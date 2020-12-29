Резников о причинах блокировки наемниками РФ КПВВ на Донбассе: Не хотят показывать успех Украины

Оккупационные власти продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, чтобы не допустить демонстрации успеха Украины. Это может привести к новому нормандскому саммиту, чего оккупанты не хотят.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для них (оккупантов. - Ред.) демонстрация успеха Украины - это плохая история. Когда украинцы, проживающие сегодня в качестве заложников на оккупированных территориях, пересекают КПВВ и видят, что здесь меняется жизнь, лучшие дороги, дешевле и качественнее продукты, новые современные хабы и сервисы прямо на КПВВ… Это худшее, что может быть для России и их оккупационных прокси", - заявил Резников.

Министр отметил, что открытие новых КПВВ свидетельствуют об успехе Украины в переговорном процессе. Это может привести к необходимости нового нормандского саммита, чего не хотят оккупационные власти.

"Сегодня политическое руководство Украины не должно для их понимания быть успешным. Им нужна история неуспеха. Вот почему, я думаю, они ищут различные варианты блокировки и торможения процесса, чтобы не дать успеха Украины", - добавил Резников.

Кроме этого одной из причин блокировки КПВВ может быть попытка сокрытия ситуации с коронавирусом на Донбассе.

"Они рассказывают, что у них там только пневмония, а COVID-19 почти нет. Ну, это только в тоталитарных режимах возможно скрыть правду. Весь мир болеет, а они - нет, такого не бывает. Чудес не бывает. Поэтому мы не знаем настоящей количества смертей. Врачам там запрещено распространять эту информацию", - заявил вице-премьер.