За сутки от коронавируса умер 21 житель Киева, выздоровели - 556, выявили 953 новых случая, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 109 008 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 875 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1 875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус побороли 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141 и 107 случаев в Святошинском районе.

