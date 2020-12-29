Школьникам с самыми высокими результатами ВНО будут платить премию в 5 тыс. грн, - Минобразования
Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении Минобразования.
Проектом документа предусматривается 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Каждая премия составит 5 тыс. грн.
Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.
Ну я розумію грамоту дати, енциклопедію подарувати, квитки в музей...