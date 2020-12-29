РУС
Новости Коронавирус и карантин
За сутки в мире выявили 487,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9 тыс. человек. Общее число инфицированных - 81,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 декабря в мире зарегистрировали 410 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 041 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 81 684 429 случаев инфицирования, из них 487 368 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 781 823 человека, из них 9 105 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 57,82 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. 

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
