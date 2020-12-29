РУС
Новости
4 684 93

Песков о Зеленском: Не видим и не слышим политической воли для нормализации отношений

В Кремле "не видят никакой политической воли Зеленского" для нормализации отношений между Украиной и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки".

"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - сказал Песков.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Песков Дмитрий (1986) россия (96902)
Топ комментарии
+23
"Нормализация отношений" с вами - это огородить вас 10-метровым забором и залить бетоном.
29.12.2020 11:57 Ответить
+15
А зачем украинцам нормализация отношений. Свинособак надо истреблять
29.12.2020 11:58 Ответить
+14
А Глаза?
29.12.2020 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Глаза?
29.12.2020 11:56 Ответить
"ах эти желтые глаза
глазенки кобры..."
29.12.2020 12:09 Ответить
"не видим, не слышим" - значит надо по танку джавелином настучать.
29.12.2020 12:11 Ответить
по крышке люка типа "алльо, на барже" !
показать весь комментарий
29.12.2020 12:28 Ответить
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 4156
29.12.2020 18:16 Ответить
Это он **** так намекает агенту "квартальчику"
- Аууу, Вовасик, давно от тебя весточек нет..
Какой новогодний отдых? Ответь , прояви волю, ждем-с.
29.12.2020 12:44 Ответить
Жители Крыма назвали москвичей виновными во вспышке коронавируса на полуострове

а ведь Крым могли оккупировать солдаты НАТО и объявить орднунг с комендантским часом
29.12.2020 12:10 Ответить
Піськоструйний пургонос !!)))
29.12.2020 11:56 Ответить
І таке казати на найвеличнішого лідера **********? Як тільки язик повертається!
29.12.2020 12:28 Ответить
Да он просто слепоглухой! Пусть этот форум почитает.
29.12.2020 12:44 Ответить
Да и без этого тот пучеглазый всё прекрасно видит и слышит. Опять видно очередная "много ходов очка".
29.12.2020 13:22 Ответить
Предпосылки будут когда пуйло склеит ласты и то не факт.
29.12.2020 11:56 Ответить
В Росєє понад 100 млн. )(уйлов ,то не варто сподіватись на відмову від імперських амбіцій Росєї !!))
29.12.2020 11:59 Ответить
Да,хуже куйло не бывает,но хуже они точно найдут.У них ген имперства уже в роддоме ...с молоком матери.
29.12.2020 12:38 Ответить
С ударом головой об кафель ,,,
29.12.2020 13:57 Ответить
"Нормализация отношений" с вами - это огородить вас 10-метровым забором и залить бетоном.
29.12.2020 11:57 Ответить
Ты чо? А какжи сириальчики? А какжи корпоративчики? А как жи ЗЕ харчеваться будет?
29.12.2020 11:59 Ответить
Никакой забор не поможет. Только ликвидация недоимперии с конфискацией ядерного оружия
29.12.2020 12:06 Ответить
сначала напалмом. а потом бетоном
29.12.2020 13:47 Ответить
А зачем украинцам нормализация отношений. Свинособак надо истреблять
29.12.2020 11:58 Ответить
Опять хочет ,Зеленского в Оман пригласить ,встречать Новый год вместе с Патрушевым 👀🙄🤔🤫🤦😂😂😂😂
29.12.2020 11:59 Ответить
Ну, "политической воли" у вавы мы тоже не видим. Во всех вопросах, кроме кокса и его отпуска. А Мокшандия - это как раз тот редкий случай, что отсутствие любой воли у вавы идет Украине в благо. Оно и так уже стооооолько хрени наделало, что расхлебывать ее и расхлебывать...
29.12.2020 11:59 Ответить
Чтобы победило зло, добру достаточно ничего не делать.

Поэтому врядли сцыкливость ЗЕ на пользу Украине.
29.12.2020 12:00 Ответить
Вода в Крыму будет неплохой предпосылкой, говорят уже в Ялте аж по 20 минут в день бывает. Хотя по большому счёту, надо уже ждать нового царька всея Раисы, этот закончился
29.12.2020 12:00 Ответить
Leshek ,ну сколько раз вам говорить ***** ,*****, а Крым это Украина 😊😊😊
29.12.2020 12:00 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!))
29.12.2020 12:01 Ответить
А мені здається Кремль шанатажує бордєль кіношників на Банковій ( артістка ЛЕША, продюсЕр Єрмак, звєзда Вова ) за можливу здачу свого смотрящого по сумісництву смотрящого за правоохоронцями України консерву ТАТАРОВА
29.12.2020 12:48 Ответить
В одном он прав - воля у потерпевшего вiслюка отсутствует. Впрочем, как и ум.
29.12.2020 12:01 Ответить
Яка може бути воля у лялькі з ганчір"я ,напханою тирсою !!!)))
29.12.2020 12:03 Ответить
Кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...

Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 8504
29.12.2020 12:15 Ответить
А какие у нас с Фюрером и окупантами могут быть отношения? Только через оптический прицел мы будем общаться
29.12.2020 12:01 Ответить
Мочить в сортире белорусов это обычная работа Мавзолейных Хмырей...,это ответ на все вопросы Писькова...
29.12.2020 12:01 Ответить
Общаться с отравителями и террористами вообще-то западло ..
29.12.2020 12:01 Ответить
значит таки нелох что то наобещал в нормандИ *****
29.12.2020 12:05 Ответить
Очередные бредни обдолбыша.
29.12.2020 12:05 Ответить
Песков о Зеленском: Не видим и не слышим политической воли для нормализации отношений
====
Прикрытие своей куклы? Типа он самостоятельный, да еще и "ПРОУКРАИНСКИЙ"?
29.12.2020 12:05 Ответить
Ну )(уйло ж казав-Мертвечук,ето настоящий украинский националист !!!))))
29.12.2020 12:09 Ответить
А КОГДА В 2014 ОНИ С ПИСЬКОВЫМ ГОВОРИЛИ ЧТО ,,ПОРОШЕНКО ЛУЧШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ" - ЧЬЮ КУКЛУ ОНИ ПРИКРЫВАЛИ???? 😆😅🤣😂😝
29.12.2020 12:52 Ответить
Пруфов, конечно, не будет🤔😁😄😤😡🖕
29.12.2020 13:49 Ответить
Лёня! Срочно ссылку в студию! А у тебя есть аргументы в пользу того, что Порошенко не лучший президент Украины?
И напутствие: не включай гирлянды на Новый год, иначе собаку придется продавать, что бы рассчитаться за электричество.
29.12.2020 16:28 Ответить
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 6444
29.12.2020 12:07 Ответить
Очередной еврей-бандеровец?
29.12.2020 12:07 Ответить
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 5721
29.12.2020 12:07 Ответить
Тут вже і пєсков позитив, головне, що проти Зеленського. Та не можна вже так опускати державу Україна такими дописами...
29.12.2020 12:08 Ответить
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 5387
29.12.2020 12:08 Ответить
А это разве не детям?)
29.12.2020 12:21 Ответить
Знаємо ці відпустки.
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 8196
29.12.2020 12:24 Ответить
надо было еще добавить: "НО УЖ ЛУЧШЕ ПРИ ПОРОШЕНКО"
29.12.2020 12:08 Ответить
Погано нагнувся, Вова! Нижче давай!
29.12.2020 12:09 Ответить
ВСе за кремлівським сценарієм ,ліплят з зеленої лялькі крутого націоналиста і ворога Московіі !!))
29.12.2020 12:11 Ответить
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 3666
29.12.2020 12:10 Ответить
Крысы кремля полагают что Украина тоже СкреПОНОСная,братско-деревенский СаРай фюрера Путлера
29.12.2020 12:10 Ответить
Избиратели Зеленского, скорее всего, даже и не заметили, но вчера на пресс-конференции путин окончательно похоронил тот обман, на котором, как на воздушном шаре, их кумир Зе залетел в кресло президента Украины. Обман, состоящий в том, что война идет, потому что она выгодна барыгам и мародерам, а на самом деле можно заключить мир и вернуть оккупированные территории без потери суверенитета. Нужно просто перестать стрелять, заглянуть в глаза путину и договориться посередине. А Порошенко всего этого не делал, потому что на противостоянии с россией он наживается политически и экономически. И вот вчера этот, признаем, весьма технологичный и мощно действующий на слабые мозги миф - окончательно рухнул. Хоть слабые мозги этого, повторимся, может, и не заметили. Поможем им это понять.

https://strasty.com.ua/vospitanie-zelenskogo/ https://strasty.com.ua/vospitanie-zelenskogo/
Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 2768
29.12.2020 12:12 Ответить
ЗЕ=ПЕ..))
29.12.2020 12:14 Ответить
И для того, шоб разорвать энтот порочный круг, избирателям ЗЕ надо "стать на колени перед ******" ведь "все они ***********"😂
29.12.2020 13:53 Ответить
Или Ишак или падиШах..
🤑
29.12.2020 12:12 Ответить
нехай обоє..
29.12.2020 12:17 Ответить
Какая\ грусть для безмозглых порохоботов.. Так трудно им теперь в теме насрать...
29.12.2020 12:13 Ответить
В них є правило: якщо зради немає, то вона обов"язково є!

