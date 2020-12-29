В 2020 году в мире убили 50 журналистов, чаще всего - в "мирных" странах, - Репортеры без границ

В 2020 году как минимум 50 журналистов по всему миру лишились жизни в связи с их профессиональной деятельностью. Большинство смертей (68%) произошло в странах, где нет военных конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет международной правозащитной организации "Репортеры без границ", который охватывает период с 1 января по 15 декабря 2020 года.

В отчете отмечается, что больше всего журналистов убивают в странах, которые считаются "мирными".

Если в 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ происходили в зонах боевых действий, то сейчас только треть (32%) смертельных случаев пришлась на такие страны как Сирия, Йемен, Афганистан и Ирак, где продолжаются военные конфликты различной интенсивности, говорится в докладе.

Среди всех журналистов, погибших в 2020 году, намеренно были убиты 84%. В 2019 эта доля составляла 63%. Сообщается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью. Наибольшее количество погибших журналистов в Мексике (8), Индии (4), Филиппинах и Гондурасе (3).

Отмечается, что большинство журналистов, погибших в 2020 году, были убиты из-за того, что они писали о коррупции (10) или об организованной преступности (4). Также семь журналистов были убиты при освещении акций протестов.

В первой части доклада "Репортеров без границ" речь шла о том, что почти 400 журналистов со всего мира отбывают тюремные сроки за свою профессиональную деятельность. Более половины журналистов находятся в тюрьмах пяти стран: Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии. По сравнению с прошлым годом на 35 процентов увеличилось количество женщин-журналисток, отправленных под стражу, с 31 до 42.

Отметим, доклад "Репортеров без границ" о насилии в отношении журналистов публикуется ежегодно с 1995 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова, - "Репортеры без границ"