РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3433 посетителя онлайн
Новости Взяточники
717 2

Дело о получении 1,32 млн взятки чиновником Харьковской ОГА Винниченко передано в суд

Дело о получении 1,32 млн взятки чиновником Харьковской ОГА Винниченко передано в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего директора департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации, которого подозревают в получении 1,32 млн. грн взятки, направлен в суд.

Об этом сообщается на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках досудебного следствия установлено, что чиновник ОГА, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК, решил убедить человека, действовавшего от имени ООО, которому необходимо было подсоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО "Харьковоблэнерго". "Стоимость" услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, взят под стражу с альтернативой внесения залога, - САП

Напомним, вечером 3 августа директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко был задержан сразу после получения 1,32 миллиона гривен взятки.

6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 (мошенничество); ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства Харьковской ОГА. До прихода в Харьковскую ОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".

Дело о получении 1,32 млн взятки чиновником Харьковской ОГА Винниченко передано в суд 01

взятка (6216) ОГА (2397) Харьков (7719) САП (2295)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неназваний представник ООО пішов туди, де дешевше. В ХарківОблЕнерго стільки взяли би за кіловат. Ринок електроенергії діє.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:58 Ответить
Все потоки финансовые всегда идут наверх
А сидят стрелочники 😀😀😀
показать весь комментарий
29.12.2020 12:11 Ответить
 
 