Рада выполнила программу этого года на 70%, остаток наверстаем в 21-м, - Арахамия

Открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации можно считать "историческими" достижениями Верховной Рады в 2020 году.

Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5% тогда, как в соседних странах – это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки – это довольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта", - отметил депутат.

Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, – и принятие закона о деривативах. Политик подчеркнул, что "десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 года".

Вместе с тем он обратил внимание и на закон о легализировали игорного бизнеса в Украине.

"Он в теневом виде существовал вообще без каких-либо платежей и стимулировал коррупцию, наконец-то выходит из тени и люди начинают приобретать лицензии," - заметил Арахамия.

Также парламентарий акцентировал внимание и на завершили первого этапа реформы децентрализации. Так, в "Слуге народа" убеждены, что предусмотренное ею укрупление районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в ОТГ, на громады, то есть "не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан".

Кроме того, Арахамия остановился и на "провалах" в работе Верховной Рады в 2020 году.

"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", - сказал он.

При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.

"Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го", - добавил Арахамия.