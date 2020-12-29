РУС
Микитась организовал похищение своего юриста при помощи криминального авторитета, - полиция. ВИДЕО

Национальная полиция Украины сообщает, что собственник известной строительной фирмы уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В сообщении, размещенном на сайте Нацполиции во вторник, отмечается, что юрист компании, которая предоставляла юридические услуги собственнику строительной фирмы, был похищен 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В течение нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а потом установили и непосредственного заказчика преступления… Заказчиком оказался собственник известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция проводит обыск в доме экс-нардепа Микитася в рамках дела о похищении человека, - Бутусов

По информации Нацполиции, похищение юриста была тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов. "Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки - обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика вынудили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.", - отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, через несколько часов после похищения полицейские задержали четверых исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику, впоследствии были задержаны двое соорганизаторов.

"В настоящее время на основании обоснованных доказательств заказчика - собственника известной строительной фирмы уведомили о подозрении по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (похищение человека) и ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против Микитася выдвинули подозрения по еще одному делу, не связанному с коррупцией, - Бутусов

Нацполиция не указывает имя собственника строительной компании, которому предъявлено подозрение в пресс-релизе, однако в видео, прикрепленном к сообщению, указывается, что заказчиком, по версии следствия, является бывший владелец компании "Укрбуд", экс-народный депутат, фигурант дела о хищении имущества Нацгвардии Максим Микитась.

Микитась организовал похищение своего юриста при помощи криминального авторитета, - полиция 01

9 декабря 2020 года стало известно, что юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря 2020 года ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

Позже журналист Сидоренко заявил, что Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася.

+32
Пытаются заткнуть Микитася, шоб не палил ближайшее окружение ЗЕ.
29.12.2020 12:17 Ответить
+20
А будет много говорить про Татарова, еще и людоедство со скотоложеством пришьют.
29.12.2020 12:18 Ответить
+12
Теперь у нас Микитась будет жертвой благодаря Татарову и Зеленскому
29.12.2020 12:17 Ответить
Пытаются заткнуть Микитася, шоб не палил ближайшее окружение ЗЕ.
29.12.2020 12:17 Ответить
Мыкитась украл Татарова из жОПы Зеленского и вымогал его сознаться в содеянных преступлениях против государства -

я так понял новость
29.12.2020 12:22 Ответить
29.12.2020 12:24 Ответить
Кращого "свідка" і викривача, як кримінального авторитета, годі шукати. Злодюги шиють фейкову справу, бо сідають самі в калюжу.
29.12.2020 20:50 Ответить
Теперь у нас Микитась будет жертвой благодаря Татарову и Зеленскому
29.12.2020 12:17 Ответить
А будет много говорить про Татарова, еще и людоедство со скотоложеством пришьют.
29.12.2020 12:18 Ответить
Запросто! Винахідливості у ЗЕлуплених та мусорні на таке вистачить.
29.12.2020 12:23 Ответить
І розіп'ятого хлопчика.
29.12.2020 20:55 Ответить
"Дєло" настільки шите білими нитками навіть з першого погляду, що мені аж соромно за мусорню стало, чого давно вже не було.
29.12.2020 12:21 Ответить
Ну як давно? А експертиза по "експерементальній технологіі" в справі Шеремета. Там з групи двое випало ідейних типу організаторів (чета Грищенко) і троє малознайомих людей після цього за версією слідства обуяла ідея верховенства арійської раси. До речі ролік від Радіо Свобода на річницю цього безглуздя дивився - там як раз найвеличніший на фоні Пуми річ свою толкає.
29.12.2020 12:45 Ответить
Очень интересно...
Назвали только Микитася, остальным даже рожи замазали...
29.12.2020 12:24 Ответить
Сдается мне, что все это делается, чтоб Микитася обратно в СИЗО запроторить.
Поскольку преступление насильственное, суд изберет мерой пресечения содержание под стражей без права залога, и Микитась снова в клетке, а не дома.
А оттуда не очень почирикаешь...
29.12.2020 12:27 Ответить
В СИЗО они его тупо убьют.
29.12.2020 20:39 Ответить
Как бы не оказалось , что заказчик похищения и тот кто прислал полицию с обысками - один и тот же человек 😎
29.12.2020 12:29 Ответить
Бандиты всегда так делают. Иногда это выглядит предельно абсурдно.
Например под харьковскими соглашениями и газовым договором (часть соглашений) стоит подпись овоща, главы парламента и ратификация рады. А судили почему-то Тимошенко, которая по-сути одна и пыталась предотвратить данное преступление, которое в конечном итоге привело к анексии Крыма и войне.
29.12.2020 12:33 Ответить
Харківська угода Януковича з Медведєвим про перебування чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року від 10 квітня 2010 року і газова угода, яку уклала Тимошенко з путіним 19 січня 2009 року - це як кажуть в Одесі, дві великих різниці.

