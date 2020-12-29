На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины "спонсоров" из РФ
Сбор средств на печать первого тиража двухтомника Вадима Лукашевича"Трагедия МН17: правда и ложь" завершен и перевыполнен на 19%.
Об этом сообщил автор книги в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сбор средств на издание двухтомника "Трагедия МН17: правда и ложь" успешно завершен - при плане 1 960 000 рублей собрано 2 340 690 рублей (более 119%). Это стало возможно благодаря 566 спонсорам, 621 раз поддержавшим проект на краудфандинговой интернет-площадке planeta.ru", - написал Лукашевич, добавив, что большинство пожертвований поступило из России.
По его словам, к настоящему моменту закончили верстку обоих томов и приступили к ее вычитке, на которую планируют потратить весь январь.
"Передать верстку в типографию мы планируем в феврале; после этого мы начнем рассылку электронного варианта двухтомника заказчикам. С учетом типографских сроков готовый к рассылке бумажный вариант двухтомника появится в марте 2021 года", - сообщил Лукашевич.
Что-то не верится, что дадут напечатать на РФ.....
Лукашевич поддерживает официальную версию расследования и разоблачает ложь российских властей.
Вот например последнее видео где он показывает что РФ заранее знала о Буке. https://youtu.be/sY8UhBoQyn0?t=74
А вот интересный фавт из истории южнокорейского Боинга.Ни одного трупа так и небыло найдено.
Зато водолазы находили непонятные вещи-чемоданы з каким-то тряпбем связаные тросом,зонты в чехлах,но все поломаные,пудренниц з треснутыми зеркальцами но не вылетевшие-как будь то все собрали это на свалке.Нсшли токо 13 . кресел,пар 200 обуви.Ну и мелкие фрагменты фюзеляжа.