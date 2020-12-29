Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% в октябре-декабре 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.
"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Госстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года замедлилось до 3,5% ВВП с 114% во втором. В первом квартале этого года оно составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.
Петрашко уточнил, что Минэкономики сохраняет апрельский прогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года и ожидает роста экономики на 4,6% в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
есть такая кацапская группа "ногу свело"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
На основі інтелектуального аналізу великих даних про перебіг зазначених хвороб науковці виявили їх циклічний характер з орієнтовним періодом приблизно п'ять-шість років. Для аналізу впливу цих пандемій на світову економіку було здійснено їх порівняння на часовій осі з 40-50-річними економічними циклами Миколи Кондратьєва, заснованими на зміні технологічних укладів суспільства; 7-11-річними циклами Клемента Жюгляра, пов'язаними з коливаннями обсягів інвестицій в основний капітал та середнім показником промисловості Доу-Джонса, що відображає загальну капіталізацію 30 найбільших американських компаній, діяльність яких загалом задає тенденцію для світової економіки.
Було показано, що в період 2020-2021 рр. цикл Кондратьєва проходить через нижню точку падіння і починає зростати. Тому насправді існують об'єктивні умови для подальшого довготривалого зростання світової економіки. Звичайно, інтенсивність такого зростання протягом поточного періоду істотно ослаблена через пандемію COVID-19. Було прораховано, що це призводить до досягнення чергового дна циклу Жюгляра та зниження індексу Доу-Джонса на 30-40%.
Сценарне моделювання показало, що «за Жюгляром», ця рецесія триватиме приблизно півтора року. Протягом цього часу відбудеться перенаправлення інвестицій на 6-й технологічний уклад. Економічне відродження розпочнеться і «за Кондратьєвим», і «за Жюгляром». Дослідники припускають, що з середини 2021 року внесок у світовий ВВП завдяки 6-му технологічному укладу перевищить 5-7%. Це стане причиною перелому у світовій економіці, і вона почне зростати. - http://www.golos.com.ua/article/340062
Підняли??
🤣
Можеш більше про це мені не нагадувати.
Не боїшся, що вони тебе за це проклянуть та з дому виженуть?
А мы еще над кацапами стебались...
Скоріш за все, в гривнях. Відповідно, цінами. На базарі і в супермаркетах... Там дійсно - стабіпіздец.
"Доходы бюджета-2020 превысили план, - Шмыгаль
замечательно!
Экономика США упала на 30%. Странно, что у нас не насчитали рост на 40%.
- Все нормально, падаю.
Після слова "підсумками" пропущено "95".
Источник: https://censor.net/ru/n3239630
А вы еще одну дорожку сделайте, охламоны, еще не то "увидите"...