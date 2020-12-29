Дело о получении 1,32 млн взятки чиновником Харьковской ОГА Винниченко передано в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего директора департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации, которого подозревают в получении 1,32 млн. грн взятки, направлен в суд.

Об этом сообщается на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках досудебного следствия установлено, что чиновник ОГА, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК, решил убедить человека, действовавшего от имени ООО, которому необходимо было подсоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО "Харьковоблэнерго". "Стоимость" услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 августа директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко был задержан сразу после получения 1,32 миллиона гривен взятки.

6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 (мошенничество); ч.2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства Харьковской ОГА. До прихода в Харьковскую ОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".