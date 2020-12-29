Рада выполнила программу этого года на 70%, остаток наверстаем в 21-м, - Арахамия
Открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации можно считать "историческими" достижениями Верховной Рады в 2020 году.
Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5% тогда, как в соседних странах – это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки – это довольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта", - отметил депутат.
Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, – и принятие закона о деривативах. Политик подчеркнул, что "десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 года".
Вместе с тем он обратил внимание и на закон о легализировали игорного бизнеса в Украине.
"Он в теневом виде существовал вообще без каких-либо платежей и стимулировал коррупцию, наконец-то выходит из тени и люди начинают приобретать лицензии," - заметил Арахамия.
Также парламентарий акцентировал внимание и на завершили первого этапа реформы децентрализации. Так, в "Слуге народа" убеждены, что предусмотренное ею укрупление районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в ОТГ, на громады, то есть "не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан".
Кроме того, Арахамия остановился и на "провалах" в работе Верховной Рады в 2020 году.
"Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить", - сказал он.
При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.
"Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го", - добавил Арахамия.
Конец года - традиционное время итоговых интервью руководителей государства. Как правило, эти интервью представляют собой максимальную концентрацию идеального «Я» власти - то есть, того, как она хотела бы выглядеть в глазах общества. Такой экстракт реальных, преувеличенных и мнимых достижений.
И вот два лидера доверия общества, Зеленский и Разумков дали два больших интервью - соответственно, «Фокусу» и «УП». С реальными достижениями, как известно, у Зе-комнады напряг. И поэтому, по законам жанра, содержанием откровений Зе и Ра должна было стать развёрнутая лекция о том, почему место, куда они завели страну, лучше называть не точкой «Ж», а точкой «V», от слова victory - «победа». Но упс - у электоральных богов, которых мы заслуживаем, не получилось рассказать даже о мнимом. По прочтении интервью возникает ощущение, что нет там ни идеального, ни реального «Я», а есть только политическое «Оно», в одном случае бесконечно глупое и ограниченное, кретин в роли главнокомандующего, а в другом - хитрое и осторожное, футляр в футляре.
Впрочем, обо всем по порядку. Интервью Зеленского. Даже интересно, его к нему вообще не готовили, или его уже нельзя подготовить? Но он же там не только себя сдает, а всю свою команду. Причем сразу же. Хотя нет. Издание выбрано правильно. «Фокус» типа купил менеджер медиахолдинга Коломойского Александр Борщевич. И интервьюер выписывает карамельно-вазелиновый лид о том, что «в кабинете президента нет часов. Вероятно, потому, что время здесь исчисляют не стрелками, а количеством выполненных задач», «воздух пропитан стойким ароматом кофе», а «на рабочем столе - стопки бумаг». Все об Украине думает Владимир Ссаныч, не жалеет себя. Ну и, конечно, «Зеленский соглашается отвечать на все, даже самые неудобные, вопросы». Но вот беда: «времени на встречу критически мало - всего один час». То есть, на теннис с Шефиром и посещение резиденции Святого Николая - времени хватает, а на итоговое интервью - цейтнот.
Поэтому никаких острых углов, раскручивания и дожимания, а традиционная теплая ванна. Но даже в этой теплой ванне Ссаныч умудряется обделаться. Повторимся - сразу же. Сообщает, что, оказывается, «мы добились» признания Ирана о сбитии украинского Боинга. Не мы, а вы. Когда Великобритания и Канада заявляли об иранской ракете, Зеленский просил «всех воздерживаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий», и заявлял, что это не «тема для хайпа» вплоть до момента выдавленного Западом у Ирана признания. Вполне вероятно, что если бы в самолете не летели канадцы, англичане, немцы и шведы, признания Ирана мы ждали бы до сих пор.
Идем дальше. «Продолжается ли борьба с коррупцией?», - мягусенько стелет Зеленскому интервьюер. Ответ как в анекдоте: «Кто обкуренный? Я обкуренный?». «Я не коррупционер, я ничего не беру. Все признают, в том числе британские и американские разведки, что верхушка нашей страны взяток не берет». Это та британская разведка, которая прямо говорила Зе об агентах РФ в его окружении? И это та американская разведка, с которой, как говорят, друг президента обсуждал наличие компаний «Квартала» в отмывочных цепочках Коломойского?
Но причем тут в принципе какие-то разведки? Все видят Ермака с братом. Все видят Портнова с Татаровым. Все видят Кирилла Тимошенко с Баумом. Все видят картель «Большой стройки» и шефиров с киселями. Все видят, что депутаты президентской фракции получают зарплаты в конвертах. Вот об этом, «Фокус», спросите, и пусть ответят. Но спрашивают только о Татарове. Ответ чарующий - Татаров он коррупционером был при Порошенко, когда бронежилеты с дырками продавали, а при мне он стал честным, и щас пойдет докажет это.
Но все-таки президент дает рецепт, как побороть коррупцию, которой нету: 1) «мы максимально оцифруем государство» и 2) «со временем будут приходить чистые люди. Они все равно будут появляться». Это уже чистосердечные показания. Если со временем будут приходить чистые, то кто же те, кто уже пришел и сидит, и сидит во главе с вами, Владимир Ссаныч?
