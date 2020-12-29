Итальянские врачи выявили местный аналог "британского штамма" коронавируса: переболевшие весной пациенты заражаются повторно

Медики в Италии выявили штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на тот, который в настоящее время активно распространяется в Великобритании

При этом специалисты выявили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи выявили этот штамм случайно - наблюдая за пациентом, который в апреле заразился COVID-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус вновь дал положительный результат. Несколько последующих тестов подтвердили наличие COVID-19 в организме пациента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

В итоге в ноябре специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В итоге и выяснилось, что у него - именно новый вариант коронавируса.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.

Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он - не летальнее "классических" вариантов COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в ряде других стран Европы.