4 916

Президент РФ, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу отношений между странами, - Кулеба

Президент РФ, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу отношений между странами, - Кулеба

Тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине, однако даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что Россия - это травма Украины, потому что с ней связан самый плохой исторический опыт независимой Украины.

"Это факт. Мы в Украине можем еще сто лет наговаривать друг на друга, искажать слова, переставлять что-то. А можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, что нам с ним делать. И пока мы не сядем и этот разговор не проведем, наши позиции будут оставаться ослабленными, потому что тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.

"Нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть. И об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе - это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков", - объяснил глава МИД.

"Мы можем бесконечно "мочить" друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но выигрывать будет от этого не Украина. Выигрывать будет от этого "мочилова" и погони друг за другом только РФ", - добавил Кулеба.

"Мы стараемся ряд фундаментальных проблем безопасности нашего государства решить. Абсолютно, я не пошутил и не потроллил россиян, когда сказал - я буду работать над тем и надеюсь, чтобы все мои преемники работали над этим. Мы когда-то слабо представляли себе, что президент России возложит цветы к памятнику Голодомора, а в две тысячи каком-то году, когда елка упала на Януковича, то они вместе с Медведевым стояли у памятника Голодомору. А это был мемориал Голодомора-геноцида, а не мемориал просто Голодомора. Поэтому я очень прошу не иронизировать над такими вещами, потому что это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами", - подытожил глава МИД

+39
Та даже если Леха Навчальный вдруг станет презедонтом на пареше ничо не поменяется))) это ж кацапы
29.12.2020 12:35 Ответить
+17
Русскій Міръ має бути ліквідовано назавжди. І не треба буде нікому ні в чому каятися.
29.12.2020 12:40 Ответить
+16
_Путлер вообще-то не просто так появился, будто чиряк выскочил. Это - результирующий вектор всей фашистской расии.
29.12.2020 12:35 Ответить
Та даже если Леха Навчальный вдруг станет презедонтом на пареше ничо не поменяется))) это ж кацапы
29.12.2020 12:35 Ответить
набег на Москву с кырымлы и притащить на Майдан на покаяние
29.12.2020 12:38 Ответить
кырымлы уже добегались на москву до крымнаша... Лучше никуда не бегать, а построить и запустить.
29.12.2020 12:49 Ответить
Этот Лёха такой же невменяемый имперец. Он только за то, чтобы нынешнюю банду кгб заменить собственной.
29.12.2020 12:40 Ответить
А ведь обожаемые вами байденцы такого как раз и "перезагрузят", как перезагружали ведьмедева на горе Грузии.
29.12.2020 12:45 Ответить
Тільки якщо президентом Виміратів буде Дмитро Анатолійович можна про щось говорити. Дмитро Анатолійович Ярош - маю на увазі.
29.12.2020 13:13 Ответить
Старик Кабаев запросил «режим тишины».
На оккупированных Московией украинских территориях сложилась ситуация, которая совершенно не нравится террористу номер один. Гибнет сельское хозяйство в обезвоженном Крыму, надо кормить «повстанцев» Донбасса, доставлять в «черную дыру» «гумконвоями» с наклейками на белом брезенте грузовиков «Из России с любовью» снаряды для «Градов» и дизельное топливо для танков. Тяжелым жерновом на шее экономики недоимперии висят пенсионеры Донбасса и военные отставники в Крыму.
Англоязычный друг Украины мистер Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций, введенных на православного агресора из-за оккупации Путиным украинского Крыма и не прекращающихся обстрелов Донецкой фильтровальной станции.
Пять американских и три европейских пакета отрезали России доступ к перекредитованию более, чем 600 млрд-ного корпоративного долга РФ перед Западом. На Московии закрываются предприятия оборонной промышленности, происходит массовое увольнение работников, проеден пенсионный фонд, Государственный резервный накопительный Фонд прекратил свое существование, трещит по швам финансовая система. Европа заблокировала поставки в Россию оборудования и больше не делится своими технологиями в области газо и нефтедобычи. Благополучно утоплен на морском дне проект «Северный поток-2».
В такой ситуации единственный цивилизованный выход для кремлевского старца, это выполнить требования Запада и вывести свои оккупационные Вооруженные православные силы из украинского Крыма и Донбасса.
Но окончательно «доконали» старика Кабаева учения «Си Бриз» в Черном море и он в середине лета запросил на Донбассе «режим тишины».
января 2020 года.
29.12.2020 14:25 Ответить
_Путлер вообще-то не просто так появился, будто чиряк выскочил. Это - результирующий вектор всей фашистской расии.
29.12.2020 12:35 Ответить
У кацапни бомбанет от подобной речи. Посыпятся звонки д'ерьмаку с указаниями убрать крамольщика)
29.12.2020 12:36 Ответить
Кулеба озвучує те, що погоджено всіма, кому треба. Не виключаю, що і ФСБ.
Чувак просто показує, що влада зе проукраїнська, щоб лохи велися.
Крім слів, потрібні дії, а їх немає.
29.12.2020 12:47 Ответить
Хахахахахахах!Связь с вами по ТЛФ давно в обрыве.
29.12.2020 13:35 Ответить
Было. Пройдено. Нифига.

