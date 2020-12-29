Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: "Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как ей с мужем пришлось выходить из такси после того, как водителю не понравилась их просьба открыть окно.

Об этом экс-чиновница рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, они попросили водителя открыть заднее окно на два сантиметра, так как в такси есть риск заболеть коронавирусом в случае, если салон плохо проветривается. Супрун напомнила данные ученых, что вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон.

"Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Вместо этого предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", - написала экс-министр.

Она добавила, что водитель другого такси, которое приехало на вызов, "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".