І вони зраду скрізь знайдуть.Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин - Цензор.НЕТ 3828
29.12.2020 12:17 Ответить
Если Белорусь РАБссии не по карману..., не говоря о Крыме денег НЕТстроють братскую союзную рыспублику 30 лет....,но воз РАБссиянский оказался НАВОЗОМ.... Лукашеску держится без денег тоже.....как говорило одно Чучело Крым не бутерброд...
29.12.2020 12:15 Ответить
навіщо ти так про Найвеличнішого Лідера **********?
29.12.2020 12:16 Ответить
в перекладі зі свинособачої мови на звичайну людську це означає, що зелений віслюк пішов у відмову. А раз так, то що ж він раніше обіцяв **********?
29.12.2020 12:16 Ответить
Яка відмова,лялька не спроможна на самостійні дії!!! Сценаристи кремлівського балагана ліплят "горбатого" ,це пурга для прикриття !!)))
29.12.2020 12:23 Ответить
Крысы Мавзолейные,....постройте в Хабаровском крае Швейцарию и я поверю что вы Вяликае быдло Шариелвых...
29.12.2020 12:19 Ответить
Шариковых)))
29.12.2020 12:20 Ответить
Абсолютно не шкода Зеленського. Треба було думати головою, коли обіцянки ***** давав.
29.12.2020 12:22 Ответить
А що не так з Бубочкою !! Вистава триває і лялька виконує свою роль ,торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!! Все за кремлівським сценарієм !!)))
29.12.2020 12:26 Ответить
Песков о Зеленском.
А где Мендель о Пескове? Или путине ?
29.12.2020 12:23 Ответить
Если уже и у Зеленского, который боится даже слово Россия сказать в своих речах, по мнению Кремля нет политической воли к "нормализации" отношений с ними, то это означает одно: Кремль хочет видеть во главе Украины свою прямую марионетку, типа Пушилина (Кремль даже Мертвертчук сейчас не устраивает), что по сути означает ликвидацию независимого украинского государства. С чем можно поздравить Зеленского!
29.12.2020 12:23 Ответить
Зато Гаага видит и слышит россию.
29.12.2020 12:24 Ответить
Ну знов по Геббельсу.Мы отжали у вас Крым,устроили войну,вывезли заводы-а вы не хотите видеть и слышать наше миролюбие и братство.Дурик Песков из перевёрнутой реальности
29.12.2020 12:25 Ответить
Он не дурик , оно богатая феодальная кацапская мерзость , корчащая из себя эдакого бородатого -усатого боярина для которого весь закон это смотреть в глаза своего сцаря и раньше остальных, таких же подобных, угадывать чаво оне изволят
29.12.2020 12:29 Ответить
Спешат куда-то товарищи из москвы. Засуетились.
29.12.2020 12:25 Ответить
Поки очі Пєскова пучаться ще сильніше, а вуса встають все дибніше , Вова закуповує памперси та їде у Гуту кіношку про себе ожідать...
29.12.2020 12:27 Ответить
пуйло сховался от людишек,
песок работает, пиндит,
они - "не видят, и не слышат"...
от них лишь трупами смердит
29.12.2020 12:28 Ответить
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ
Разве после убийства Степана Бандеры агент КГБ Богдан Сташинский не рассказал миру правды об этой спецоперации, как и о том, что «сердечный приступ» одного из лидеров украинских националистов Льва Ребета тоже, на самом деле, был убийством?!
Разве не удалось выяснить правды об отравлении Александра Литвиненко - отравитель стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации?!
А разве российское руководство на протяжении нескольких недель не отрицало участия своих войск в оккупации украинского Крыма, рассказывало побасенки о «вежливых зеленых человечках» - чтобы уже потом, в телевизионном фильме об аннексии, Владимир Путин получил возможность гордо признать присутствие своей армии?!
Разве отравители Скрипалей не появились в телевизионном эфире известной пропагандистки?! Тоже ведь было смешно. Тоже - сенсация.
Агенты российских спецслужб не боятся проваленных операций и разоблачений по одной простой причине - им ничего не грозит. Разве что повышения по службе не будет и отправят на отдых в «не тот» санаторий - в Крым, а не в Сочи.
Но никакого судебного процесса над убийцами, никакого приговора, никакого возмездия, никакого даже общественного порицания. Возмездие, скорее всего, настигнет тех, кто осмелится сомневаться в правильности их действий.

