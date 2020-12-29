Президент РФ, который покается за преступления против Украины, откроет новую страницу отношений между странами, - Кулеба

Тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине, однако даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что Россия - это травма Украины, потому что с ней связан самый плохой исторический опыт независимой Украины.

"Это факт. Мы в Украине можем еще сто лет наговаривать друг на друга, искажать слова, переставлять что-то. А можем просто сесть и спокойно попытаться ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, что нам с ним делать. И пока мы не сядем и этот разговор не проведем, наши позиции будут оставаться ослабленными, потому что тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине", - подчеркнул министр.

Также читайте: Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба

По словам Кулебы, даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой.

"Нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть. И об этом нужно серьезно говорить, а пока то, что я вижу в обществе - это попытка одних поставить на пьедестал "суперпатриотов", а других моментально заклеймить предателями только за то, что те выражают какие-то немейнстримные мнения относительно Российской Федерации. Я тоже могу выйти и сто раз "обложить" Россию со всех сторон. Только прекращению войны и возвращению наших территорий это вообще ничем не поможет. Только получу свою тысячу лайков", - объяснил глава МИД.

Также читайте: На первый тираж книги Лукашевича о трагедии МН17 собрали 119% средств: больше половины "спонсоров" из РФ

"Мы можем бесконечно "мочить" друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но выигрывать будет от этого не Украина. Выигрывать будет от этого "мочилова" и погони друг за другом только РФ", - добавил Кулеба.

"Мы стараемся ряд фундаментальных проблем безопасности нашего государства решить. Абсолютно, я не пошутил и не потроллил россиян, когда сказал - я буду работать над тем и надеюсь, чтобы все мои преемники работали над этим. Мы когда-то слабо представляли себе, что президент России возложит цветы к памятнику Голодомора, а в две тысячи каком-то году, когда елка упала на Януковича, то они вместе с Медведевым стояли у памятника Голодомору. А это был мемориал Голодомора-геноцида, а не мемориал просто Голодомора. Поэтому я очень прошу не иронизировать над такими вещами, потому что это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами", - подытожил глава МИД

Также читайте: Песков о Зеленском: Не видим и не слышим политической воли для нормализации отношений