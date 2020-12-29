РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4725 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 096 65

Итальянские врачи выявили местный аналог "британского штамма" коронавируса: переболевшие весной пациенты заражаются повторно

Итальянские врачи выявили местный аналог

Медики в Италии выявили штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на тот, который в настоящее время активно распространяется в Великобритании

При этом специалисты выявили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи выявили этот штамм случайно - наблюдая за пациентом, который в апреле заразился COVID-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус вновь дал положительный результат. Несколько последующих тестов подтвердили наличие COVID-19 в организме пациента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британская" мутация COVID-19 была в Германии еще в ноябре, - Минздрав Нижней Саксонии

В итоге в ноябре специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В итоге и выяснилось, что у него - именно новый вариант коронавируса.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.

Британские власти в декабре признали, что в их стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он - не летальнее "классических" вариантов COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый британский штамм коронавируса на 56% более заразен, чем прежние варианты SARS-CoV-2, - исследование

"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в ряде других стран Европы.

Автор: 

Великобритания (5091) Италия (1676) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Что-то мне начинает казаться, что вся эта истерика с локдоунами в богатых странах связана с желанием глобалистского капитала скупить по-дешевке разоренный рентабельный бизнес среднего класса и превратить его в своих наемных работников на пол-ставки.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:53 Ответить
+6
именно так и есть
поэтому украинцы и получат вакцину лишь через несколько месяцев, когда она потеряет свою актуальность и никому не будет нужна- сольют нам за бешенные бабки то, что будет подлежать утилизации
показать весь комментарий
29.12.2020 09:03 Ответить
+5
Кароче, вакцинація до сраки. На кожен штамм запаришся створювати вакцину.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что-то мне начинает казаться, что вся эта истерика с локдоунами в богатых странах связана с желанием глобалистского капитала скупить по-дешевке разоренный рентабельный бизнес среднего класса и превратить его в своих наемных работников на пол-ставки.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:53 Ответить
- интересная мысль
показать весь комментарий
29.12.2020 08:55 Ответить
- зашла но статью на эту тему не нашла...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:10 Ответить
спасибо! пойду читать...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:30 Ответить
я тоже почитаю на досуге, раз похожая мысль анализируется.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:00 Ответить
если б наши мысли да Богу в уши...
показать весь комментарий
29.12.2020 10:10 Ответить
Да будет Бог с теми, кто приедет в Вашингтон по призыву Трампа 06.01.2021, чтобы мотивировать Пенса выбрать конверты с выборщиками за Трампа в спорных штатах. А там, глядишь, и Бог прислушается к людишкам на этой земле.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:14 Ответить
Все вы, лаптеногие дружно топят за Трампа.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:52 Ответить
сие мыслевыделение аналогично писанине в привокзальном сортире, имхо.

На самом деле, вся кацапская "оппозицыя" пут ыну - за бидона, а с ним де факто и за кетай бес границ и за "бальшого брата" по совковой привычке. А вот Aмерика свободных людей - за Трампа. Ну а в Eвропе, UK и Украине - в основном, одни антитрамповские визги полоумных под дуду прессы глобалистской олигархии.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:08 Ответить
ты ещё на шария и мид мордора забыл ссылки выложить.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:31 Ответить
нё знаю, но даже Антиколорадос выложил ролик Доббровского в котором тот крёпко обосрал как ПАП-а, так и Зелю.
Что плохого в том шоп суть услышать/почитать?
понимаю шо тёбё типо "за державу обидно", но мля, статья просто, пусть будёт для развития ума, или как там сказать то?