Впрочем, вы сами точки над «і» и расставляете, рассказывая про главу КСУ Тупицкого. Оказывается, была личная встреча с ним, во время которой опытный судья спросил президента «чего изволите?». «Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?» - спрашивал Тупицкий у меня», - выкладывает Зеленский. И что же ответил президент? Наверное, выгнал продажного чинушу, сказав, что главное видение - соблюдение буквы и духа закона. А вот и не угадали - пожал руку.
«Земельный, банковский, языковой вопросы прошу не поднимать, для того чтобы не раскалывать общество», - сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки». Так вот как оно было на самом деле. То есть, президент был не против атаки на антикоррупционную вертикаль - НАБУ, ВАКС, НАПК и декларации. В списке красных линий всего этого нет, пожали руки и все хорошо. И Тупицкий все по понятиям делал. Просто Запад начал по рукам бить, и пришлось кричать, что мы не при делах и против.
Следующий пункт. «Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран». Да мы потому и не входим, что вы - президент. Который закатывает в асфальт ковидный фонд. И не понимает, что вакцинация - задача не министерского, а национального масштаба. А что Степанов? Он уже ковид победил, вот так же и вакцинацию проведет.
И самое прекрасное. Если РФ нападет из Крыма. Казалось бы - точнейший пас журналиста. Ну расскажи ты, что Украина готова к любому варианту, блесни компетенцией: вспомни про новое вооружение, учения, расскажи о своем внимании к армии в целом. Нет, ответ экзальтированной дамы: «я даже не хочу ее представлять. Я против этого.
Будем надеяться, что это невозможно…». Если ты не хочешь представлять возможный сценарий - то зачем ты нужен на посту главнокомандующего? «Мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины».
Интересно, что в интервью Зе общество зацепило только фраза «все ждут посадки Порошенко» и оправдания по Татарову. А весь прочий вал идиотизма, которым окатил нас президент, остался малозамеченным. Потому как это уже привычная норма. Не выдержал в этот раз только генерал Кривонос, который разнес «стратегию» «главнокомандующего», заявив, что «мы не воюем мясом», напомнив, что современная война требует других подходов, и призвав воспитывать мобилизационный резерв.
Но тот факт, что заместитель секретаря СНБО обоснованно считает президента кретином, не вызвал особого резонанса. Ну, да, а что делать? Только один Саакашвили призвал уволить Кривоноса - но опять-таки не потому, что тот неправ по сути, а, так сказать, за разглашение военной тайны.
И вишенка на торте нового объекта доверия. Разумков не знает о зарплатах в конвертах для депутатов президентской партии. Но если это позорное явление существует - то это, конечно, коррупция. А как ее искоренить? Ответ: «Нормальная заработная плата». Какая? «Не знаю, какая». Так а как же определить? «Моя зарплата председателя Верховной Рады - 38-42 тысяч. Достаточно для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен». Опять говорю «а», но боюсь сказать «б». Потому что выйдут новости «Разумков призвал поднять зарплату депутатам». «С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5, 3, 6 тысяч ... Ну мне совесть не позволяет». В Партии регионов работать и с РИА Новости Украина и Вышинским во время войны с РФ совесть сотрудничать позволяла, а тут - нет.
Два клоуна - хитроватый и придурковатый. И когда оба они лидеры электорального доверия - это приговор стране. Которая будет оплачивать их глупость и хитрость. В обоих интервью не раскрыта главная для симпатиков клоунов тема - тема тарифов. Которые рекордно вырастут уже в январе - на газ и на тепло. А там и неизбежное повышение на электроэнергию. А за этим - повышение цен на всё, и падение уровня жизни. Избрание Зеленского - оно чем-то похоже на оккупацию Крыма. Хоть камни с неба, лишь бы не Порошенко. И вот эти камни и начинают сыпаться. Терпеть только вряд ли долго будут. Рейтинг уже упал ниже ОПЗЖ, по последнему опросу КМИС.
С момента повышения тарифов для Зеленского начнется обратный отсчет. Это, кстати, хорошо понимает и его команда. Которая максимально монетизирует свои должности и власть сегодня. И даже Миша Подоляк вместо подготовки своего подшефного президента к интервью «Фокусу» дает свое личное теплое ламповое интервью «Фактам». Правильно, Миша, пора о себе подумать.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (законопроект №2284).
Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады в среду.
Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно одобрила его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.
Закон, являющийся обновленным законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" прошлого созыва парламента, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.
ну т.е. зеленожопые обезьяны как обычно взяли законопроект "папередников", переписали его под собственным авторством и вауля - прорыв года!
Им лопаты не подвезли? Или запчасти помешал привезти коронавирус?
А может мозгов не хватило? Тогда чем наверстывать?
Зеленский: от ipper bydlo к lower…
В социальной структуре украинского общества, увы, не менее 40 % составляет так называемое быдло.Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.И доля быдла к сожалению только увеличивается. Это следствие нашей беспросветной и длительной бедности, которая коверкает психику и мировозрение людей.Поэтому если у Президента рейтинг опускается до 40%, то это означает, что его поддерживает уже только бедное,.Рейтинг Зеленского сейчас колеблется уже на уровне 25% . Это означает, что внутри самого быдла он стал опускаться от условно говоря верхнего слоя - upper bydlo к самому дну, к черни, к lower bydlo.Соответственно ролики Зеленского стали совсем уж примитивными и расчитаными на людей, напрочь лишенных всякого критического мышления.Особенно это стало заметным после коррупционного провала Зеленского с Татаровым.Вообще скорость деградации и маргинализации гаранта поражает.Складывается впечатление, что он уже находится по ту сторону добра и зла.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?