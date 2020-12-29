РУС
Нацполиция проводит обыск в доме экс-нардепа Микитася в рамках дела о похищении человека, - Бутусов

Следователи полиции не предъявили Микитасю подозрения, он не задержан.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 6.00 следователи Национальной полиции зашли в дом к бывшему владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю, давшему показания против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. ФОТОрепортаж

Однако следователи полиции не предъявили Микитасю подозрения, он не задержан. Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в НАБУ и Нацполиции, а также адвокаты Микитася. Обыск продолжается по состоянию на 9.30

Микитась продолжает находиться под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

Адвокаты Микитася готовят заявление.

На показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника "Укрбуда" Татарова.

Олег Татаров продолжает работу в Офисе Президента, как заместитель главы ОП по работе правоохранительных органов. Дело Татарова Генпрокуратура постановила передать в СБУ, однако НАБУ отказывается передавать дело, поскольку все антикоррупционные дела находятся в исключительной компетенции НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета. ВИДЕО

Вчера Максим Микитась подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела исключительно в НАБУ. С аналогичным обращением к Венедиктовой обратился директор НАБУ Артем Сытник", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

9 декабря стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Микитась Максим (155) Татаров Олег (371)
+20
Микитась сhttps://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275741/ тав співпрацювати з НАБУ та здав Татарова.. . після чого Венедіктова кинула всі сили на операцію по рятуванню Татарова...закрила в ЄРДР доступ прокурорам САП до цього провадження, Але нові прокурори (в.о.) все рівно підписали підозру..тоді вона змінила (типу не вона а її заступник) підслідність справи по Татарову ..щоб її "поховани" і знищити в СБУ....підключили до цього Печерський та ВС ...паралельно дали вказівку поліції підняти все що є по Микитасю ...і тиснути на нього будь що..бажано оголосити підозри та якось затримати...Це діє протиантикорупційне ОЗУ
29.12.2020 10:09 Ответить
29.12.2020 10:09 Ответить
+9
Да Микитасю этим новым делом просто хотят рот заткнуть. Это ясно, как божий день.
29.12.2020 10:10 Ответить
29.12.2020 10:10 Ответить
+9
Авакову лучше бы подумать о себе и не лезьть в эту историю , бо эта история с НАБУ уже на контроле у Байдена
29.12.2020 10:30 Ответить
29.12.2020 10:30 Ответить
Микитась сhttps://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275741/ тав співпрацювати з НАБУ та здав Татарова.. . після чого Венедіктова кинула всі сили на операцію по рятуванню Татарова...закрила в ЄРДР доступ прокурорам САП до цього провадження, Але нові прокурори (в.о.) все рівно підписали підозру..тоді вона змінила (типу не вона а її заступник) підслідність справи по Татарову ..щоб її "поховани" і знищити в СБУ....підключили до цього Печерський та ВС ...паралельно дали вказівку поліції підняти все що є по Микитасю ...і тиснути на нього будь що..бажано оголосити підозри та якось затримати...Це діє протиантикорупційне ОЗУ
29.12.2020 10:09 Ответить
29.12.2020 10:09 Ответить
Венедиктова прикрывает ОПГ - пора ее выгнать из ГПУ
29.12.2020 10:25 Ответить
29.12.2020 10:25 Ответить
Дык, а где ж ещё члены партии братьев убивают? 😂

