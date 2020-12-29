Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму это число превышает 2 миллиона.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. При этом данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.

"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - сказал Резников.

Министр добавил, что даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.

"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - отметил Резников.