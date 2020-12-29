Нацполиция проводит обыск в доме экс-нардепа Микитася в рамках дела о похищении человека, - Бутусов

Следователи полиции не предъявили Микитасю подозрения, он не задержан.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 6.00 следователи Национальной полиции зашли в дом к бывшему владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю, давшему показания против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.

Однако следователи полиции не предъявили Микитасю подозрения, он не задержан. Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в НАБУ и Нацполиции, а также адвокаты Микитася. Обыск продолжается по состоянию на 9.30

Микитась продолжает находиться под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

Адвокаты Микитася готовят заявление.

На показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника "Укрбуда" Татарова.

Олег Татаров продолжает работу в Офисе Президента, как заместитель главы ОП по работе правоохранительных органов. Дело Татарова Генпрокуратура постановила передать в СБУ, однако НАБУ отказывается передавать дело, поскольку все антикоррупционные дела находятся в исключительной компетенции НАБУ.

Вчера Максим Микитась подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела исключительно в НАБУ. С аналогичным обращением к Венедиктовой обратился директор НАБУ Артем Сытник", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

9 декабря стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.