Этим делом БЕНЯдиктовна с ЗЕлей только подтверждают показания Микитася, "засучили ножками" 😂
29.12.2020 10:13 Ответить
29.12.2020 10:13 Ответить
Микитась як і кожний бізнесмен без постійного даху у владі завжди вимушений крутитися і завжди за ту партію яка при владі
29.12.2020 10:24 Ответить
29.12.2020 10:24 Ответить
Правильно делают.
Там скелет не только в шкафу.
Нацполиция проводит обыск в доме экс-нардепа Микитася в рамках дела о похищении человека, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7350
29.12.2020 10:00 Ответить
29.12.2020 10:00 Ответить
Чому я не вірю ЖОДНОМУ руху, що робить наша зелена, мародерська влада. Навіть дороги Зєля робив для того, щоб зберігти свій рейтинг, не більше. Бо на розробку і виробництво Зєля за два роки не дав ні копійки. Для кого Зєля дороги будує? Для росіян, щоб легше було вивозити всіх українців в Сибір???
29.12.2020 10:02 Ответить
29.12.2020 10:02 Ответить
Мабуть цей Микитась затиснув зелені яйця і тепер отримує hit back
29.12.2020 10:05 Ответить
29.12.2020 10:05 Ответить
Чому я не вірю ЖОДНОМУ руху, що робить наша зелена, мародерська влада. Навіть дороги Зєля робив для того, щоб зберігти свій рейтинг, не більше. Бо на розробку і виробництво ******** ЗБРОЇ Зєля за два роки не дав ні копійки. Для кого Зєля дороги будує? Для росіян, щоб легше було вивозити всіх українців в Сибір???
29.12.2020 10:07 Ответить
29.12.2020 10:07 Ответить
якщо влаштувати перевибори зараз, тобто у грудні 2020, то отримаємо приблизно такі результати
вважаєш, так буде краще?

Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1502
29.12.2020 10:08 Ответить
29.12.2020 10:08 Ответить
Далі буде ще гірше.
29.12.2020 10:09 Ответить
29.12.2020 10:09 Ответить
Контора пишет? 😂

Есть и были другие данные....
29.12.2020 10:16 Ответить
29.12.2020 10:16 Ответить
Не контора пишет, а время покажет!
Потом обсудим.
29.12.2020 11:04 Ответить
29.12.2020 11:04 Ответить
время идет в Европу
а рашка - вперде !
29.12.2020 12:37 Ответить
29.12.2020 12:37 Ответить
29.12.2020 11:00 Ответить
29.12.2020 11:00 Ответить
Дострокові треба президентські. Які треба вимагати. У мирний спосіб. Парламентські нічого не вирішують.
29.12.2020 10:15 Ответить
29.12.2020 10:15 Ответить
давай, ТЮлебібнуте Вано, попроси свою бахиню, щоб воно з Портновим, вигадало повід...
29.12.2020 11:43 Ответить
29.12.2020 11:43 Ответить
Не "повід", а "привід", це поперше. А подруге Портнов робив все в Печерському суді, щоб Юля сіла на сім років. Тому заштовхай свого Портнова собі і свойому хозяїну Пєцє "кудись"
29.12.2020 12:46 Ответить
29.12.2020 12:46 Ответить
Чи не ви, шановний обирали цього зашкварного президента, за якого Портнов і агітував?
29.12.2020 13:04 Ответить
29.12.2020 13:04 Ответить
Ваня, это тебе, что бы ты понимал кто портнова в "большую политику" завел...

Перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2006) парламентскими выборами 2006 года Портнов попал в список https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блока Юлии Тимошенко и во время выборов возглавлял юридический отдел фракционного штаба, был избран народным депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 Верховной рады Украины V созыва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-4 [4] . На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2007) досрочных парламентских выборах в 2007 году повторно прошёл в парламент по списку БЮТ, став депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 Верховной рады Украины VI созыва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-2 [2] . Вошёл в состав парламентского комитета по вопросам правосудияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-liga-2 [2] . В 2008 году избран заместителем главы фракции БЮТ.
29.12.2020 16:03 Ответить
29.12.2020 16:03 Ответить
Юлебібнуте Вано, по суті, ти вловило? Що заперечило, сектанте? Запам'ятай нікчемний підкаблучнику, вільній людині, хазяїв не потрібно.
29.12.2020 18:44 Ответить
29.12.2020 18:44 Ответить
Дороги он делал потому что ему подсказали "гениальные экономисты". Это, мол, увеличит кол-во рабочих мест на 100 000. А т.к. экономисты были "гениальные", то кол-во рабочих мест было в 10 раз меньше, а денег украдено в 10 раз больше. Ну и главный результат - у кого-то кол-во личных миллионов выросло в 10 раз.
29.12.2020 10:30 Ответить
29.12.2020 10:30 Ответить
Просто на дорогах легче всего закопать деньги,поэтому зедебилы их активно вроде как строят по цене ,в 2 раза выше за км ,чем вроде как прошлые по твоим словам мародеры.Ну а если тебя с юлькой вывезут ,то это то же не плохо.
29.12.2020 10:41 Ответить
29.12.2020 10:41 Ответить
Ти, пане підполковником, про це не знаєш, чи в тебе просто пам*ять така?

Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6888
29.12.2020 11:04 Ответить
29.12.2020 11:04 Ответить
секта дівочої пліви ТЮльки та нею укушений, адепт Марченко?
29.12.2020 11:46 Ответить
29.12.2020 11:46 Ответить
Сколько чмо зеленое было сокращено школ при Порошенко,есть данные или у т**я все с говноканала Г+Г?Что плохого сделала реформа Супрун Украине,для этого т**е зед**ил ,юли-**-надо спросить у врачей.Которые получали до реформы 3000,сейчас 16000 и более,те к которым ходят больные , рукожопых врачами не называть!Как была разрушена банковская система,если рост экономики был минимум 3,5 -4,5 % в год.Было закрыто 100 банков которые отмывали деньги и каждый год обворовывали население,на момент передачи власти Гройсман оставил ,зед**иламм 150миллиардов ,на едином казначейском счете!! Росли зарплаты ,увиличевались пенсии не за счет печатания денег! Назови хоть одно предприятие стратегическое которое было продано. Продажу земли ,Порох не успел принять ,нормальный закон,потому что не было большинства, как сейчас у зед**илов +юли-**ы +жозп! Это необходимо было сделать еще лет 25 назад,тогда бы колхозники ,были действительно хозяевами на своей земле.А не как сейчас 60% земли просто украдено !
29.12.2020 13:07 Ответить
29.12.2020 13:07 Ответить
Сіцілійська мафія теж у свій час найбільше любила робити дороги! За рахунок державного бюджету...
29.12.2020 12:18 Ответить
29.12.2020 12:18 Ответить
А ти бачив ті дороги??? ДЕ вони їх зробили?? ДЕ???
29.12.2020 17:48 Ответить
29.12.2020 17:48 Ответить
Зелебоба кришує Татарова, бо той багато знає.
29.12.2020 10:03 Ответить
29.12.2020 10:03 Ответить
Якщо "багато знає", то навіщо кришувати, просто покласти на нього кришку, та й по всьому...))
29.12.2020 20:09 Ответить
29.12.2020 20:09 Ответить
Это при Микитася и Татарова сказано: достойное по делам вашим получили. Микитась вырастил этого подонка, позволял злу и неправде умножаться, и еще и платил за это деньги Татарову. Вот и прителела "ответочка". Наши украинские "бизнесмены" ничего не хотят знать о духовных законах, а они есть. И работают!
29.12.2020 10:04 Ответить
29.12.2020 10:04 Ответить
Татаров подонок Януковича
29.12.2020 10:17 Ответить
29.12.2020 10:17 Ответить
Татаров будь що потрібен команді Єрмаків та Ко, бо напевне через нього було чимало чого задіяно...і він багато чого знає ...Він розумна і досвідчена людина , знає як і де можна порішати, як і де правильну експертизу замутити і т.п.Має великий досвід корупційної діяльності і фальшування , а зараз в них велика проблема, бо не вистачає досвідчених виконаіців достатнього рівня, яки б могли організувати правильно слідство та сшити добре справу.. Також не виключено, що якщо Татарова затримують то він здасть всіх)).Тому Татарова будуть рятувати будь що. Але він сам винуватий, бо після втечі Януковича треба було надовше зачаїтися та перечекати ...а не лізти май же відразу так явно у владу ..та руйнувати антикорупційну систему...Напевне НАБУ та САП надають підказки спецслужби наших партнерів..які добре знають де ключеві моменти і по кому треба бити
29.12.2020 10:21 Ответить
29.12.2020 10:21 Ответить
А если Татарова отправят вслед за Чечетовым ?