а, и кстати, йо-кающий, иди к Путину.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:39 Ответить
Дурбэцэл, пиши название своего вождя всеми заглавными, а не то, после сдачи смены, будет бутылка не стандартная, а с скипидаром.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:44 Ответить
ага,все у кацапского пропагандона Мюридки логично. и мальчики в трусиках и фашисты в Киеве и остальной бред.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:57 Ответить
б*же, да читать можно и Ленина(правда в отхожем месте) - и это не факт шо от писанины не почерпнешь чет для себя.
можно читать и Пиплию, и увидеть - "не сотвори се кумира"(как всегда украден текст, но тем не менее - актуален(см. сайт Антиколорадоса и какого кумира они там смачно об.... ну, обписывают дифирамбами))
показать весь комментарий
29.12.2020 11:00 Ответить
вот именно,читай Мюридку в отхожем месте,а на Цензор ссылки на него выкладывать не обязательно. за ссылки на пропагандонскую кацапню бан полагается. читай правила форума.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:13 Ответить
идешь ты на сайт Антиколорадоса.
И мне тоже будет пофиг типо шо я читаю их там.
да че я ваще пишу то - пнх.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:47 Ответить
накинул тебе за щеку.проверяй.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:53 Ответить
кто о чем, браток... я например думаю не выпить ли "боярки", или сперва не выкурить ли "Стронга". а вы "за щеку" - ну так вперед. кого и кто держит за рукав то?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:42 Ответить
сглотни уже, запей стронгом и не вякай
показать весь комментарий
30.12.2020 18:13 Ответить
Стронг то сигареты.
А за "сглони", то я вас не тянул за.... ну и ассоциации у вас...
русский просто видать
показать весь комментарий
30.12.2020 20:31 Ответить
Шо там тебе видать,если +ер в своем рте не видишь? кацапа в зеркале увидишь,ведун х ров.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:36 Ответить
Италия, Южная Англия, Нью Йорк, Калифорния - эти места липового скопления ковид-эпидемии - это всё лакомые кусочки, где скупленные глобалистской олигархией на спаде после локдауна разоренные бизнесы будут быстро приносить прибыль, а бывшим хозяевам, неспособным платить по счетам, не останется ничего иного, как рассылать свои резюме скупщикам. Так решается и проблема с желанием олигархии получать сверхприбыль и ее желание обескровить средний класс свободных людей, который способен противостоять ее стремлению к закабалению мира, как это видно сейчас в США с многомиллионным движением за второй срок Трампа против выборных махинаций и цензуры в СМИ и соцсетях, при помощи которых из Бай дона лепят президента.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:07 Ответить
Кацапскі копита надряпали страшилку.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:17 Ответить
а вот и соевые байденолюбы пошли в атаку упершимся рогом. Прислуга коррупционного олигархата интернационалит не хуже коминтерна.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:25 Ответить
Не мути здесь воду, кацапчик. Тут и так полно зебанутых.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:30 Ответить
а вот и второй цербер отгавкался за шоколадку.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:35 Ответить
Вали отсюда, чмошник. Воняет от тебя даже по сети.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:37 Ответить
полоскайте рот, петеботики.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:43 Ответить
кстати, почитайте Антиколорадоса. там коментах круто. можно обосраться, если попробовать посраться то. я даже нейтрально, срался, но был обосран и выгнан оттудова. секта блин
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
Мокшанский бот под прокси, ты снова зашкварился
показать весь комментарий
29.12.2020 11:51 Ответить
********** вывели 4-го. Я знаю, чтио вас тут с десятка три беснуется, не считая трижды перелогиненных.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:54 Ответить
вам кажется
показать весь комментарий
29.12.2020 10:54 Ответить
I am afraid that ...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:04 Ответить
don't worry
показать весь комментарий
29.12.2020 11:26 Ответить
Those are sheep who don't worry about shearing.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:47 Ответить
Обычно, таким как вы,нужно креститься,когда кажется.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:49 Ответить
Если заражаются повторно то зачем тогда делать прививки?
показать весь комментарий
29.12.2020 08:54 Ответить
Кароче, вакцинація до сраки. На кожен штамм запаришся створювати вакцину.
показать весь комментарий
29.12.2020 08:59 Ответить
именно так и есть
поэтому украинцы и получат вакцину лишь через несколько месяцев, когда она потеряет свою актуальность и никому не будет нужна- сольют нам за бешенные бабки то, что будет подлежать утилизации
показать весь комментарий
29.12.2020 09:03 Ответить
Дело не в новой вакцине а в том что ПОВТОРНО заражаютя УЖЕ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ !!!
То есть иммунитет у переболевших не возникает! То есть самая большая иммунизация не действует!
Тогда что уже говорить про слабенькую иммунизацию вакцинированием?.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:06 Ответить
совершенно верно, поэтому и нужно укреплять иммунитет, а не сидеть в масках взаперти на локдаунах и ждать чуда от вакцины- его не будет.
средств для повышения иммунитета более чем достаточно- кто ищет информацию, тот найдет... но у меня сложилось мнение, что это кому-то не выгодно, а как раз наоборот...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:14 Ответить
не знаю... не знаю...
- как раз люди мрут от включения "избыточного иммунитета" который доводит организм до шока
показать весь комментарий
29.12.2020 09:28 Ответить
Чтобы выяснить будут ли заражаться и по третьему разу. Наука, она такая штука понимаешь...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:03 Ответить
- если было "второе" заражение то будеи и десятое!
- иммунизации НЕ ПРОИСХОДИТ не зависимо от того сколько раз переболеть!
хотя до 10-го раза человек просто не доживёт учитывая то что с каждым разом от организма "отваливается" кусок здоровья...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:15 Ответить
Чтобы посадить население на иглу. Может от ковид19 вам и вколют задарма, а вот за прививку от ковид 21, 22 и далее везде, и соответствующий штампик в паспорте или на лбу, вас заставит работать на глобальную финансовую олигархию так, как работали шахтеры на капиталистов в начале 19 века...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:12 Ответить
чёрт его знает ЭТО ТАК ИЛИ НЕТ ?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:21 Ответить
Это гипотеза и предупреждение, 2 in 1.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:26 Ответить
В итоге в ноябре специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел Источник: https://censor.net/ru/n3239572\\\\\\\\\

