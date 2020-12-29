Песков о Зеленском: Не видим и не слышим политической воли для нормализации отношений

В Кремле "не видят никакой политической воли Зеленского" для нормализации отношений между Украиной и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки".

"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование"