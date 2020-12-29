На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины "спонсоров" из РФ

Сбор средств на печать первого тиража двухтомника Вадима Лукашевича"Трагедия МН17: правда и ложь" завершен и перевыполнен на 19%.

Об этом сообщил автор книги в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сбор средств на издание двухтомника "Трагедия МН17: правда и ложь" успешно завершен - при плане 1 960 000 рублей собрано 2 340 690 рублей (более 119%). Это стало возможно благодаря 566 спонсорам, 621 раз поддержавшим проект на краудфандинговой интернет-площадке planeta.ru", - написал Лукашевич, добавив, что большинство пожертвований поступило из России.

По его словам, к настоящему моменту закончили верстку обоих томов и приступили к ее вычитке, на которую планируют потратить весь январь.

"Передать верстку в типографию мы планируем в феврале; после этого мы начнем рассылку электронного варианта двухтомника заказчикам. С учетом типографских сроков готовый к рассылке бумажный вариант двухтомника появится в марте 2021 года", - сообщил Лукашевич.

