2 569 17

Школьникам с самыми высокими результатами ВНО будут платить премию в 5 тыс. грн, - Минобразования

Кабинет Министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении Минобразования.

Проектом документа предусматривается 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единоразово. Каждая премия составит 5 тыс. грн.

Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.

+1
Подозреваю, что дети Слуг народа, КМУ и других пророссийских сил внезапно станут гениями.
29.12.2020 12:34 Ответить
+1
после того,как учителя ужо получвют зарплату по 4000 вечно зелеными ,можно и ученикам - отличникам ,спиртсменам,камсамольцам ,сепаратистам, карманных монет подбросить
29.12.2020 12:50 Ответить
+1
Ты настолько обеременен мозгом, что не знаешь что такое "сарказм". Еще раз повторяю для особо "одарённых", типа тебя - в Украине есть дискриминация по территориальному признаку, когда отдельные категории граждан могут вообще не сдавать ВНО и при этом имеют преимущество перед сдавшими это самое ВНО при поступлении в ВУЗы. Что мешает, при таком раскладе, незаслуженно претендовать и на другие привилегии?
29.12.2020 13:10 Ответить
И тут возникает вопрос о "детях с оккупированных территорий", которые имеют преимущество даже перед отлично сдавшими ВНО "обычными детьми" и могут это самое ВНО вообще не сдавать...
29.12.2020 12:09 Ответить
Хреново тебе наверное живется без мозгов? Такой вопрос может возникнуть только у тупых кретинов. Для полудурков отвечу: кто ВНО не сдает, тот не может набрать 200 баллов и соответственно ну никак не сможет претендовать на премию.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:31 Ответить
Ты настолько обеременен мозгом, что не знаешь что такое "сарказм". Еще раз повторяю для особо "одарённых", типа тебя - в Украине есть дискриминация по территориальному признаку, когда отдельные категории граждан могут вообще не сдавать ВНО и при этом имеют преимущество перед сдавшими это самое ВНО при поступлении в ВУЗы. Что мешает, при таком раскладе, незаслуженно претендовать и на другие привилегии?
29.12.2020 13:10 Ответить
Списки "отличников" будет лично Шкарлет согласовывать.

Кабанчиков и самогон не предалагать!!! Не те времена...
29.12.2020 12:11 Ответить
200 і більше балів
29.12.2020 12:26 Ответить
Подозреваю, что дети Слуг народа, КМУ и других пророссийских сил внезапно станут гениями.
29.12.2020 12:34 Ответить
Педагоги, які в більшості працюють на посадах в МОНі, як завжди не дружать з логікою...
"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - йдеться в повідомленні Міносвіти. Джерело: https://censor.net/ua/n3239620
29.12.2020 12:37 Ответить
после того,как учителя ужо получвют зарплату по 4000 вечно зелеными ,можно и ученикам - отличникам ,спиртсменам,камсамольцам ,сепаратистам, карманных монет подбросить
29.12.2020 12:50 Ответить
А почему гривен.а не долларов?
29.12.2020 13:02 Ответить
Бо доляри то лише вчительська особливість.
29.12.2020 17:45 Ответить
Не зовсім адекватна штука. Дитина впершу чергу вчиться для себе. Держава вже забезпечила безкоштовність навчання. За що премія?
Ну я розумію грамоту дати, енциклопедію подарувати, квитки в музей...
29.12.2020 13:18 Ответить
грамота энциклопедия и билеты это одно, а 150 баксов не зарабатывающему школьнику - другое. вот депутатам\судьям\министрам и т.п. можно бы премии профильными энциклопедиями и учебниками выдавать - а потом зно устроить, и по факту выбрать наиболее образованного \ профессионального - только вряд ли кто согласится.
29.12.2020 17:50 Ответить
а вообще конечно с барского плеча расщедрились, на всю Украину аж 4000 ежегодных баксов достали. интересно - есть такие же премии на учителей \ педагогов \ медиков и т.п. и сколько всего бабла идет на такие "премии" в сравнении с премиями всяким министрам, судьям, директорам, Коболевым, и т.п. в процентах. и наберется ли по факту хоть 1%.
29.12.2020 17:57 Ответить
зарплата медсестры во время ковид - эпидемии 4000 грн. но мы давайте школьникам - отличникам по 5000 накинем. л - логика.
29.12.2020 13:22 Ответить
А ще пропоную платили премію вчителям у яких не було випадку буллінга, шоб вони над дітками не знущалися.
29.12.2020 15:09 Ответить
А хто буде судити чи то булінг? Такі самі моральні старці? На самій назві тези вже налажали: премію треба давати не тим, хто без булінгу обходиться, а тому, хто вміє надавати освітні послуги без невротрьопки, у яку входить не лише булінг, а багато чого іншого.
29.12.2020 17:44 Ответить
Знач будуть бажаючі купити ввдповіді.
29.12.2020 17:41 Ответить
 
 