Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников

Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму это число превышает 2 миллиона.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. При этом данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.

"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - сказал Резников.

Министр добавил, что даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.

"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - отметил Резников.

Тада.
И Украину они предавали тоже принудительно.
И воинов ВСУ убивали принудительно.
И пленных мучали принудительно.
Это все от недостатка витаминов просто.
29.12.2020 09:37 Ответить
Ну да, их же в Донецке под автоматами заставляли стоять в очередях за паспортами а потом силком втаскивали в автобусы и возили а рашку за их получением.))
29.12.2020 09:36 Ответить
Резников -- ХВАТИТ БРЕХАТЬ !!! Бежали друг по перед ДРУГА !!!! Я бы ( наших людей ) оградил забором и сосать а не пенсии воду енергию и Я за все это плачу
29.12.2020 09:38 Ответить
Ну да, их же в Донецке под автоматами заставляли стоять в очередях за паспортами а потом силком втаскивали в автобусы и возили а рашку за их получением.))
29.12.2020 09:36 Ответить
Человека можно просто "выключить" из общества. Оккупанты так всегда делают.
29.12.2020 09:37 Ответить
Хто не бажає жити в окупації,звідти виїзджають.
29.12.2020 09:42 Ответить
Для этого нужно быть молодым, богатым и здоровым, а не старым, бедным и больным.
29.12.2020 09:46 Ответить
Для цього треба мати бажання жити вільно.
29.12.2020 09:50 Ответить
Этого мало.
29.12.2020 09:50 Ответить
Тобі ж вистачило щоб аж у кенгурятьню виїхати))
29.12.2020 09:52 Ответить
Я был молод, здоров, и с двумя советскими дипломами.
29.12.2020 09:56 Ответить
І шо ти у кенгурятьні зробив з тими дипломами?На цвях повісив?))Повторюю,у кого є бажання ті звідти виїхали,а хто не бажає,ті там лишились.
29.12.2020 10:00 Ответить
Работал в двух университетах, затем в частной компании. По специальности, разумеется.
29.12.2020 10:06 Ответить
Так ти засланий козачок,хотів Австралію перетворити у СРСР?
29.12.2020 10:08 Ответить
Я инженер по 1-му диплому, и математик по 2-му.
И да, я козачок. У меня по отцовской линии все фамилии на -ко.
29.12.2020 10:09 Ответить
І багатьох Австралійців ти навчив як треба працювати інженером по СРСРовські?))Я чув у Австралії велика Українська діаспора,там зберігають Українські традиції,відзначають Українські свята,збираються разом,розмовляють Українською,діточок навчають Мові у недільних школах,а в тебе тільки прізвище на ко?))
29.12.2020 10:15 Ответить
Моя профессия - разработчик математического программного обеспечения. В университетах я был на соответствующей работе.
От всех диаспор я держусь очень далеко; мне с ними просто не о чем говорить. Это другой социальный слой; национальность значения не имеет.
29.12.2020 10:27 Ответить
Ну свинособачим язиком ти володієш непогано,з ким же ти спілкуєся?З ФСБ?Лапті та балалайка в тебе точно є))
29.12.2020 10:31 Ответить
Вот видишь, когда нет аргументов, тролль скатывается в оскорбления.
Большинство нормальных людей с цензора ушли. Осталось всякое лайно, вроде тебя.
29.12.2020 10:35 Ответить
А скольких человек оттуда ты готов у себя поселить? Ты только скажи, они обязательно приедут. Но ехать что бы ночевать и жить на улице - никто не будет.
29.12.2020 10:54 Ответить
в принципе да, но емое, Резников и прочие Кулявлебы, должны каждый день выносить телефон Меркель, микроба и Трупа с визгом: Помогите, паспортизируют.
Че они делают то?
для красного словца, вынули язык из дуплеца.... хм, записать бы надо, что высрал то
не, ну реально - Где работа резниковых и прочего .... субстанции которая гребет зряплату "служа народу" - из народа.?
29.12.2020 09:47 Ответить
Резников -- ХВАТИТ БРЕХАТЬ !!! Бежали друг по перед ДРУГА !!!! Я бы ( наших людей ) оградил забором и сосать а не пенсии воду енергию и Я за все это плачу
29.12.2020 09:38 Ответить
Следующий раз он скажет,что их лапти и триколор себе в Ж заставили засунуть.Если кто и оставался патриотами и оставил хорошую память о Донбассе,то это фанаты фк Шахтер.....когда разогнали прокацапскую нечисть в парке.И то легко объяснимо....они флаг Украины из рук не выпускали везде,празднуя победы клуба и Украины.
29.12.2020 10:12 Ответить
И сзади убийц из "шахтеров и трактористов" стояли НКВД-ки с пулеметами из заград отрядов!
А лугандонская вата плача стреляла в наших солдат и обстреливала Мариуполь Градом!!!
29.12.2020 13:34 Ответить
Нет, их не заставляли под автоматами. Зачем? Им просто не выдавали просроченную тушенку из гум. конвоя без бумажки с двух главым попугаем....
29.12.2020 09:49 Ответить
Ну да, ночью пришли, сфотографировали, отпечатали паспорт с курицей-гриль и засунули в.... карман. попрощались, посадили на бутылку и угостили кошку сухпайком - Так?
То где санкции за это?
Где признание Рашки страной-пи*орасом террористом?