Хороший русский - мертвый русский.
29.12.2020 12:40 Ответить
Вирок винесено і ніякій опеляції непідлягає.
29.12.2020 13:06 Ответить
Русскій Міръ має бути ліквідовано назавжди. І не треба буде нікому ні в чому каятися.
29.12.2020 12:40 Ответить
+100500
29.12.2020 14:52 Ответить
Какая преступная наивность.
29.12.2020 12:42 Ответить
Не факт что он действительно так думает. Достоверно известно лишь что он так говорит.
29.12.2020 12:47 Ответить
Він говорить багато чого, часом дуже правильно. Але реальних дій проти кацапів не робить.
29.12.2020 12:49 Ответить
надеюсь - дипломатия, это не о том, как правду-матку залепить, а о том, как противника в капкан заманить
29.12.2020 12:52 Ответить
_Да я как раз подозреваю что это он мне врёт про какую-то т. н. новую страницу, а не путлеру. Потому как зелёные - это слуги кремля.
29.12.2020 13:05 Ответить
он то не столько врёт, сколько или недомысливает, или хитрит с кремлядью, а вот вас уже, похоже, кто-то в капкан из липкого шоколада словил, если судить по последней фразе.
29.12.2020 13:08 Ответить
_Потому как зелёные - это слуги кремля. Если ты этого до сих пор действительно не осознал (а не прикидываешься или строчишь по работе), то причина этого кроется в тебе самом.
29.12.2020 13:12 Ответить
думаю, что истинная причина подобных утверждений - в песовской жажде снова прильнуть к корыту и соответствующие этому позыву главы в петеботных методичках. Хотя, отдельные зеленые и у меня вызывают своими действиями желание так думать.
29.12.2020 13:18 Ответить
Русскій?
29.12.2020 13:19 Ответить
Видишь путина - *бей,
видишь ты медведева -
бей по морде,
сильно бей,
сомневаться нечего!


Мразь кремлевскую *бить -
то не преступление,
от чекистов, от гебья
то освобождение.


