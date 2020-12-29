За сутки в мире выявили 487,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,7 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 29 декабря в мире зарегистрировали 410 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 041 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 81 684 429 случаев инфицирования, из них 487 368 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 781 823 человека, из них 9 105 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 57,82 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
Это ли не какой-то заговор? Надо бы почитать за время когда "испанка" бесновалась. - усопло в 50 раз больше, при том шо жи*елей планетки было поменьше(еще и немцы сократили "немного" перед пандемией)))