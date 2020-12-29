Президент РФ, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу отношений между странами, - Кулеба
Тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине, однако даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД отметил, что Россия - это травма Украины, потому что с ней связан самый плохой исторический опыт независимой Украины.
"Это факт. Мы в Украине можем еще сто лет наговаривать друг на друга, искажать слова, переставлять что-то. А можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, что нам с ним делать. И пока мы не сядем и этот разговор не проведем, наши позиции будут оставаться ослабленными, потому что тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.
"Нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть. И об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе - это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков", - объяснил глава МИД.
"Мы можем бесконечно "мочить" друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но выигрывать будет от этого не Украина. Выигрывать будет от этого "мочилова" и погони друг за другом только РФ", - добавил Кулеба.
"Мы стараемся ряд фундаментальных проблем безопасности нашего государства решить. Абсолютно, я не пошутил и не потроллил россиян, когда сказал - я буду работать над тем и надеюсь, чтобы все мои преемники работали над этим. Мы когда-то слабо представляли себе, что президент России возложит цветы к памятнику Голодомора, а в две тысячи каком-то году, когда елка упала на Януковича, то они вместе с Медведевым стояли у памятника Голодомору. А это был мемориал Голодомора-геноцида, а не мемориал просто Голодомора. Поэтому я очень прошу не иронизировать над такими вещами, потому что это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами", - подытожил глава МИД
На оккупированных Московией украинских территориях сложилась ситуация, которая совершенно не нравится террористу номер один. Гибнет сельское хозяйство в обезвоженном Крыму, надо кормить «повстанцев» Донбасса, доставлять в «черную дыру» «гумконвоями» с наклейками на белом брезенте грузовиков «Из России с любовью» снаряды для «Градов» и дизельное топливо для танков. Тяжелым жерновом на шее экономики недоимперии висят пенсионеры Донбасса и военные отставники в Крыму.
Англоязычный друг Украины мистер Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций, введенных на православного агресора из-за оккупации Путиным украинского Крыма и не прекращающихся обстрелов Донецкой фильтровальной станции.
Пять американских и три европейских пакета отрезали России доступ к перекредитованию более, чем 600 млрд-ного корпоративного долга РФ перед Западом. На Московии закрываются предприятия оборонной промышленности, происходит массовое увольнение работников, проеден пенсионный фонд, Государственный резервный накопительный Фонд прекратил свое существование, трещит по швам финансовая система. Европа заблокировала поставки в Россию оборудования и больше не делится своими технологиями в области газо и нефтедобычи. Благополучно утоплен на морском дне проект «Северный поток-2».
В такой ситуации единственный цивилизованный выход для кремлевского старца, это выполнить требования Запада и вывести свои оккупационные Вооруженные православные силы из украинского Крыма и Донбасса.
Но окончательно «доконали» старика Кабаева учения «Си Бриз» в Черном море и он в середине лета запросил на Донбассе «режим тишины».
января 2020 года.
Чувак просто показує, що влада зе проукраїнська, щоб лохи велися.
Крім слів, потрібні дії, а їх немає.
Хороший русский - мертвый русский.
видишь ты медведева -
бей по морде,
сильно бей,
сомневаться нечего!
Мразь кремлевскую *бить -
то не преступление,
от чекистов, от гебья
то освобождение.
Написано мною еше до майданного пробуждения Украины.
Рюзьги такого па-русски не пишут.
У кого то есть сосед-наркоман, который убил кого то в твоей семье, грабил твою квартиру, насиловал твою жену, но ты хотел бы с ним сесть за один стол и поговорить и наладить дружеские отношения?
Геть від Москви і без варіантів
Кулеба, придурок, ти про "розмови" скажи матерям загиблих бійців...
Ні-ні-ні, так не канає. Весь народ РФ має покаятися перед Україною шляхом сплати 100% репарацій, та компенсацій всім постраждалим від російської агресії.