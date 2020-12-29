Микитась организовал похищение своего юриста при помощи криминального авторитета, - полиция. ВИДЕО
Национальная полиция Украины сообщает, что собственник известной строительной фирмы уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве.
В сообщении, размещенном на сайте Нацполиции во вторник, отмечается, что юрист компании, которая предоставляла юридические услуги собственнику строительной фирмы, был похищен 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"В течение нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а потом установили и непосредственного заказчика преступления… Заказчиком оказался собственник известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства", - говорится в сообщении.
По информации Нацполиции, похищение юриста была тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов. "Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика вынудили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.", - отмечается в сообщении.
По информации правоохранителей, через несколько часов после похищения полицейские задержали четверых исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику, впоследствии были задержаны двое соорганизаторов.
"В настоящее время на основании обоснованных доказательств заказчика - собственника известной строительной фирмы уведомили о подозрении по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (похищение человека) и ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство)", - говорится в сообщении.
Нацполиция не указывает имя собственника строительной компании, которому предъявлено подозрение в пресс-релизе, однако в видео, прикрепленном к сообщению, указывается, что заказчиком, по версии следствия, является бывший владелец компании "Укрбуд", экс-народный депутат, фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась.
9 декабря 2020 года стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря 2020 года ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.
3 декабря Микитась вышел из СИЗО.
Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.
я так понял новость
Назвали только Микитася, остальным даже рожи замазали...
Поскольку преступление насильственное, суд изберет мерой пресечения содержание под стражей без права залога, и Микитась снова в клетке, а не дома.
А оттуда не очень почирикаешь...
Например под харьковскими соглашениями и газовым договором (часть соглашений) стоит подпись овоща, главы парламента и ратификация рады. А судили почему-то Тимошенко, которая по-сути одна и пыталась предотвратить данное преступление, которое в конечном итоге привело к анексии Крыма и войне.
Тимошенко судили за підробку директиви для уряду на підписання газової угоди, яку члени кабміну відмовились затверджувати, оскільки газова угода наносила збитки Україні. Читайте кримінальну справу Тимошенко.
Договір зробили частиною харківських угод, тим самим унеможливили його оскарження і перегляд.
Після того, як під ним з'явився підпис хама і ко всі претензії до них.
Урки просто вирішили повісити свій злочин на свого ворога. А такі як ти їм допомагали і допомагають.
Після анексії Криму в 2014 рашка денонсувала той договір. Після цього договір в редакції Тимошенко знову став активним. З ним пішли в суд і відсудили в кацапів все, що хотіли. Включаючи і ті 3 млрд долларів.
Этот урка укажет на любого как заказчика в обмен на поблажки от тех, кто его закрыл.
Что ему скажут, то и будет говорить.
Я до речі і не сумнівався, що подібний до тебе дебіл, виявиться прихильником Зеленського.
Впевнений, що така інформація у адвокатів микитася і набу має бути, якщо вони професіонали і готувалися до такого перебігу подій.
В цьому випадку, здається, кращий захист - напад, і хто нам заважає - той допоможе. А так, варіантів мало, бо ті, хто за гратами, будуть говорити все, що їм надитиктують.
Повірити в те, що микитась, знаходячись кілька місяців під контролем і навіть фізичною охороною набу, зміг організувати викрадення, важкувато.