Тимошенко судили за підробку директиви для уряду на підписання газової угоди, яку члени кабміну відмовились затверджувати, оскільки газова угода наносила збитки Україні. Читайте кримінальну справу Тимошенко.
29.12.2020 13:08 Ответить
Це гівно в твоїй тролячій методичці тими самими урками і написано.

Договір зробили частиною харківських угод, тим самим унеможливили його оскарження і перегляд.
Після того, як під ним з'явився підпис хама і ко всі претензії до них.
Урки просто вирішили повісити свій злочин на свого ворога. А такі як ти їм допомагали і допомагають.
Після анексії Криму в 2014 рашка денонсувала той договір. Після цього договір в редакції Тимошенко знову став активним. З ним пішли в суд і відсудили в кацапів все, що хотіли. Включаючи і ті 3 млрд долларів.
29.12.2020 13:24 Ответить
Вау... Так вот ты какой - феерический *******!
29.12.2020 13:36 Ответить
Склад злочину в діях Тимошенко очевидний. Саме тому вона не виправдана судом. Якщо ви не в курсі, то її відпустили навмисно декриміналізував статтю ККУ.
29.12.2020 13:58 Ответить
Я прям закоханий в ОЧЕВИДНУ підлість закарпатського "кривоногого стракуліста" (с) Сєрі. "Суддя" Родя Сопля-Киреєв, мабуть, його синок-байстрюк від морганатичного шлюбу з пшонкіною прокурвою Хрюловою. Швидше за все цей юстицькін сучий син Сєря Закарпатський аж кип*ятком пісяв, слухаючи в той час судові промови ригалівських плєваків та конів.
29.12.2020 22:32 Ответить
Ні дебіл, просто я юрист і ніякий суддя, мені для визначення є там склад злочину чи не має, не потрібний. Я маю свою власну думку, але тобі, як представнику 73% це не зрозуміти.
30.12.2020 08:54 Ответить
Я тобі дуже співчуваю, бо твій діагноз, дебілізм, не лікується.
29.12.2020 21:59 Ответить
А мені тебе жалко, бо твій дебілізм вже давно перейшов в стадію слинявого ідіотизму.
29.12.2020 22:34 Ответить
Себе пожалій, убоге і недорозвинене.
29.12.2020 23:01 Ответить
ВАНА свята та праведна воровка.
29.12.2020 20:59 Ответить
показать весь комментарий
а организатором - лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства"Эта птичка напоёт любую мелодию
29.12.2020 12:42 Ответить
Мыкытась занимался вымогательством бабла у "юристов"?! "В огороде бузина..."
29.12.2020 12:32 Ответить
Это точно как в деле Ганзюк. Поймали какого-то урку на гарячем.
Этот урка укажет на любого как заказчика в обмен на поблажки от тех, кто его закрыл.
Что ему скажут, то и будет говорить.
29.12.2020 12:37 Ответить
Будь- який кримінальний авторитет піде на співпрацю.
29.12.2020 21:01 Ответить
Ти хоч і не авторитет, але навіть з гестапо підеш.
29.12.2020 22:36 Ответить
Может хобби такое у мужика, юристов отлавливать, развелось их, понимаешь. Куда не кинь, то или юрист или экономист.
29.12.2020 13:17 Ответить
Походу кампания по давлению на Микитася,щоб он отказался от показаний.Если не откажется то на него и часовню повесят и всех глухарей с подснежниками за 20 лет
29.12.2020 12:36 Ответить
Вот и сАбаков пригодился, как нельзя вовремя, со свими псами. Надо отрабатывать лояльность нелоха.
29.12.2020 12:36 Ответить
А похищенный юрист не Татаров случайно ?😀
29.12.2020 12:37 Ответить
Схоже, що йому "малюють" вже статус потерпілого, а не підозрюванного.
29.12.2020 12:58 Ответить
Зе і його зекоМАНДА "парять" лохам Микитася , а тим часом піднімають ціни на електрику та газ .
29.12.2020 12:41 Ответить
Слайды Аваков умеет рисовать. По делу Шеремета их столько нарисовал ..., а доказательств против Антоненко, Кузьменко, Дугарь как не было, так и нет.
29.12.2020 12:53 Ответить
А платить потом компенсации незаконно удерживаемым в СИЗО, тюрьмах Зеленским-Аваковым-Венедиктовой после решений ЕСПЧ придется нам, а не прибарахлившимся за наш счет деятелям.
29.12.2020 12:58 Ответить
Але Антоненко у в'язниці . Тому для мене Микитась не злодій - ці зе ще до приходу до влади оббріхували тих , хто щось робив для країни . А насєлєніє верещало від задоволення повторюючи : "свінарчюкі!ратердамплюс!". А тепер ловите кайф від новорічних тарифів ?
29.12.2020 13:10 Ответить