\\\\\Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников Источник: https://censor.net/ru/n3239578\\\\\

а, ок, вопросов нет - тебе выгодно ляпать языком шо написали и не рыпаться))
(вот сс*ка, а? )
29.12.2020 09:36 Ответить
Прінудітєльно - то будуть паспорти ковідізації давати.
29.12.2020 09:36 Ответить
Тада.
И Украину они предавали тоже принудительно.
И воинов ВСУ убивали принудительно.
И пленных мучали принудительно.
Это все от недостатка витаминов просто.
29.12.2020 09:37 Ответить
Точно, поэтому этим "принуждённым" с паспортами наРаши надо предоставить замечательную возможность и жить там же, в Саратове, Пензе,Воркуте, Норильске, Грозном
29.12.2020 09:41 Ответить
А вот этого какраз не хочет сама Раися.
***** не для того свое ипотечное быдло послал на утилизацию в Донбасс, чтобы оттуда привезти туземное быдло.
29.12.2020 09:45 Ответить
А от тут ти не правий,Лугандонці дуже потрібні Ху"лу,бо у Сибіру вже нема кому жити,ось туди він їх і загоняє.
29.12.2020 09:47 Ответить
Министерство реинтеграции? Не просто тупое никчемное животное сидящее на бюджете, а целый министр, просто открыл свой рот и оттуда полилось дерьмо
29.12.2020 09:37 Ответить
Принудительно, их пытали током ...?
Получили в силу обстоятельств! А что им оставалось делать?
После деокупации обещают ...
Новая власть выполнит ваши обещания?
Что будет вам, если вы сами не выполните?
29.12.2020 09:39 Ответить
з 1966 по 1998 ми жили в московії.Коли срср розпався,у мене не було бажання отримувати громадянство тієї країни.В 1996 зібралася у відпустку до родичів.Сказали,що без московського громадянства з московії не випустят.Пішла в паспортний стіл.Там сказали,що можна зробити вкладиш про громадянство впродовж тижня. Коли я їм розповіла,що не хочу цього громадянства,але хочу у відпустку,вони зробили мені цей вкладиш за дві години.Коли переїхала в Україну----відмовилася від того і прийняла громадянство своєї країни.Завжди пишалася,що я українка.
29.12.2020 12:33 Ответить
І хто ж їх примусив?То Крисчанів примушували,тепер Лугандонців))
29.12.2020 09:40 Ответить
"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", все,что надо знать о прорашистском слугЕ.Прибалтийские страны ничему не учат
29.12.2020 09:43 Ответить
деаккупация состоится?
29.12.2020 09:46 Ответить
те,кто получили рашистские паспортины ,ужо сделали свой выбор и получили деактивацию от Украины и ее народа .
29.12.2020 09:52 Ответить
неграм-рабам работающим на плантациях выжигали на лбу клеймо рабовладельца что бы было легче отыскивать сбежавших.