А почему? А потому, что, уверен, нынешняя Россия остается государством, где первую скрипку играют силовики, олигархи и бандиты…
При этом в таком государстве хорошим тоном считается отрицать свою причастность - «нас там нет».
Нет нигде - ни в Крыму, ни в Солсбери, ни в Сибири.
А если с документами и фактами в руках доказывают - нет уж, вы там есть - просто смеются в лицо и обвиняют тебя во лжи.

Лжец бестрепетно обвиняет во лжи каждого, кто говорит правду.
Это и есть тотальная безнаказанность. То, ради чего они цепляются за власть. То, ради чего они все это творят.
29.12.2020 12:33 Ответить
Зеленая тварь повышает тарифы, крышует воров и наживается на войне.
29.12.2020 12:31 Ответить
Не вижу смысла в том чтобы освещать такие новости. Про что она ? Про то что цинизму и наглости бандита и агрессора нет ни меры ни пределов? Так это все и так знают. А те кто в упор этого видеть не хотят и повторяют о том что рассея не виновата , те такие же самые как и кацапы -ватные лжецы и мерзавцы и им эта новость ни к чему
29.12.2020 12:35 Ответить
Хто ж вам винен якщо ви сліпі , глухі і вастамнєту?
29.12.2020 12:43 Ответить
Ну ты побачь яка *****!
29.12.2020 12:48 Ответить
До инавгуряции Байдена осталось всего ничего...,после 20 января начнется у всех совсем другая жизнь...,я даже знаю что будет....приходит Год 2021 год белого металлического Быка...
29.12.2020 12:48 Ответить
Головне, щоб у цього бика були сталеві яйця.
30.12.2020 01:31 Ответить
Лицемерный , этакий геббельсовский подход. Как бы Россия "налаживала отношения" с Украиной. Если бы все было наоборот. Украина аннексировала исконные украинские земли Краснодарский край ( или как минимум его северную половину), развязала бы гибридную войну против РФ, оккупировав половину Белгородской и Воронежской областей ( как имеющие украинские корни), создав там подобие бандустанов под названиями БНР и ВНР, производя постоянные обстрелы российской территории, закрыли бы им выход из Азовского море и оказывая препятствия навигации в Черном море, захватывала б российские корабли, убивала бы россиян ( 13 14 тыс), нарушила бы все возможные межгосударственные и международные договоры. И при этом жаловалась что Россия не хочет видите ли налаживать отношения с Украиной. Геббельс и вся пропаганда нацистской Германии, как впрочем и сталинская пропаганда по сути "отдыхают" по сравнению с нынешней рашистской. Достойные продолжатели их дела где то уже превзошли своих учителей.
29.12.2020 12:51 Ответить
РАБссия не поняла одного главного постулата политики...
1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии проголосовала о вводе войск РАБссии в Украину...,а это автоматически разрывает все договора с РАБссией до этого события...ну это типа 22 июня 1941 года Германия напала на СССр значить братские Договора Молотов-Риббеннтроп теряют юридическую силу...
Болваны Мавзолейные голосуйте дальше
29.12.2020 12:55 Ответить
Да, Украина таки точно не Россия. Там всё зависит от воли одного человека, который президент. А в Украине, при наличии политической воли у президента пойти на все условия Москвы, он никак не может этого сделать. "Кучка националистов" не даёт. А в России этого не понимают и всё чего-то ждут от зевовы.
29.12.2020 13:17 Ответить
Это побочка от вашей вакцины!
Скоро будешь писятся, какаться и пускать слюни!
29.12.2020 13:43 Ответить
ты писюков сначала глаза помой от песка да кисляков. да в уши долбицца перестань. можт гляди чего видеть да слышать начнёшь
29.12.2020 13:50 Ответить
ПИПИСЬКИН, ЧЕЛОВЕК *****, ХВАЛИТ ЧЛЕНОГРАЯ НЕЛОХА
29.12.2020 14:00 Ответить
Опущенный кремлевский Петух галантерейный продолжает вешать лапшу тупым москалям, его уроверь контакта с Зе, не выше Мендель, уверен она загонит петуха в курятник.
29.12.2020 14:15 Ответить
Русский человек глубоко убеждён, что если едет прямо - то он едет по главной дороге.
29.12.2020 15:21 Ответить
Схоже є велика потреба у воді для Криму
29.12.2020 18:28 Ответить
Ну да, отжали хату, сожгли сарай, отца убили, дочь изнасиловали, сына покалечили, а тогда : "А чего это вы не хотите с нами здороваться ?"
29.12.2020 19:05 Ответить
какое антимармеладное высказывание.
30.12.2020 01:07 Ответить
 
 