Написано мною еше до майданного пробуждения Украины.
Рюзьги такого па-русски не пишут.
29.12.2020 13:26 Ответить
Кулеба опять какую-то приторную "кулебяку" несет
29.12.2020 13:00 Ответить
Президент Украины, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу...
29.12.2020 12:42 Ответить
Від такої заяви Кулєби виграє лише Мордор. Кулєба забув згадати, або робить це навмисно, що в покаяння Х..ла має ввійти вивід кацапських військ з Криму та Донбасу, та відшкодування збитків завданих війною.Отправить
29.12.2020 12:44 Ответить
зразу провласні ж"иди заскавчать сцарь введи і прісаєдіні...
29.12.2020 12:44 Ответить
Влажные мечты
29.12.2020 12:44 Ответить
Кулеба, ты дэбил?
29.12.2020 12:45 Ответить
История Украины-300-400 лет.До этого были племена,копавшие котлован по Понт Евскинский
29.12.2020 13:34 Ответить
И снова будет "мир-дружба-бутерброд"? Не пошли бы вы, товарищ Кулебин, куда-нибудь... "строить новые отношения"!
29.12.2020 12:46 Ответить
В Истории РФ был президент который был без имперских амбиций и хорошо относился к Украине?
29.12.2020 12:47 Ответить
Ельцын? Хотя тот бы просто алкаш))
29.12.2020 12:56 Ответить
В них їх всього було два. Медвєдєва рахувати не будемо.
29.12.2020 13:09 Ответить
Всем вышеотписавшимся - лайк, и пятерка по кацапологии.
29.12.2020 12:47 Ответить
Покаялся ли Чикатило ?.. Вот то то же.
29.12.2020 12:48 Ответить
єму такі ікаєцца то значіт он покаіцца, нє піл нє срал нє єл хахляндієй балєл...
29.12.2020 12:48 Ответить
можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, что нам с ним делать. И пока мы не сядем и этот разговор не проведем

У кого то есть сосед-наркоман, который убил кого то в твоей семье, грабил твою квартиру, насиловал твою жену, но ты хотел бы с ним сесть за один стол и поговорить и наладить дружеские отношения?
29.12.2020 12:50 Ответить
Кулеба,Раха безнадёжна.Ей нужен катарсис,як Германии после Гитлера.Сейчас Рашка-это бешенная собака,а с ней не договариваются,а усыпляют.Бандитский каганат,расширяет своё влияние традиционными методами.Отбирает территории.Мочит оппонентов боевыми ядами.Шантаж.Террор.Короче весь беспредельный арсенал гопоты.Только гопоты Гос.уровня.И с ними не договоришься.Ты терпила и лох,а не равноправный оппонент и партнёр.
29.12.2020 12:54 Ответить
Наївний чувачок..Яке нах покаяння ??? Та й хто буде каятися ?? Наступний президент? А кацапська біомаса не повинна каятися? Не знаю як кому а мені це міфічне кацапське покаяння до дупи (!). Вони курви більше 300 років знищували і принижували мою країну ,мою націю, мою мову ,мою культуру, при всіх царях і режимах, а я зараз весь у соплях всьо прощу і полізу обніматися з кацапнею -сновабратья -?
29.12.2020 12:56 Ответить
Новая страница отношений представляется так: там где была Рашка - дремучий лес.
29.12.2020 12:56 Ответить
Поки санітари приїдуть-дайте йому оселедця!
29.12.2020 12:56 Ответить
Кулеба-психоаналітик...

Глава МЗС зазначив, що Росія - це травма України, тому що з нею пов'язаний найгірший історичний досвід незалежної України.


