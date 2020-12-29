Экс-нардепу "Партии регионов" Журавко сообщено о заочном подозрении в создании террористической организации, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении экс-нардепу "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал оккупацию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 году он выехал в Россию, где находится до сих пор.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности.

Агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.

