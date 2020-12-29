Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 29 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь по-прежнему превышает 50% в Николаевской (63,2%) и Одесской (52,9%) областях.
Загруженность коек по Украине составляет 40,1%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 336,8 человек на 100 тыс. населения.
