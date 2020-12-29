Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: "Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"
Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как ей с мужем пришлось выходить из такси после того, как водителю не понравилась их просьба открыть окно.
Об этом экс-чиновница рассказала на своей странице в Facebook.
По ее словам, они попросили водителя открыть заднее окно на два сантиметра, так как в такси есть риск заболеть коронавирусом в случае, если салон плохо проветривается. Супрун напомнила данные ученых, что вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон.
"Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Вместо этого предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", - написала экс-министр.
Она добавила, что водитель другого такси, которое приехало на вызов, "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".
Главное, что ЗМИ распространили информацию...напомнило о себе!
Типичная ситуация. Жена о подобном же рассказывала - в самом начале карантина, один из последних рабочих дней перед тем, как всех отправили на удаленку - решили отпраздновать ДР гендира. Она одна пришла в маске, открыла окно и дверь - попросили "закрыть, чтобы не просквозило"
Те, що ви далекі, від доказової бази, не робить вас розумними і правими.
не выполнил задачу водитель...а был шанс...
смотрели бы новую часть"Пункт назначения. Часть S (Смерть бешеного "доктора")"
це Грачі з діспетчером!!!!
якщо хочете саме ТАКСІ то викликайте ТАККСІ!
це ті де машина компанії, що ночкє і обслуговується у гаражі компаніх, Є
що з позначенням машин, що з терміналами та видачею чека, що з уніформою компанії на водії....