ГП "Медицинские закупки Украины" не направило договор одному из поставщиков скорых

Компания "Ксенко Авто Продакшн" заявила, что ГП "Медицинские закупки Украины" не предоставило для подписания договор на закупку автомобилей скорой помощи, что может свидетельствовать о кулуарной подмене поставщиков.

Об этом сообщается на официальном паблике "Ксенко".

24 декабря ГП "Медицинские закупки Украины" сообщило, что акцептировало предложения на закупку 416 автомобилей скорой медицинской помощи и передало договора на подпись контрагентам.

При этом "Ксенко Авто Продакшн", которое производит скорые на базе Fiat Ducato, и об акцепте которых заявило ГП "Медицинские закупки Украины" не получило контракт.

"Указанная информация, как минимум, удивляет, ведь среди автомобилей, которые планируется закупить, указаны скорые на базе Fiat Ducato, производителем которых является "Ксенко Авто Продакшн". Однако "Ксенко Авто Продакшн" не получило договор для подписания. ГП "Медицинские закупки Украины" вело переговорный процесс с производителями с сентября 2020 года и за это время мы предоставили все документы, которые требовались законодательством и тендерной документацией и продемонстрировали представителям указанного госпредприятия готовую скорую", - отмечается в сообщении.

Согласно данным системы Prozorro, "Ксенко Авто Продакшн" по объему годовых продаж автомобилей скорой помощи в Украине занимает второе место.

"Кулуарная подмена поставщиков выглядит, как намерение не допустить к закупке "Ксенко Авто Продакшн". Наши скорые без преувеличения являются на сегодня лучшими в Украине, что подтверждено многими довольными клиентами. Мы надеемся, что ГП "Медицинские закупки Украины" не станет соучастником грязных антиконкурентных махинаций", - заявила компания.

Напомним, что ГП "Медицинские закупки Украины" сообщило, что закупает 416 скорых на 183 млн грн экономнее чем другие заказчики в 2019 году. Поставка спецтранспорта ожидается до конца марта 2021 года. Согласно заявлению, автомобили будут распределены в 19 областей. Скорые, которые заказывает ГП должны быть созданы на базе Fiat Ducato, Citroen Jumper Volkswagen Crafter.

Напомним, что в июле этого года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав намерен закупить 400 автомобилей экстренной медицинской помощи до конца 2020 года, на что было выделено 922 млн гривен.