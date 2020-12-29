Итальянские врачи выявили местный аналог "британского штамма" коронавируса: переболевшие весной пациенты заражаются повторно
Медики в Италии выявили штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на тот, который в настоящее время активно распространяется в Великобритании
При этом специалисты выявили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.
По его словам, врачи выявили этот штамм случайно - наблюдая за пациентом, который в апреле заразился COVID-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус вновь дал положительный результат. Несколько последующих тестов подтвердили наличие COVID-19 в организме пациента.
В итоге в ноябре специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В итоге и выяснилось, что у него - именно новый вариант коронавируса.
"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.
Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он - не летальнее "классических" вариантов COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.
"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в ряде других стран Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На самом деле, вся кацапская "оппозицыя" пут ыну - за бидона, а с ним де факто и за кетай бес границ и за "бальшого брата" по совковой привычке. А вот Aмерика свободных людей - за Трампа. Ну а в Eвропе, UK и Украине - в основном, одни антитрамповские визги полоумных под дуду прессы глобалистской олигархии.
Что плохого в том шоп суть услышать/почитать?
понимаю шо тёбё типо "за державу обидно", но мля, статья просто, пусть будёт для развития ума, или как там сказать то?
а, и кстати, йо-кающий, иди к Путину.
можно читать и Пиплию, и увидеть - "не сотвори се кумира"(как всегда украден текст, но тем не менее - актуален(см. сайт Антиколорадоса и какого кумира они там смачно об.... ну, обписывают дифирамбами))
И мне тоже будет пофиг типо шо я читаю их там.
да че я ваще пишу то - пнх.
А за "сглони", то я вас не тянул за.... ну и ассоциации у вас...
русский просто видать
поэтому украинцы и получат вакцину лишь через несколько месяцев, когда она потеряет свою актуальность и никому не будет нужна- сольют нам за бешенные бабки то, что будет подлежать утилизации
То есть иммунитет у переболевших не возникает! То есть самая большая иммунизация не действует!
Тогда что уже говорить про слабенькую иммунизацию вакцинированием?.
средств для повышения иммунитета более чем достаточно- кто ищет информацию, тот найдет... но у меня сложилось мнение, что это кому-то не выгодно, а как раз наоборот...
- как раз люди мрут от включения "избыточного иммунитета" который доводит организм до шока
- иммунизации НЕ ПРОИСХОДИТ не зависимо от того сколько раз переболеть!
хотя до 10-го раза человек просто не доживёт учитывая то что с каждым разом от организма "отваливается" кусок здоровья...
Вот же бред же.
Так давно уже повторно заражаются. Так шо чет тут не то, страшилка. Если бы написали - Уборщица от нефиг делать, изучила штамм и сразу побежала бить в колокол - то и то звучало бы правдоподобней.
Августовский анализ в ноябре "не поняли" и "решили изучить"
Во время войны я пару раз тут детально описывал, как кацапы запускают фейки через украинский Интерфакс (есть еще и российский) Тогда ИФАКС ссылались на разные ведомства, а на сайтах ведомств этих новостей не было. А здесь даже на самом Ифаксе нет этой новости. Есть два варианта как фейки запускают. Либо Ифакс єту новость разместил, и тут же удалил когда дурачки ее перепечатали, либо она рзамещена не в официалной ленте новостей а в зажопье сайта, где ее можно только спец. ссылкой найти, для отмазки.
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/28/news/coronavirus_scoperta_variante_italiana_simile_a_quella_inglese_-280214974/?ref=RHTP-BH-I280215055-P5-S1-T1
Пишут, что у пациента положительный тест (мазок). Не пишут, что пациент прямо заболел.
Еще пишут, что вакцина должна работать и на мутации вируса.