Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу

Закон, продлевающий до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" во вторник и вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект был поддержан украинским парламентом и подписан главой государства 15 декабря.

В документе отмечается, что "закон вступает в силу со дня его опубликования".

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников