На Полтавщине из-за взрыва петарды 10-летней девочке оторвало фаланги пальцев, - полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования петардой 10-летней девочки в городе Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в отделение №1 Кременчугского отдела полиции поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки. По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.

"По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пыталась ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детское медицинское учреждение Кременчуга", - говорится в сообщении.

По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

+7
Раньше девочки с куклами играли, теперь с петардами. Куда катится этот мир?
29.12.2020 11:28 Ответить
+4
Приматы понакупали для бухой развлекухи петард и не спрятали от ребенка. Вот и результат
29.12.2020 11:35 Ответить
+4
полиция , почему вы не пресекаете продавать такие " ГРАНАТЫ " ??? в моем детстве ГРОМЧЕ пистона и хлопушки в магазинах не ПРОДАВАЛИ !!! теперь будем КОРМИТЬ инвалида всю жизнь (((( так же нельзя , ну в самом то деле (((((
29.12.2020 12:14 Ответить
29.12.2020 11:28 Ответить
Родителям-головы,оторвать.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:29 Ответить
а то!
родуны обязаны на цыпках бегать за детищем, прям как Яхве
б*же, да сто раз скажи своему рабенку шо не суй гвоздь в розетку и шо получится? правильно - тебе "отрывают голову"
показать весь комментарий
29.12.2020 11:32 Ответить
29.12.2020 11:35 Ответить
https://youtu.be/QCzP6jacYGM Подерев"янський
Не треба ні за ким бігати, треба мати авторитет батьківський і все. Послухайте слова Подерев"янського. Сказав прямо, але дуже влучно
показать весь комментарий
29.12.2020 13:17 Ответить
а, потом посмотрю, но уже смотрел.
и чего же, прости б*же, он не предупредил?
ймовірно шо у нас тві третини населення як Свирид Панасов та Гліб Яков? (досліджують глибину глибин?)
Ну й нехай щастить їм..... та й нам з ними(на вибори не ходив та не піду - відразливо, три крайні і подалі)
показать весь комментарий
29.12.2020 15:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VQTzXbi8FHw

различные петарды - и результат.
не все петарды безопасны.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:31 Ответить
Вокруг огромное количество опасностей, которые подстерегают не только детей. Те же пресловутые розетки, автомобильный трафик, лестницы, балконы, газовые плиты и т.д. и т.п. Всё это доступно детям, и только здравый смысл помогает избежать травм и смертей от всего этого. Но только петарды, почему-то, занимают умы сострадальцев...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:41 Ответить
Це називається природній добір: виживають розумніші та найсильніші
показать весь комментарий
29.12.2020 11:57 Ответить
ну таки "розумніші та найсильніші " в первую очередь погибают а сцыкуны боясь всего всего и до президентов дорастают
показать весь комментарий
29.12.2020 13:34 Ответить
,☹️☹️☹️ а что за петарды такие ,это больше похоже на динамит ,😡
показать весь комментарий
29.12.2020 12:09 Ответить
29.12.2020 12:14 Ответить
Новогодний хоррор.. И стопудово продолжение будет.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:22 Ответить
Петарды можно и нужно смело запрещать! Пользоваться только в специально отведенных местах и только специально обученными людьми! На Майдане они уже не пригодятся, благо у всех уже есть оружие...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:38 Ответить
А еще запретить любые ножи, топоры,а также спички, зажигалки, ну и автомобили, само собой.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:20 Ответить
 
 