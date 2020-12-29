РУС
За сутки от коронавируса умер 21 житель Киева, выздоровели - 556, выявили 953 новых случая, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 109 008 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 875 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1 875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус побороли 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141 и 107 случаев в Святошинском районе.

Бокс, так статистику те пишут - "от потолка".
Все говорят шо все уже переболели из всех знакомых, и даже всех кто помер уже все "отпели", а если не все православные, то не все могут "отпевать" ибо не только лишь все попы заболели, мало кто из всех попов не рубит бабло после того как все веруны побесновались, а потом все такие: (батюшка, на бабло, только "отпой" всех кто вот тут прям, ну, как все видели Гепу)

29.12.2020 10:32 Ответить
Заздрю киянам...Їм Кличко кожен день отак турботливо,невимушено оповідає,скільки їх померло від ковіду...
29.12.2020 11:27 Ответить
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 27 декабря 2020 года
Количество заболевших 15300 + , Умерших 288.

С 28.11.2020 г. и по сей день официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. (с)
