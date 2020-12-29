Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников
На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму это число превышает 2 миллиона.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. При этом данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.
"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - сказал Резников.
Министр добавил, что даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.
"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - отметил Резников.
И да, я козачок. У меня по отцовской линии все фамилии на -ко.
От всех диаспор я держусь очень далеко; мне с ними просто не о чем говорить. Это другой социальный слой; национальность значения не имеет.
Большинство нормальных людей с цензора ушли. Осталось всякое лайно, вроде тебя.
Че они делают то?
для красного словца, вынули язык из дуплеца.... хм, записать бы надо, что высрал то
не, ну реально - Где работа резниковых и прочего .... субстанции которая гребет зряплату "служа народу" - из народа.?
А лугандонская вата плача стреляла в наших солдат и обстреливала Мариуполь Градом!!!
То где санкции за это?
Где признание Рашки страной-
пи*орасомтеррористом?
а, ок, вопросов нет - тебе выгодно ляпать языком шо написали и не рыпаться))
(вот сс*ка, а? )
И Украину они предавали тоже принудительно.
И воинов ВСУ убивали принудительно.
И пленных мучали принудительно.
Это все от недостатка витаминов просто.
***** не для того свое ипотечное быдло послал на утилизацию в Донбасс, чтобы оттуда привезти туземное быдло.
Получили в силу обстоятельств! А что им оставалось делать?
После деокупации обещают ...
Новая власть выполнит ваши обещания?
Что будет вам, если вы сами не выполните?
(тогда бумага была в дефиците... Сейчас её на паспорта = завались!)
Там очередя стояли за Раша-паспортами. Люди взятки давали чтобы побыстрее получить.
"Пирнудительно". Тьфу, блд.