6 гривен...
зато сколько пиара в СМИ было о повышении пенсии и заботе о людях...
29.12.2020 08:53 Ответить
+11
Чушь полная, задолженность по зарплате никогда не платили путем выплаты премии. Да и вообще с трудом верится что на гос службе типа фискалов или налоговой бывают многомесячные долги по зарплате.
29.12.2020 08:46 Ответить
Будет чем за газ заплатить...😀
29.12.2020 08:42 Ответить
А що, він такий бідний що й собаки в нього нема?..
29.12.2020 09:08 Ответить
Это как пенсионерам добавили от 8 до 70 гривен а здесь заоблачные премии? Это ж какую нужно было сделать очень полезную работу ( круче наверное чем спасительные твиты мендель) что получить такую премию. МОЖЕТ ХВАТИТ. Отвечать должны все такие премиальщики и состоянием и своей свободой это как минимум.
29.12.2020 08:44 Ответить
на барское золото позарился, холоп? в крепостное время тебе бы таких плетей всыпали
29.12.2020 08:46 Ответить
моим родителям с 40-ка и 42-х летним стажем, кстати медикам, добавили по 6 гривен...
зато сколько пиара в СМИ было о повышении пенсии и заботе о людях...
29.12.2020 08:53 Ответить
Ого сколько. Аж шесть гривен! Это-же целых два американских цента, а вы еще морду недовольную делаете. Неблагодарные!
29.12.2020 09:11 Ответить
экий вы оптимист - матери добавли 12 копеек
от 8 до 70 гривен - это олигархам
29.12.2020 09:37 Ответить
Не всем не значит незаконно - в премировании ничего незаконного тоже нет. Да советское наследие, да из бюджета, но это ж элита, если не они то кто?
29.12.2020 10:09 Ответить
Чушь полная, задолженность по зарплате никогда не платили путем выплаты премии. Да и вообще с трудом верится что на гос службе типа фискалов или налоговой бывают многомесячные долги по зарплате.
29.12.2020 08:46 Ответить
Фраеру, нужно-же что нибудь морозить, вот он и придумал "отмазку".
29.12.2020 09:13 Ответить
Вот ты и в шкуре бизнеса, когда на твои запросы тебе отвечают дыбильными письмами. Ты все делаешь строго по написано, но у проверки свой резон - план. И письмом они советуют подтереться. Как оказалось планы есть и у следаков. Такой во круговорот имения в природе.
29.12.2020 08:46 Ответить
вот с таких зарплат высокопоставленных чиновников в миллионы гривен и рисуют среднюю по стране в тысячи...
29.12.2020 08:49 Ответить
Стая выживает по законам джунгей: - «каждый сам за себя», «всё для себя», «убей - или будешь убит» и «выживание самого сильного».
29.12.2020 08:52 Ответить
Як тобі таке Ілон Маск?
29.12.2020 08:53 Ответить
Всё,что нажито непосильным трудом.
29.12.2020 08:56 Ответить
Срам и позор президенту,позволяющему это!
29.12.2020 08:56 Ответить
Которому из шести?..
29.12.2020 09:14 Ответить
Суки плачут за ******!!!
29.12.2020 08:56 Ответить
сучій стогін луна по Україні.
Суки ********.
29.12.2020 09:17 Ответить
а потом трындят что в бюджете дырка... и нет денег ни на что...но! но вот на миллионные зарплаты-премии-доплаты-выплаты и бонусы-фокусы для себя любимых есть и будут всегда... а плебс ? та куда он денется...
29.12.2020 08:56 Ответить
Срам и позор президенту,позволяющему это!
29.12.2020 08:57 Ответить
Которому из шести?..
29.12.2020 09:16 Ответить
Усім шЄстьом на парашу
29.12.2020 09:18 Ответить
Не ну если вся эта элита будет довольствоваться ТОЛЬКО премиями, то пожалуйста!
29.12.2020 08:58 Ответить
З якоголиха? То ж з наших податків!
29.12.2020 09:42 Ответить
Все з нашіх податків, але офіційна премія то не грабунок з бюджету без меж...
29.12.2020 10:01 Ответить
Эта гнида должна сидеть в одной камере с насраловым и парашенко. Спасибо пнтюня за пять лет и надцать невь@бательсих реформ...
29.12.2020 08:59 Ответить
Согласна, его поеращення выкашливаем до сих пор. Но что мешаем нынешним все исправить? Гниды
29.12.2020 09:04 Ответить
Ето кто ж начальнику ГФС поверит?
29.12.2020 09:00 Ответить
Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців" - Цензор.НЕТ 3568
29.12.2020 09:08 Ответить
Болт мабуть на зворотній стороні
29.12.2020 09:16 Ответить
КОНЧЕННЫЕ БЕЗСЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ....
29.12.2020 09:12 Ответить
Тяжкий спадок, режиму Пєціка, який дістався зЄлЄнцям.
29.12.2020 09:14 Ответить
Екскерівник ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу: "Зарплата за кілька місяців" - Цензор.НЕТ 7637 Знову клоун винен?
29.12.2020 09:15 Ответить
Вот вам и ответ почему страна такая нищая. Посмотрите вечером на поток дорогих машин - это рабочие едут домой? И такое положение дел по всей Украине.
29.12.2020 09:28 Ответить
Петяяяя, ты? С салона гонят или хлам из Литвы?
29.12.2020 14:32 Ответить
Ось так, у зеленом колі слуги, розкрадають бюджет і дружно співають пісні.
29.12.2020 09:29 Ответить
Всё доступно объяснил, и даже не покраснел.
29.12.2020 09:34 Ответить
А зелекторат еще не понял, что зеленые слуги будут его не только стричь, но и шкуру себе на ботинки с туфлями сдирать..
29.12.2020 09:35 Ответить
он даже обьяснил... .прикольно ..зебилы поймут если что ...
29.12.2020 09:45 Ответить
Дурацкий совковый принцип надбавка " за интенсивность работы",то есть за то , как сильно потел. Не за результат работы, а за потуги. Бред. Законадательно надо запретить эту дурню - ежемесячные надбавки. Премия за результат - это стимулирует.
29.12.2020 09:46 Ответить
Что касается именно одной из премий ...

Т.е. их было несколько, только меньшими суммами?
А потом спрашивают: "Почему не хотят платить налоги"?
29.12.2020 09:47 Ответить
Ой, да сколько той премии . Хотя бы хватило за газ заплатить . а за транспортировку уже с премии следующего месяца.
29.12.2020 09:50 Ответить
Ни стыда, ни совести.
29.12.2020 09:59 Ответить
1000\12=83.3 а чего бы не накинуть себе бедному на несколько лет вперед.
29.12.2020 11:15 Ответить
Какой же он тупой!
1. Почему за несколько месяцев? Не может по пальцам одной руки подсчитать точное количество месяцев?
2. Зарплата и премия - это разные вещи. Друг друга никогда не заменяют.
3. Врио руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко несколько месяцев сидел на хлебе и воде, не получая зарплаты?
Или так все разворовали, что денег не осталось себе же на зарплату?Источник: https://censor.net/ru/n3239571
29.12.2020 12:16 Ответить
"может идти в сотнях процентов к окладу"
Это как необлагаемый минимум, всего лишь 17 грн. А на него столько можно накрутить.
29.12.2020 12:28 Ответить
1000!!!!, 1000!!!!, 1000!!! процентов. Столько не зарабатывает даже мафия на наркоте.
29.12.2020 12:56 Ответить
 
 