"Ми можемо нескінченно "мочити" один одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви один за одним тільки РФ", - додав Кулеба.
29.12.2020 12:57 Ответить
Довбойоб,***
29.12.2020 13:02 Ответить
Для начала покаяния нужно ( каким то образом) изменить всю Россию, превратив ее в нормальное демократическое, не империалистическое, не полицейское, правовое, социальное государство..( хотя не понятно как этого добиться и возможно ли это вообще в принципе). Хотя начать можно с простого, кармы. Для примера - Что является символом России , конечно же Москва. Что является символом Москвы, конечно же Кремль и Красная площадь. Что такое Кремль и рядом прилегающая территория - это кладбище , начиная от Мавзолея, могил упырей вдоль стены и кучи захоронений в самой стене. Что имеем в итоге Символ России это кладбище. Может вывезя все эти останки, мумии и кости куда то подальше ( за 101 км) карма России изменится. Пока же все будет оставаться на месте ничего не изменится. Что и показали и Перестройка, и новая власть Ельцина , не говоря уж о последующем фюрере.
29.12.2020 13:03 Ответить
Кулеба продовжує політику Зе по замиренню з агресором, брехуном, андрофагом.
29.12.2020 13:03 Ответить
Якби вчасно відгородились від московії і приєдналися до НАТО то і проблем би не було.
Геть від Москви і без варіантів
29.12.2020 13:04 Ответить
Якщо в тебе сусід вбмвця,то треба будувати високий мур,заводити велику собаку та озброюватись,все інше не допоможе.Кацапи всі однакові,Ху"ло це і є образ типового кацапа.
29.12.2020 13:05 Ответить
А можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос / Типа папа Карло буратины Коломойский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжкой еврейской доле, всплакнут и договорятся о гешефте-продаже Украины. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
29.12.2020 13:06 Ответить
смешно и не больше. там инерциальна уже одна территория, не считая крепостных на ней. для того чтобы там что-то изменить при такой массе, сначала нужно начать тормозить старое и так до полной остановки. а потом всё по новой начать разгонять совсем на других принципах. может кто себе представить, что можно всю эту дрянь ну только затормозить и остановить? а мирным путём? а желание там есть у кого то такое начать? а тот кто может хотя бы попробовать нажать на тормоза старого? ото ж! те же процессы и в Украине. сменяющиеся верхи могут, а старые низы просто хотят жить по старому. даже при малейшем намёке на положительные изменения, находится куча служивых, которые достают старый бэкап и откатывают всё на прежние позиции.
29.12.2020 13:06 Ответить
Я бачив лишень одного президента,який принижено каявся,вибачався і кланявся...Це був наш Зєля перед Кадировим за абсолютно невинний ролик з рюмсаючим президентом Чечні...Правда,Зєля тоді не був ще президентом,але схильність кланятись навряд чи щезла...
29.12.2020 13:06 Ответить
где-то текстик был что когда дверь в бункер ***** выбьют ботинками солдаты НАТО, оттуда появится улыбаясь леша небутерброд и скажет а россия теперь совсем другая, гласность-перезагрузка-обнуление, это все папередник, ко мне-то у вас надеюсь претензий нет?
29.12.2020 13:09 Ответить
Что значит "который"? Он там один и бессменный!
29.12.2020 13:10 Ответить
Підтримка агресії проти України і кримнаш в Наросії близько 80%, 20% - просто пох. Тому - яке покаяння? І чи треба нам вкотре ставати на споконвічні граблі? Тому - тільки: Слава нації! Смерть ворогам! Крапка.
29.12.2020 13:10 Ответить
А ведь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прав. "Нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть. И об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе - это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков"
29.12.2020 13:12 Ответить
Адекватное мнение на ситуацию
29.12.2020 13:28 Ответить
Неплохая попытка,кацап.)
29.12.2020 13:51 Ответить
Изложите, НЕкацап, свое предложения как жить дальше с таким соседом. Только не скрывайтесь за псевдонимом бот - штирлиц - откройте личико.
29.12.2020 14:10 Ответить
Как жили 2 года назад,минимум. И ждать когда этот "недосовок" окончательно сдохнет. А бот я или не бот-тебя волновать не должно.
29.12.2020 14:14 Ответить
этот недосовок 600 лет не сдыхает. И не сдохнет и сейчас.
29.12.2020 16:08 Ответить
Что-то я не припоминаю чтобы 600 лет назад было образование,состоящее из 15 республик.
29.12.2020 16:37 Ответить
Про что написал? Откуда у зедебилов такие министры? Ведь есть же адекватные грамотные люди!
29.12.2020 13:16 Ответить
Хахахахахахахахаха!!!На коленях приползёт,засранец!
29.12.2020 13:17 Ответить
" Розмова з москалями повинна тривати не довше кулеметної черги"...

