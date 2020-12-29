Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% в октябре-декабре 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года замедлилось до 3,5% ВВП с 114% во втором. В первом квартале этого года оно составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Петрашко уточнил, что Минэкономики сохраняет апрельский прогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года и ожидает роста экономики на 4,6% в 2021 году.