(тогда бумага была в дефиците... Сейчас её на паспорта = завались!)
29.12.2020 09:43 Ответить
Не украинцы получили паспорт Мордора а хохлы
29.12.2020 09:44 Ответить
Не, то кацапы.
29.12.2020 10:41 Ответить
" ... когда состоится деоккупация ..." А можно с этого места поподробнее. Я понимаю, что нужно иметь мега-мозги, чтобы быть "капитаном очевидностью" и вещать о 300 000 рус.паспортов. Это не меньше чем "министр реинтеграции"! А вот на счет "деокупации" было бы интересно послушать от целого министра. Например о том как "посмотреть в глаза ..." приведет к этой самой деокупации.
29.12.2020 09:44 Ответить
300 тищ домбасян стали лаптями.
29.12.2020 09:45 Ответить
Лугандонців,і не стали,а ними і були.
29.12.2020 09:48 Ответить
У моєї невістки є подруга з Юзівки. Так вона отримала паспорти ДЬІРЬІ, потім з куркою і український тримає. А чо? Отримує виплати звідусіль. Нормальок.
29.12.2020 09:57 Ответить
Тут є ваш корєш з Юзівки,якого ви дуже **********,він за Порошенко,але з трьома паспортами у кармані,та працює на "маладую рєспубліку".Нормальок?
29.12.2020 10:03 Ответить
Всем рашистам нужно немедленно отрезать соц.выплаты и пенсии. Пусть пенздлюют в свой мордор!
29.12.2020 10:40 Ответить
Домбасяне таких "министров" почитают и сделают выводы как тут врут, а потом булем удивляться что это они нам не верят.
Там очередя стояли за Раша-паспортами. Люди взятки давали чтобы побыстрее получить.
"Пирнудительно". Тьфу, блд.
29.12.2020 09:47 Ответить
отакі вже міністри....навіть брехати невміють
29.12.2020 09:51 Ответить
Та ви що... а у вільний від принудиловки час ці "патріоти" чим зайняті? Зливають інфу СБУ про переміщення військових сил ворога? Мінують поліцейські відділки,"пускають під укіс ешелони"?
29.12.2020 09:53 Ответить
не ***** клоун, принудительно можно получить паспорт днры, а не рф.
29.12.2020 09:55 Ответить
Кацапье имеет свои цели и принуждает всех к их достижению. А что делает Украина?
29.12.2020 10:08 Ответить
Саме тому Україна безплатно постачає електроенергію і воду за рахунок українців і пенсії отримують від України яку ненавидять і їхні студенти без будь яких екзаменів навчаются за державний кошт ,де логіка?
29.12.2020 10:14 Ответить
А до чого тут діти студенти?
29.12.2020 10:17 Ответить
а чем дети с ОРДЛО лучше детей остальной Украины? Зачем учить за наши деньги прмытоголовых? Да еще, без проверки знаний, принимать в ВУЗы?
29.12.2020 11:15 Ответить
Резников, ты идиот и лгун.
29.12.2020 10:30 Ответить
Совершенно точное определение!
29.12.2020 16:44 Ответить
Предьявите видео как они с ненавистью рвут пукины паспорта и наперегонки бегут за пособием к нам.
29.12.2020 10:43 Ответить
От брехня. Они в очереди за этими паспортами стоят. Не всем дают, между прочим. И сильно радуются те, кто получил, уезжают в рашку,в основном молодые семьи с детьми, там жилье дают, работы полно, жизнь лучше чем в ордло.
29.12.2020 10:44 Ответить
шкарлета пристроїли, шмигаля пристроїли ... коли швондєра пристроять ?
29.12.2020 11:03 Ответить
"Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно..."И как это он наших людей пересчитал?Я хорошо помню счетовода Вотрубу(Кабачок "13 стульев",если шо)-так это Резников в новейшей истории(кстати,Шмыгаль из этой серии)Резников,после женитьбы,в своих выступлениях такое несёт,как будто бредит
29.12.2020 11:06 Ответить
Итого 2 млн. 300 тыс. И все принудительно? Просто не верю...
29.12.2020 11:11 Ответить
Что мелет этот Житель Иорданской Долины? На кого это пучеглазое уг работает и на чью мельницу воду льет?
29.12.2020 11:19 Ответить
Ну скільки ж можна брехати! Я розумію,що ви нація бдрехунів і балаболів,але ж майте міру. Да там на Донбасі залишилось 80% які люто ненавидять українців,нашу мову. А ти розповідаєш басні і навязуєш нам про "братський" народ,який "неприцільно" вбиває і ранить наших бійців.
29.12.2020 11:20 Ответить
Добровільно вони отримують, Рєзніков, не иороч нам голову.
29.12.2020 11:34 Ответить
Чо за бред он несёт ,не хочешь брать паспорт русни ,переезжай в Украину 😡😡😡
29.12.2020 12:30 Ответить
Справа не в тому ЯК одержували, а в тому, що українські паспорти не здавали!
29.12.2020 13:03 Ответить
После деоккупации - все лишаются гражданства, с видом на жительство и запретом работать с госструктурах пожизненно. С последующем получением гражданства на общих основаниях.
29.12.2020 13:27 Ответить
А резников оказывается ещё то брехло!! ещё похлеще Зеленского!! Вместе отрабатывают путинский хлеб!! Скоро вместе будут говорить , что это Украина напала на россию!!
29.12.2020 17:11 Ответить
 
 