Его тоже надо НАБУ защищать - он слишком много знает
29.12.2020 10:28 Ответить
29.12.2020 10:28 Ответить
Хто мені пояснить - на хєра взагалі потрібен Україні "заместитель главы ОП по работе правоохранительных органов"?! З великою, напевне, заробітною платнею та корупційним впливом на ці самі "органи"...
ОФ з недоношеними кадрами повинен дублювати КМУ, Генеральну прокуратуру та інші органи не президентських повизначенню гілок влади?! Хтось серед зелені взагалі бачив Конституцію хоча б у бінокль?
29.12.2020 12:26 Ответить
29.12.2020 12:26 Ответить
Ну, Микитась! Ну, погоди! "Ответишь" за Татарова, на кого "батон крошишь".
29.12.2020 10:09 Ответить
29.12.2020 10:09 Ответить
Золотой батон - Атрошенко и судя по его закидам он ими может руководить посредством материального влияния
29.12.2020 10:18 Ответить
29.12.2020 10:18 Ответить
Да Микитасю этим новым делом просто хотят рот заткнуть. Это ясно, как божий день.
29.12.2020 10:10 Ответить
29.12.2020 10:10 Ответить
цікавий факт...

Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2901
29.12.2020 10:12 Ответить
29.12.2020 10:12 Ответить
Пєця і Зєля - два російських шпигуни, і підтверджень цьому безліч. Протистояння між ними удаване, постановочне, вони просто грають його. А реакція паРаші - спецоперація прикриття. Чи ви свято в те, що кацапи кажуть? Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2724
29.12.2020 10:26 Ответить
29.12.2020 10:26 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%83.html Зеленский подтянул Авакова на защиту Татарова. Нацполиция явилась в дом к Микитасю

Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1256
29.12.2020 10:22 Ответить
29.12.2020 10:22 Ответить
Венедиктову на ёлку !!!😀😀😀
Хватит содержать эту рыговскую дуру на деньги украинского налогоплательщика
29.12.2020 10:22 Ответить
29.12.2020 10:22 Ответить
Назвался груздем под диктовку ,теперь получит типичную уголовку от Авакова.Рыльце в очень сильном уголовном пуху.Никакая защита не поможет.Железобетонные улики.
29.12.2020 10:24 Ответить
29.12.2020 10:24 Ответить
Авакову лучше бы подумать о себе и не лезьть в эту историю , бо эта история с НАБУ уже на контроле у Байдена
29.12.2020 10:30 Ответить
29.12.2020 10:30 Ответить
Авакяна візьмуть за яйця.
29.12.2020 20:16 Ответить
29.12.2020 20:16 Ответить
По Киеву спокойно передвигается коллега Микитася Клименко Сергей Дмитриевич - мелкмй жулик-застройщик, откровенный бандит. Из статей Уголовного Кодекса он не совершал только убийств. Отбирает квартиры в своих новостроях в ЖК "Авиа Квартал" в Вишнёвом, ЖК "Отрадный 2" в Киеве. Открыты в полиции уголовные дела - расследование не ведётся. В Генеральной прокуратуре лежит дело на Клименко за мошеннический вывод 5 млрд гривен из "Терра Банка" - расследование не ведётся. С помощью своей Финансовой Компании "Толока" под видом стройки отмывает деньги без уплаты налогов. Дело открыто - расследование не ведётся.
В чём принциаиальная разница между Микитасём и беспредельщиком Клименко С.Д. ?
По Клименко нет общественного резонанса ? Нет митингов около МВС или ГПУ ? И это позволяет преступнику-цинику и его ОПГ спокойно всё решать" ?
29.12.2020 10:47 Ответить
29.12.2020 10:47 Ответить
Та таке гівно з клименків та микитасів з татаровими булькає в країні суцільною масою. ЗМІ їх помічають тільки в тому випадку, коли якась бульбашка надметься так нахабно, що аж лусне і журнашлюхи вчадіють від її сірководню.
29.12.2020 11:10 Ответить
29.12.2020 11:10 Ответить
Про Клименко С.Д. снимали уже неоднократно репортажи по ТВ, писали в разлмчных СМИ. Есть даже группа в ФБ про его беспределы. https://www.facebook.com/groups/323111125501742
29.12.2020 11:45 Ответить
29.12.2020 11:45 Ответить
А то ж Микитась и его окружение настолько дебиловаты,что за год не успели вынести из дома все лишнее.
29.12.2020 10:50 Ответить
29.12.2020 10:50 Ответить
Нацполіція проводить обшук у будинку екснардепа Микитася в межах справи про викрадення людини, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7573
29.12.2020 11:11 Ответить
29.12.2020 11:11 Ответить
Этот обыск с новым уголовным делом - это такая себе черная метка, мол не тринди лишнего а то будет хуже, значительно хуже.
29.12.2020 10:53 Ответить
29.12.2020 10:53 Ответить
Саме так. Це перша думка, яка спадає, після прочитання цієї новини. Буде продовжувати, то йому ще й долю убієнного снайпером Курочкіна (пам*ятаєте такого?) нагадають.
29.12.2020 11:14 Ответить
29.12.2020 11:14 Ответить
Уже повідомили про підозру: https://censor.net/ua/video_news/3239623/mykytasyu_povidomleno_pro_pidozru_u_zamovlenni_vykradennya_stolychnogo_yurysta_ta_vymaganni_natspolitsiya
29.12.2020 12:37 Ответить
29.12.2020 12:37 Ответить
Дак а шо искали????
29.12.2020 13:14 Ответить
29.12.2020 13:14 Ответить
Викрадену людину. Шо не ясно?
29.12.2020 14:19 Ответить
29.12.2020 14:19 Ответить
тропинка от квартир ведет к Рюкзакову...вот и засуетились...)
29.12.2020 13:19 Ответить
29.12.2020 13:19 Ответить
Як грубо, треба тонше і хитріше. Все дуже сумно: так виходить, що за командою задроченця Татарова вся реформована поліція кидається шити справу по важкій статті проти Микитася, який мав сміливість дати показання на цього рига.
29.12.2020 14:18 Ответить
29.12.2020 14:18 Ответить
У них шо, Микитась медом помазан?
Обыскивайте Рыжего Татарина!
29.12.2020 14:45 Ответить
29.12.2020 14:45 Ответить
У Авакова горит, или подгорает. Как правильно?
29.12.2020 15:17 Ответить
29.12.2020 15:17 Ответить
Лоскоче.
29.12.2020 20:22 Ответить
29.12.2020 20:22 Ответить
Думаю, щекотки он не любит.
29.12.2020 20:33 Ответить
29.12.2020 20:33 Ответить
Все как на россии - чморят не того, кто нарушил закон, а того, кто об этом сообщил
29.12.2020 17:05 Ответить
29.12.2020 17:05 Ответить
ОП уже всех подключила бандисткое ОПГ кодло коррумпированое - Портнова, Венедектову, Авакова и его псину Геращенко.
Все на защиту Татарова кинуто.=)) Кристально "честного" чела. ) ОП устроила беспредел в стране.

Венедиктова с Офисом президента придумали схему по защите Татарова. Микитась основной свидетель. На его показаниях основывается обвинение Татарова в организации и передачи взятки.

Я бы на месте США и ЕС вел бы санкции против Ермака, Авакова, Коломойского, Венедиктовой, Портнова, Медведчука, и остальных ихних подельников... и запретил бы вьезд в ЕС и заморозил бы их счета офшорные на островах Кипре, вергинсиких островов и т.д...так же в Европе и США . Это все бандитское коррумпированое кодло.
29.12.2020 18:48 Ответить
29.12.2020 18:48 Ответить
Геращенко рекомендував на українське громадянство С. коротких, единороса з раші, який з 14-го і досі вибудовує і виховує армію для п'ятої колони з молокососів, яка називається "Національні дружини".
29.12.2020 20:30 Ответить
29.12.2020 20:30 Ответить
 
 