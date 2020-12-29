РУС
Резников о причинах блокировки наемниками РФ КПВВ на Донбассе: Не хотят показывать успех Украины

Оккупационные власти продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, чтобы не допустить демонстрации успеха Украины. Это может привести к новому нормандскому саммиту, чего оккупанты не хотят.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для них (оккупантов. - Ред.) демонстрация успеха Украины - это плохая история. Когда украинцы, проживающие сегодня в качестве заложников на оккупированных территориях, пересекают КПВВ и видят, что здесь меняется жизнь, лучшие дороги, дешевле и качественнее продукты, новые современные хабы и сервисы прямо на КПВВ… Это худшее, что может быть для России и их оккупационных прокси", - заявил Резников.

Министр отметил, что открытие новых КПВВ свидетельствуют об успехе Украины в переговорном процессе. Это может привести к необходимости нового нормандского саммита, чего не хотят оккупационные власти.

"Сегодня политическое руководство Украины не должно для их понимания быть успешным. Им нужна история неуспеха. Вот почему, я думаю, они ищут различные варианты блокировки и торможения процесса, чтобы не дать успеха Украины", - добавил Резников.

Кроме этого одной из причин блокировки КПВВ может быть попытка сокрытия ситуации с коронавирусом на Донбассе.

"Они рассказывают, что у них там только пневмония, а COVID-19 почти нет. Ну, это только в тоталитарных режимах возможно скрыть правду. Весь мир болеет, а они - нет, такого не бывает. Чудес не бывает. Поэтому мы не знаем настоящей количества смертей. Врачам там запрещено распространять эту информацию", - заявил вице-премьер.

россия (96902) Донбасс (26959) наемники рф (2098) Резников Алексей (1173) КПВВ (330) COVID-19 (18608)
Топ комментарии
+17
Тада.

Поэтому надо срочно заставить ВСУ отступить еще на нескольких участках. Чтобы успехи были успешнее.
29.12.2020 11:04 Ответить
+14
Так давайте закроем все КПВВ с ОРДЛО, чтобы люди там не сильно расстраивались. Вон между Северной и Южной Кореей все КПВВ закрыты уже почти 70 лет. И Южная Корея от этого не пострадала. А вы обратили внимание что у власти появилась мода называть ОРДЛО просто Донбассом. Ещё раз 5 сделаем разведение на фронте, и у орков уже будет весь Донбасс.
29.12.2020 11:11 Ответить
+8
абы шото кукарекнуть!
типа я есть... я работаю...
29.12.2020 11:06 Ответить
29.12.2020 11:04 Ответить
І до Дніпра з Харковом доповзе гидота колорадська !!!))
показать весь комментарий
29.12.2020 11:37 Ответить
Так все к етому и делается. Кравчук уже несколько раз по етому поводу проговорился. Даунбас готовят под здачу весь включая Мариуполь. Потому как только ОРДЛО под отдельные *республики* маловат территорией будет. А вот еще пару раз разведут и как раз вместе с Серой Зоной и прочертят границы новых *республик*.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:43 Ответить
Успехи у нас серьезные. Такие лучше не показывать никому.
Браво, Алекс. Супер.
29.12.2020 16:00 Ответить
Всегда нам завидовали, и сейчас в том числе, даже когда мы постоянно об@@раемся завидуют что у нас куча намного больше чем у других.
29.12.2020 11:18 Ответить
А каких конкретно наших бесчисленных успехах бросающихся в глаза предателям ДНР он говорит?
29.12.2020 11:21 Ответить
Тарифы что бы не видели.
29.12.2020 11:31 Ответить
Ага особенно с тарифами,они аж облизываться будут.
29.12.2020 11:35 Ответить
Донбасити прост охрєнеют !!))
29.12.2020 11:38 Ответить
Сдвиги есть,но жизнь так стремительно дорожает,что все успехи сводятся к большому "0".
29.12.2020 11:46 Ответить
За много десятков лет хорошо знаю жителей этих мест. Они до 2014 года считали, что кормят Украину и "бендеровцев", и сейчас ее ненавидят. Сделают покупки, получат пенсию и паресекая КППВ матюкнутся в наш адрес. Да им хоть и позолоченные дороги покажи, их не переубедишь. Со времен союза, там выросло уже несколько поколений отравленных алкоголем и экологией.

Адекватных там осталось очень мало людей. Напрасно оккупанты боятся - толпу, наши успехи, не впечатлят.
29.12.2020 11:48 Ответить
Вот интересно, а достаточно ли созданная инфрастуктура защищена от лугандонских вандалов ?
29.12.2020 11:49 Ответить
Видели уже на примере скоммуниздженной лавочки.
29.12.2020 12:34 Ответить
Тому, напевно, і сполучення з Британією не закрили - щоб кляті буржуї заздрили українцям, їх дорогам, цінам і тарифам..
29.12.2020 12:11 Ответить
Резніков про причини блокування найманцями РФ КПВВ на Донбасі: Не хочуть показувати успіх України - Цензор.НЕТ 8728+++++
29.12.2020 16:01 Ответить
резніков, ти дебіл? А нічого, що у дамбабве та луганді вирує справжня пандемія вірусу? Навіщо нам тут додаткова зараза? І навіщо витрачати гроші з й так напівпорожнього пенсійного фонду країни?!
29.12.2020 12:20 Ответить
Я думаю Резников намекает что первую партию бесплатной вакцины из ЕС нужно отправить на дамбас. Чтобы весь мир видел как мы заботимся о жителях окупированной территории. А украинцы подождут пару лет и без вакцины или на крайний случай купят себе в платной клинике. У украинцев же зарплаты и пенсии позволяют ето
29.12.2020 12:40 Ответить
В чём успех? Бедность, коррупцию победили победили, экономика на подъёме? Сраную эстакаду пять лет ремонтировали, но она уже начинает сыпаться. Лузеры, казнокрады и неграмотные проходимцы могут про "победы" заявлять. Очччень смешно, но так грустно.
29.12.2020 14:25 Ответить
В чём успех? Бедность, коррупцию победили, экономика на подъёме? Сраную эстакаду пять лет ремонтировали, но она уже начинает сыпаться. Лузеры, казнокрады и неграмотные проходимцы могут про "победы" заявлять. Очччень смешно, но так грустно.
29.12.2020 14:27 Ответить
"Резников о причинах блокировки наемниками РФ КПВВ на Донбассе: Не хотят показывать успех Украины" - про какой успех он говорит?
29.12.2020 14:44 Ответить
 
 