Кулеба, придурок, ти про "розмови" скажи матерям загиблих бійців...
29.12.2020 13:19 Ответить
Украине не жить вообще никак с Россией! Россию нужно развалить холодной войной, а пока РФ существует, то это будет вечный враг!!!
29.12.2020 13:19 Ответить
Хахахахахаххахаха!!!Были уже развалильщики.Читай историю.Россия вам не по зубам,да и другием то-же.Будем врагами,ничего сверх естественного.У России есть всё,у вас нет ничего.С кем бодаться собрался?Из ума выжил окончательно?
29.12.2020 13:31 Ответить
по истории холодной войны развал СССР был 30 лет назад. не так давно разваливалась. Только США с Западом решили, что была победа в холодной войне СССР рухнул, но оказалось остаток СССР - РФ, притворилась мертвой и накопила сил и опять пошла в атаку, а значит придется США добить РФ!
29.12.2020 14:08 Ответить
Детский сад какой то! Лиш бы чего то ляпнуть!!!
29.12.2020 13:25 Ответить
Президент РФ, который покается/ С каких этих самых он покается: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Готов каяться кодлан Коломойского .Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Кернес : Мы должны в первую очередь покаяться, что мы(Украина и РФ) обвиняем друг друга/ Наша стратегия не обвинять россиян во всех наших несчастьях, - Ермак.
29.12.2020 13:33 Ответить
покається?? ніколи не каялись, а тут раптово чого б це? та і одне каяття тут абсолютно не вистачить! також треба буде віддати всі вкрадені землі, виплатити величезні контрибуції, розкрити нарешті всі чекістські архіви, що стосуються України і ще багато, багато іншого....
29.12.2020 13:42 Ответить
Кулеба говорит правильно, только когда это случится? И что останется от Московии на тот момент- одна Московская область?
29.12.2020 14:04 Ответить
Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5033
Ну для начала я бы посоветовал Кулебе обратить внимание на другие граничащие государства и не задавать глупых вопросов. Ну например Финляндия - она потеряла Карелию и ничего, живут не хуже других. Япония - потеряла ряд Курильских островов, тоже неплохо живет. Германия потеряла Калининградскую область и тоже не бедствует. Эстония претендует на территорию РФ и они живут как-то. А еще есть граница с США и Китаем - в общем есть у кого поучиться как нужно жить и не бедствовать.
29.12.2020 14:05 Ответить
Всё вернётся хозяевам, не ссы.
29.12.2020 18:12 Ответить
і відразу стане колишнім президентом РФ. Проблема не в керівництві, проблема в тому, що там народ хворий.
29.12.2020 14:07 Ответить
Иванов,сразу на х..й
29.12.2020 14:19 Ответить
Славик, брысь в будку свинособака!
29.12.2020 14:54 Ответить
Москва покается когда в бункере застрелится плешивое чмо,а над кремлем поднимут флаг НАТО.
29.12.2020 14:17 Ответить
Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2282
"Президент РФ, который покается..."
Ні-ні-ні, так не канає. Весь народ РФ має покаятися перед Україною шляхом сплати 100% репарацій, та компенсацій всім постраждалим від російської агресії.
29.12.2020 14:39 Ответить
Щяз кацапи покаяються. Тримай кишеню ширше.
29.12.2020 14:58 Ответить
говорим все подряд, а каждый пусть уже слышит что хочет
29.12.2020 15:14 Ответить
Никогда такого не будет - русишговорящие козломордые каяться перед другими недолюдьми не приучены, они же высшая раса с духовными скрепами.
29.12.2020 15:15 Ответить
Блажен, кто верует... особенно в чудеса.
29.12.2020 15:43 Ответить
Он не покается. Даже не надейтесь. Все человеческое ему ненавистно. Увы, так сделаны маленькие зеленые. Такова ихняя суть. Такова суть манускрипта Войнича.
29.12.2020 16:48 Ответить
наХ... нам всі ці покаяння? тільки ров з морозостікими крокодилами та вишки з кулеметами!
29.12.2020 17:50 Ответить
Где вы видели что бы сатана каялся?
29.12.2020 17:50 Ответить
Сначала деньги, потом стулья. Сначала наши территории, затем разговор. Никак иначе.
29.12.2020 18:11 Ответить
сначала нужно президента РФ сменить, потом все остальное.. поговорим, а не сказки заранее будем верить и сочинять.
29.12.2020 20:36 Ответить
 
 