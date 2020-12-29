Доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам, - НАПК
Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, может быть частично ограничен до конца 2020 года в связи с модернизацией.
Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"НАПК стремится сделать реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полноценный переход на обновленную версию реестра требует времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.
Мнения / Видео 28-дек, 20:439 3 693 0
Бывший член команды Януковича регионал Олег Царев рассказал о том, как после Евромайдана в 2014 году тогдашний губернатор Харьковской области Михаил Добкин полетел в Москву консультироваться с российскими властями по поводу создания "Харьковской народной республики". Регионал сказал, что знает, с кем Добкин встречался в Москве.
Фрагмент видео с показаниями Царева одному из российских каналов на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.
Царев сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес отправился в Женеву на переговоры с Коломойским, где олигарх дал указание градоначальнику подавить сепаратистскую активность и обещал ему оставить во главе города. В то же самое время в Москве Добкиным были получены указания, как действовать в Харьковской области после бегства Януковича.
"В связи с кончиной Кернеса Царев вспомнил, как после Харьковского съезда 22 февраля 2014 года Кернес полетел в Женеву к Коломойскому советоваться с ним, что делать дальше. А Добкин полетел в Россию консультироваться по поводу создания ХНР", - комментирует видео Казанский.
- тупое быдло
Шо ОПЯТЬ?