Може він і злодій, але судити його потрібно за скоєне ним, а не за намальоване шайкою "правоохоронців".
29.12.2020 13:13 Ответить
Малюється все це для того, щоб відмазати незрівнянно більших злочинців і реальних ворогів держави. Руйнуються основи, це вже не просто хабар
29.12.2020 14:33 Ответить
В таких масштабах -- це руйнація держави.
29.12.2020 21:08 Ответить
"Щось робив" - це як? На посаді президента треба робити не "щось", а "все" для процвітання своєї країни, а не купки олігархів в долі.
29.12.2020 17:44 Ответить
І тому зебіли вибрали для процвітання злодіїв та руйнування України зе - саме те , що потрібно росії і різноманітним бєням .
30.12.2020 06:58 Ответить
Да по не только "художественные слайды", но и "художественный свист", начиная с брифинга.
29.12.2020 13:02 Ответить
Да по этому делу.....(далее по тексту).
29.12.2020 13:04 Ответить
Это то похищение о котором 12-летний мальчик сообщил, или уже другое?
29.12.2020 13:31 Ответить
Микитась за останній місяць навикрадав не один десяток чесних громадян, гвалтував і вбивав пачками. Ще й не таке узнаємо
29.12.2020 14:29 Ответить
73%, як вам зелене правосуддя, подобається? Поліція намагається знищити справу НАБУ...
29.12.2020 13:55 Ответить
А соєве краще? Га, юстицько закарпатська?
29.12.2020 22:38 Ответить
З того що я бачу, разів так у сто краще... дебілятко тупориле.
Я до речі і не сумнівався, що подібний до тебе дебіл, виявиться прихильником Зеленського.
30.12.2020 08:52 Ответить
Ти бач як швидко розкривають замовні справи: два тижні і всіх переловили. Навіть не смішно: шито все білими тупими нитками. Як би громадськості не довелося захищати Мікитася, бо сформувалася реальна організована злочинна група під керівництвом гарного хлопця із народу бубочки ВАЗеленського
29.12.2020 14:27 Ответить
Якщо адвокати микитася і набу підготують правильну юридичну тактику по цій справі, підготують потрібні заяви і свідчання микитася, то може так статися, що поліція буде вимушена відкрити справи по татарову. Але тут все має ретельно продумано і вивірено, щоб на судовому засіданні, наприклад, по обранню запобіжного заходу микитасю, де мають прозвучати ці факти, було ясно - поліція зобов' язана відкрити провадження по татарову самостійно, або по рішенню суду.
Впевнений, що така інформація у адвокатів микитася і набу має бути, якщо вони професіонали і готувалися до такого перебігу подій.
В цьому випадку, здається, кращий захист - напад, і хто нам заважає - той допоможе. А так, варіантів мало, бо ті, хто за гратами, будуть говорити все, що їм надитиктують.
Повірити в те, що микитась, знаходячись кілька місяців під контролем і навіть фізичною охороною набу, зміг організувати викрадення, важкувато.
29.12.2020 15:30 Ответить
А ещё Микитась покушение на Путина планировал и в чеченской войне участвовал. Достаточно зелёному клоуну выйти на трибуну повыше с микрофоном побольше и брякнуть по-приколу несколько фраз. Как в его основной профессии заведено.
29.12.2020 15:57 Ответить
Напоминает прессуху по Шеремету...
29.12.2020 16:14 Ответить
Какой бред.
29.12.2020 16:25 Ответить
Ментовская провокация.
29.12.2020 19:05 Ответить
МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.
29.12.2020 20:32 Ответить
ТАК А В ПРЕСХАТУ КОГДА ЕГО !?)
29.12.2020 22:54 Ответить
ЭТО ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ И 15 ЛЕТ !!! ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
29.12.2020 23:18 Ответить
а як вам термін придумали - транснаціональне злочинне угрупування. То звідки його члени - пабло Ескобар прислав чи покійний лоту гулі. так назвіть їх громадянство і як вони зявились в Україні. І як микитась керував організацією будучи під ковпаком НАБУ, напевне в одній камері сидів з організатором і там замовив викрадення. не вспіли викрасти, а той вже розписку написав транснаціоналам, цікаво, а хто диктував текст розписки, вони хоч мову знають. першим про це заявив Геращенко, а після нападу на Гадзюк теж антон першим спрямував слідство по хибному шляху.
30.12.2020 05:34 Ответить
 
 