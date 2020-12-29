РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости
81 627 232

Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: "Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"

Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю:

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как ей с мужем пришлось выходить из такси после того, как водителю не понравилась их просьба открыть окно.

Об этом экс-чиновница рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, они попросили водителя открыть заднее окно на два сантиметра, так как в такси есть риск заболеть коронавирусом в случае, если салон плохо проветривается. Супрун напомнила данные ученых, что вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун о ситуации с COVID-19: Улучшением считается стабильное уменьшение больных в течение длительного отрезка времени, а не скачки на выходных и рост госпитализаций в будни

"Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Вместо этого предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", - написала экс-министр.

Она добавила, что водитель другого такси, которое приехало на вызов, "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".

Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 01
Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 02
Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 03
Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 04

Автор: 

такси (213) Супрун Ульяна (639) COVID-19 (18608)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+69
Эдина міністр, яка спробувала посунути медичну мафію, але зеленій бидломасі подобається платити за ліки у аптеках в два.раза вище ніж у Польщі, за медичні послуги двічі: податками із зарплати та готівкою у лікарні. Не дай Бог трапляється щось серйозне зі здоров,ям- украінцям залишається побиратися у фейсбуках та оформлювати кредити, щоб ескулапи у білих халатах почали лікування за десятки тисяч доларів. Головне, щоб омериканську "дохтор смерть" витурили! Зебидло тупе!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:51 Ответить
+32
Откровенно говоря, я таксистов считаю типичным ленивым былом не желающим работать. Даже грузчики намного интелектуальнее чем таксисты.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:55 Ответить
+24
А этот чмошник таксист имел на это право?
показать весь комментарий
29.12.2020 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Верните Супрун. Она была единственным честным и грамотным министром
здравоохранения в Украине.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:25 Ответить
А тысячи умерших пенсионеров оставшиеся без медицинской помощи в селах это так ерунда..
показать весь комментарий
29.12.2020 17:15 Ответить
А кто их там раньше лечил - фельдшер? Может, он еще и роды принимал, т.к. ФАП? Сталкивались - знаем - молодец - направление в больницу нарисовал. Детям в села, если шо-то серьезное, скорую сами вызывали.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:17 Ответить
Вы сами видели или кто рассказал? Большинство фельдшеров в то время (в отличии от многих совремённых врачей) реально могли и оказывали всю первую необходимую помощь и проводили амбулаторное лечение по месту жительства. Так, что не надо разводить треп о том, чего вы сами не знаете, а только услышали на каком то базаре.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:55 Ответить
Сами видели, сейчас такое лечение проводят семейные или скорая приезжает.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:09 Ответить
Искренне желаю вам, что вас лечили вот такие "Супруны"!
показать весь комментарий
30.12.2020 08:57 Ответить
А вас "радуцкие и степановы ".
показать весь комментарий
30.12.2020 09:34 Ответить
Искренне желаю вам здоровья в наступающем году в независимости от врачей
и министров.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:18 Ответить
Супрун Ульяна:

"С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии[3]. В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач)".
показать весь комментарий
29.12.2020 18:15 Ответить
Ну, да...Это же почти Нобелевский лауреат
Главное, что ЗМИ распространили информацию...напомнило о себе!
показать весь комментарий
30.12.2020 09:20 Ответить
Первое о чём я подумал, так это то, что министр, хоть и бывший, ездит на такси. Как правило у нас самый задрыпаный чиновник непосильным трудом очень быстро "зарабатывает" на крутую тачку. Вон и вовик наш очень быстро смекнул, что не царское это дело на велике кататься.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:41 Ответить
"Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"

Типичная ситуация. Жена о подобном же рассказывала - в самом начале карантина, один из последних рабочих дней перед тем, как всех отправили на удаленку - решили отпраздновать ДР гендира. Она одна пришла в маске, открыла окно и дверь - попросили "закрыть, чтобы не просквозило"
показать весь комментарий
29.12.2020 22:10 Ответить
Если бы не эта мантушница, может быть и Педро не проиграл на выборах...Подмочила и она репутацию По...А Зе...,, не буду материться, хрипел про геноцид медицинский, а сам еще хуже...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:29 Ответить
Уляна єдина хто мав успіх в реформуванні медицини.
Те, що ви далекі, від доказової бази, не робить вас розумними і правими.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:39 Ответить
"Мала успіх" у кого, у тих кого в гроб загнала?
показать весь комментарий
30.12.2020 01:22 Ответить
Боишься чтоб не просквозило, бросай баранку, ищи другую работу, что за проблема?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
Машина - собственность таксиста. Вот придет такая "Супрун" к вам в дом и начнет диктовапть, что вы для неё должны сделать. Начнете выполнять?
показать весь комментарий
30.12.2020 08:52 Ответить
Якийсь зебіл був за кермом )
показать весь комментарий
29.12.2020 22:38 Ответить
точно-точно это зеленский на работу убер брал и вовсе ни какой порошенко
показать весь комментарий
30.12.2020 11:14 Ответить
у него просто окна не открывались.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:47 Ответить
Супрун займалася навіть не імітацією реформ а цільовим знищенням доступної системи охорони здоровя Семашко і переведення медичних послуг на комерційну основу, що для країни з бідним населення просто катастрофа. В результаті повністю знищена профілактика, санітарія і гігієна. Фінансування медицини як було на рівні 3% ВВП так і залишилось, але навіть цей мізер який раніше розподілявся на пацієнтів був витрачений на переїзди, скорочення, перепланування та інші адміністративні витрати. В результаті населення України стало набагато менш захищене і статистика смертності та еміграції це підтверджує. Зате тепер екс-фельдшер Радуцький і банда таких самих як він пропагують "страхову медицину" - тобто "гроші вперед" і податки вгору та збираються здерти з українців за вакцинацію від ковід 70 мільярдів... Ну і тепер лише одне питання - за що люди платили податки все життя...
показать весь комментарий
30.12.2020 01:25 Ответить
А додому забратися воно не хоче? Назавжди!
показать весь комментарий
30.12.2020 02:59 Ответить
Супрун имеет деньги купить машину и ездить зимой с открытыми форточками.
показать весь комментарий
30.12.2020 07:15 Ответить
водитель другого такси, которое приехало на вызов, "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".Источник:https://censor.net/ru/n3239580

не выполнил задачу водитель...а был шанс...
смотрели бы новую часть"Пункт назначения. Часть S (Смерть бешеного "доктора")"
показать весь комментарий
30.12.2020 09:17 Ответить
куды мир катится она же не яжмамка и не везименямразь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
30.12.2020 10:00 Ответить
Страхолюдину Супрун надо было бы высадить посреди моста через Днепр за парапет головою вниз, хорошенько наподдавши дэбэлый пенчище под костлявую сраку. Не лишним бы было предварительно знатно растрамбовать Ульянкину паганую харю об перила парапета моста.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:03 Ответить
І обов'язково примотати до великої каменюки, бо така субстанція, як відомо, не тоне.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:25 Ответить
Убер, Уклон, и їм подібні це НЕ Таксі!!!
це Грачі з діспетчером!!!!

якщо хочете саме ТАКСІ то викликайте ТАККСІ!
це ті де машина компанії, що ночкє і обслуговується у гаражі компаніх, Є
що з позначенням машин, що з терміналами та видачею чека, що з уніформою компанії на водії....
показать весь комментарий
02.01.2021 20:30 Ответить
Страница 3 из 3
 
 