Новости
Доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам, - НАПК

Доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам, - НАПК

Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, может быть частично ограничен до конца 2020 года в связи с модернизацией.

Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"НАПК стремится сделать реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полноценный переход на обновленную версию реестра требует времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

НАБУ закрыло еще шесть дел о недостоверном декларировании, в частности, в отношении Филатова, Павелко и судьи КС Завгородней, - НАПК

Царев рассказал, как Добкин в 2014 году летал в Москву согласовать план создания "Харьковской республики"
Мнения / Видео 28-дек, 20:43

