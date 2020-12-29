РУС
ГП "Медицинские закупки Украины" не направило договор одному из поставщиков скорых

ГП

Компания "Ксенко Авто Продакшн" заявила, что ГП "Медицинские закупки Украины" не предоставило для подписания договор на закупку автомобилей скорой помощи, что может свидетельствовать о кулуарной подмене поставщиков.

Об этом сообщается на официальном паблике "Ксенко".

24 декабря ГП "Медицинские закупки Украины" сообщило, что акцептировало предложения на закупку 416 автомобилей скорой медицинской помощи и передало договора на подпись контрагентам.

При этом "Ксенко Авто Продакшн", которое производит скорые на базе Fiat Ducato, и об акцепте которых заявило ГП "Медицинские закупки Украины" не получило контракт.

"Указанная информация, как минимум, удивляет, ведь среди автомобилей, которые планируется закупить, указаны скорые на базе Fiat Ducato, производителем которых является "Ксенко Авто Продакшн". Однако "Ксенко Авто Продакшн" не получило договор для подписания. ГП "Медицинские закупки Украины" вело переговорный процесс с производителями с сентября 2020 года и за это время мы предоставили все документы, которые требовались законодательством и тендерной документацией и продемонстрировали представителям указанного госпредприятия готовую скорую", - отмечается в сообщении.

Согласно данным системы Prozorro, "Ксенко Авто Продакшн" по объему годовых продаж автомобилей скорой помощи в Украине занимает второе место.

"Кулуарная подмена поставщиков выглядит, как намерение не допустить к закупке "Ксенко Авто Продакшн". Наши скорые без преувеличения являются на сегодня лучшими в Украине, что подтверждено многими довольными клиентами. Мы надеемся, что ГП "Медицинские закупки Украины" не станет соучастником грязных антиконкурентных махинаций", - заявила компания.

Напомним, что ГП "Медицинские закупки Украины" сообщило, что закупает 416 скорых на 183 млн грн экономнее чем другие заказчики в 2019 году. Поставка спецтранспорта ожидается до конца марта 2021 года. Согласно заявлению, автомобили будут распределены в 19 областей. Скорые, которые заказывает ГП должны быть созданы на базе Fiat Ducato, Citroen Jumper Volkswagen Crafter.

Напомним, что в июле этого года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав намерен закупить 400 автомобилей экстренной медицинской помощи до конца 2020 года, на что было выделено 922 млн гривен.

"Медицинские закупки Украины" по привычке всегда опаздывают во время закупать жизненно необходимые препараты для тяжело больных граждан!
Типа "они пока сами себе купят " пока мы им бесплатно выдадим законные бесплатные
29.12.2020 10:48 Ответить
"Медицинские закупки Украины" наверно просто загуглили "Ксенко" и сразу вспомнили о ком речь. Эти залетные уже отсвечивали в новостях, как контора которая срывает поставки. Видимо так накосячили в прошлый раз, что сейчас даже договорится не вышло и репутация для МЗУ важнее.
29.12.2020 16:48 Ответить
Зате ЗЕпоц не проминув можливості пропіаритись на швидких, які прислала Іпонія на замовлення Гросі.
ДП "Медичні закупівлі України" не направило договір одному з постачальників швидких - Цензор.НЕТ 8301
29.12.2020 11:09 Ответить
Наверное Степанов Оформил эту закупку скорых авто, через фирму своей жены и с другими поставщиками , где можно побольше заработать на марже!!
29.12.2020 11:54 Ответить
Этот мыльный пузырь "Ксенко" весной как раз был пойман на подобных делах. Контора всеми силами срывала поставку "скорых" в Одессу, погуглите название. Про это много писали.
29.12.2020 15:54 Ответить
Компания однодневка всеми силами и ресурсами пытавшаяся сорвать поставки в марте снова на арене. Так вот сколько времени нужно что бы все забыли о нечистоплотности и попытках нажится на схематозах во время пандемии.
29.12.2020 15:48 Ответить
 
 