Вот же бред же.
Так давно уже повторно заражаются. Так шо чет тут не то, страшилка. Если бы написали - Уборщица от нефиг делать, изучила штамм и сразу побежала бить в колокол - то и то звучало бы правдоподобней.
Августовский анализ в ноябре "не поняли" и "решили изучить"
показать весь комментарий
29.12.2020 08:59 Ответить
"Stop covid fascism, give America its freedoms back" - думаю, что эти слова сторонника Трампа в передаче Стинчфилда на Newsmax TV, которые я только что услышал, найдут отклик у многих и за пределами Америки.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:19 Ответить
ЭТО ФЕЙК! Данная новость ссылается на Интерфакс, на котором не удалось найти новость про итальянских медиков и "Местный аналог" британского штампа. (про "местный аналог" звучит идиотично и антинаучно)

Во время войны я пару раз тут детально описывал, как кацапы запускают фейки через украинский Интерфакс (есть еще и российский) Тогда ИФАКС ссылались на разные ведомства, а на сайтах ведомств этих новостей не было. А здесь даже на самом Ифаксе нет этой новости. Есть два варианта как фейки запускают. Либо Ифакс єту новость разместил, и тут же удалил когда дурачки ее перепечатали, либо она рзамещена не в официалной ленте новостей а в зажопье сайта, где ее можно только спец. ссылкой найти, для отмазки.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:48 Ответить
Неразборчивость Цензора к источникам нередко вызывает вопросы. Хорошо, когда это разовый ляп. Хуже, когда умелый слив врага становится маниакальной идеей, как история с вагнеровцами, имхо, а еще хуже, когда ради раскрутки мифа людям затыкают рот или подвергают несогласных оскорблениям приблатненных цензорских церберов.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:56 Ответить
Мировое олигархическое ограбление, глобальная пирамида превосходящая биткоин в миллионы раз. Мутации в головах и сми, больше ни где. Верить в наше время никому нельзя, порой даже самому себе. Мне только можно)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:52 Ответить
недалеко от истины, увы.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:57 Ответить
от тебя потянуло кацапом .увы но это так
показать весь комментарий
29.12.2020 10:48 Ответить
это у вас или портянки нестираны или перебродившей соей с петиной ботофермы несёт.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/107996 - и при чем тут кацапы?)) А Петя при чем?)) Петя двух олигархов стал выводить из тени, так воняли на Петю 24/7 и "знающий все" народ из двух "зол" по видосикам выбрал самое паскудное, лживое, продажное и отвратительное существо, это от недостатка образованности к сожалению
показать весь комментарий
29.12.2020 12:09 Ответить
не надо петину пыль в глаза выдавать за манну небесную и нагнетать соевую скобеевщину.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:15 Ответить
у вас кацапов одно или соя или еще какая то херь .больше ничего методички не пишут .? что здесь еще люди читают и пишут ...тебе не сказали ?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:19 Ответить
Иммунитет - едиственное действенное лекарство от ковида! Ешьте больше иммуностимулирующих продуктов! Все остальное - развод плебса фармамафией.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:58 Ответить
Італійські лікарі виявили місцевий аналог "британського штаму" коронавірусу: перехворілі навесні пацієнти заражаються повторно - Цензор.НЕТ 9412
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
Нашел источник.
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/28/news/coronavirus_scoperta_variante_italiana_simile_a_quella_inglese_-280214974/?ref=RHTP-BH-I280215055-P5-S1-T1
Пишут, что у пациента положительный тест (мазок). Не пишут, что пациент прямо заболел.
Еще пишут, что вакцина должна работать и на мутации вируса.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:44 Ответить
 
 