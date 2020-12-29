На Полтавщине из-за взрыва петарды 10-летней девочке оторвало фаланги пальцев, - полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования петардой 10-летней девочки в городе Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в отделение №1 Кременчугского отдела полиции поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки. По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.

"По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пыталась ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детское медицинское учреждение Кременчуга", - говорится в сообщении.

По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

