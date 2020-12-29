РУС
Новости Российские террористы сбили Боинг
8 064 28

На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины "спонсоров" из РФ

На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины

Сбор средств на печать первого тиража двухтомника Вадима Лукашевича"Трагедия МН17: правда и ложь" завершен и перевыполнен на 19%.

Об этом сообщил автор книги в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сбор средств на издание двухтомника "Трагедия МН17: правда и ложь" успешно завершен - при плане 1 960 000 рублей собрано 2 340 690 рублей (более 119%). Это стало возможно благодаря 566 спонсорам, 621 раз поддержавшим проект на краудфандинговой интернет-площадке planeta.ru", - написал Лукашевич, добавив, что большинство пожертвований поступило из России.

Читайте также: Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал новые детали уничтожения рейса МН17: "Видно, что им было невтерпеж"

По его словам, к настоящему моменту закончили верстку обоих томов и приступили к ее вычитке, на которую планируют потратить весь январь.

"Передать верстку в типографию мы планируем в феврале; после этого мы начнем рассылку электронного варианта двухтомника заказчикам. С учетом типографских сроков готовый к рассылке бумажный вариант двухтомника появится в марте 2021 года", - сообщил Лукашевич.

Смотрите также: Российский авиаэксперт Лукашевич рассказал, "как был сбит рейс МН17, который перепутали с Ан-26 ВВС Украины". ФОТО

На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины спонсоров из РФ 01
На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины спонсоров из РФ 02

россия (96902) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377) Лукашевич Вадим (39)
Топ комментарии
+11
Ничего, свинорусы и не такое схавают...
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 126
29.12.2020 11:31 Ответить
+7
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 3336
29.12.2020 11:29 Ответить
+7
памятник пожарскому в иваново
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 5046
29.12.2020 11:31 Ответить
Комментировать
Где будут печатать? За бугром?
Что-то не верится, что дадут напечатать на РФ.....
29.12.2020 11:18 Ответить
https://planeta.ru/campaigns/mh17 Первые два тома ВАДИМА ЛУКАШЕВИЧА "Трагедия МН17: правда и ложь" выйдут к концу 2020 г. https://planeta.ru/campaigns/mh17
29.12.2020 11:24 Ответить
Є підозра, що Вадим Лукашевич відпрацьовує завдання перекладання відповідальності з верхівки керівництва РФ на рядових терористів з Донбаса. Не здивуюся, якщо головним спонсором є кремль.
29.12.2020 11:29 Ответить
Ничего, свинорусы и не такое схавают...
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 126
29.12.2020 11:31 Ответить
А ты как считаешь?
29.12.2020 12:51 Ответить
У нас таких 73%
29.12.2020 13:07 Ответить
Судячи з ТУ144 на розвороті, боїнг збили мамонти.
29.12.2020 11:39 Ответить
Винних, у кінцевому рахунку, буде визначати не він, а суд у Нідерландах.
29.12.2020 11:57 Ответить
Так. Але ж після офіційного вердикта суда треба буде якось холопам пояснити, що ***** нівінават, а расєюшку нєвінна аклєвєталі. А версія про український бук верхи на су-25 вже не прокануватиме.
29.12.2020 12:14 Ответить
На основании чего такие подозрения? Или лишь бы ляпнуть?
Лукашевич поддерживает официальную версию расследования и разоблачает ложь российских властей.
Вот например последнее видео где он показывает что РФ заранее знала о Буке. https://youtu.be/sY8UhBoQyn0?t=74
29.12.2020 12:40 Ответить
Хоча б на основі того, що всі, хто відкрито виступає проти генеральної лінії власней наросії або втікли за кордон, або давно удобряють собою грунт. А всі інші там можуть діяти лише з благословіння спецслужб.
29.12.2020 16:32 Ответить
Почитаем-узнаем.
А вот интересный фавт из истории южнокорейского Боинга.Ни одного трупа так и небыло найдено.
Зато водолазы находили непонятные вещи-чемоданы з каким-то тряпбем связаные тросом,зонты в чехлах,но все поломаные,пудренниц з треснутыми зеркальцами но не вылетевшие-как будь то все собрали это на свалке.Нсшли токо 13 . кресел,пар 200 обуви.Ну и мелкие фрагменты фюзеляжа.
29.12.2020 13:54 Ответить
Ктото затевает русофобию однако ....
29.12.2020 11:26 Ответить
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 3336
29.12.2020 11:29 Ответить
это не по питерски, по питерски от должен быть без рук, без ног
29.12.2020 11:54 Ответить
памятник пожарскому в иваново
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 5046
29.12.2020 11:31 Ответить
Цей пам'ятник не в самому Іванові, а у селі з промовистою назвою - Холуй Іванівської області. Зуби йому прифотошопили, але він і без цього виглядає кумедно.
29.12.2020 12:01 Ответить
Холуєм в Росісі ще називається риболовецька снасть, подібна до нашого ятіра, сплетена з лози
29.12.2020 13:45 Ответить
А, якщо літери трішки переставити, то вийде "Путін".
01.01.2021 09:08 Ответить
На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 484На перший тираж книги Лукашевича про трагедію МН17 зібрали 119% коштів: понад половину "спонсорів" з РФ - Цензор.НЕТ 4412
29.12.2020 11:35 Ответить
....................................................................................
29.12.2020 11:38 Ответить
29.12.2020 13:46 Ответить
Это же надо сколько на придумывать, что бы написать 2 тома, может Лукашевич был заместителем командира ЗРБР "БУК М1-2" которая сбила боинг и сам причастен к этому.
31.01.2021 20:29 Ответить
 
 