На Полтавщине из-за взрыва петарды 10-летней девочке оторвало фаланги пальцев, - полиция
Правоохранители открыли уголовное производство по факту травмирования петардой 10-летней девочки в городе Кременчуг Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, в отделение №1 Кременчугского отдела полиции поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки. По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.
"По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пыталась ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детское медицинское учреждение Кременчуга", - говорится в сообщении.
По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.
родуны обязаны на цыпках бегать за детищем, прям как Яхве
б*же, да сто раз скажи своему рабенку шо не суй гвоздь в розетку и шо получится? правильно - тебе "отрывают голову"
Не треба ні за ким бігати, треба мати авторитет батьківський і все. Послухайте слова Подерев"янського. Сказав прямо, але дуже влучно
и чего же, прости б*же, он не предупредил?
ймовірно шо у нас тві третини населення як Свирид Панасов та Гліб Яков? (досліджують глибину глибин?)
Ну й нехай щастить їм..... та й нам з ними(на вибори не ходив та не піду - відразливо, три крайні і подалі)
различные петарды - и результат.
не все петарды безопасны.