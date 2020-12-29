РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3816 посетителей онлайн
Новости
9 238 19

Экс-нардепу "Партии регионов" Журавко сообщено о заочном подозрении в создании террористической организации, - СБУ

Экс-нардепу

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении экс-нардепу "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал оккупацию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 году он выехал в Россию, где находится до сих пор.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности.

Агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.

Также читайте: В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (3341) Журавко Алексей (9) ПР (11356) СБУ (20313) терроризм (18693)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
чому не було оголошено підозру вілкулу, падлову та іншим криворізьким "нардепам", які навесні 2014 готували в цьому місті переворот та підняття лаптєстанського триколору?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:09 Ответить
+8
Екснардепу "Партії регіонів" повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 1026
показать весь комментарий
29.12.2020 11:53 Ответить
+6
Тому що вони партнери нинішньої влади 🙂
показать весь комментарий
29.12.2020 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Што?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:46 Ответить
Волынская резня?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:50 Ответить
Екснардепу "Партії регіонів" повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 1026
показать весь комментарий
29.12.2020 11:53 Ответить
З головкою, чи без?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:51 Ответить
Кто ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:54 Ответить
заочно и расстреляйте... клоуны..(((
показать весь комментарий
29.12.2020 12:07 Ответить
Може Кернесу.На него, зараз много собак навешают.Удобно
показать весь комментарий
29.12.2020 12:07 Ответить
Він депутатом не був...
показать весь комментарий
29.12.2020 12:09 Ответить
чому не було оголошено підозру вілкулу, падлову та іншим криворізьким "нардепам", які навесні 2014 готували в цьому місті переворот та підняття лаптєстанського триколору?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:09 Ответить
Тому що вони партнери нинішньої влади 🙂
показать весь комментарий
29.12.2020 12:33 Ответить
так, друже, я про це й мав на увазі
показать весь комментарий
29.12.2020 14:27 Ответить
Имя, сестра, имя?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:12 Ответить
Я навіть здогадуюсь хто це. є такий журавель чи журавльов. Сторінка у нього є в ФБ куди все вато-сепарську лано зтікається з фісбуку. По чуваку давно параша плаче.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:36 Ответить
Та таких є ціла фракція в Раді.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:53 Ответить
А я сначала не понял в чем суть новости. Хотел порадоваться за СБУ и удивиться: почему ему одному. А потом вник и все понял. Во-первых Журавко голодранец, т.е. "порешать" - денег нет, а во-вторых в 2015 убежал в рашку и возвращаться не собирается, т.е. можно безболезненно вешать на него всех собак и на этом делать себе показатели.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:43 Ответить
Журавко далеко не голодранец. Цюрупинск (теперь Олешки), был под ним. Он владелец крупных предприятий в этом городе.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:52 Ответить
Понятно что не голодранец. Таковых среди "регионалов" нет в принципе. Это я употребил образно, по сравнению с другими регионалами. И кстати именно потому, что для своих "богатых коллег" по партии, Журавко особого интереса не представлял, он и гавкал громче всех (т.с. для нужности, полезности и значимости). Поэтому СБУ не составило особого труда собрать соответствующие доказательства.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:44 Ответить
еще Журавко подмял под себя инвалидов Херсонщины (он сам инвалид) и рубил на инвалидах бабло
показать весь комментарий
29.12.2020 20:29 Ответить
Да этого не может быть, ведь у тупого стада баранов ЖОПЗ в лидерах рейтингов.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:12 Ответить
 
 