Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% в октябре-декабре 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года замедлилось до 3,5% ВВП с 114% во втором. В первом квартале этого года оно составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

Петрашко уточнил, что Минэкономики сохраняет апрельский прогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года и ожидает роста экономики на 4,6% в 2021 году.

ВВП (646) Минэкономразвития (652) Петрашко Игорь (84)
+34
Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8536
29.12.2020 12:46 Ответить
+23
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8549
29.12.2020 12:53 Ответить
+17
Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9169
29.12.2020 12:51 Ответить
Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8536
29.12.2020 12:46 Ответить
"нога поросюка" (с)
есть такая кацапская группа "ногу свело"
29.12.2020 12:49 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8549
29.12.2020 12:53 Ответить
..у Йулі з Бєнєй зараз жнива.. як і у їхньої дурілкі картонної
29.12.2020 13:07 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2782
29.12.2020 13:19 Ответить
Йуля в доле.
29.12.2020 15:55 Ответить
Намащуємо "дешевий" газ від Зеленського на хліб
https://www.youtube.com/watch?v=***********
29.12.2020 12:54 Ответить
Это в нормальных странах, в которых не выбирают президентом чела играющего членом на рояле))))))
Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5117
29.12.2020 12:48 Ответить
СЦД-Україна та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України здійснено спробу системно проаналізувати циклічний характер виникнення пандемій інфекційних хвороб протягом останніх двадцяти років та їх вплив на економіку й суспільство глобального світу. Протягом цього періоду вчені виділили чотири такі пандемії: 1) з листопада 2002 р. по травень 2004 р. - спалах важкого гострого респіраторного синдрому (скорочено ГРВІ), який стався в 35 країнах; 2) з січня 2009 р. по серпень 2010 р. більшість країн постраждали від пандемії свинячого грипу; 3) У 2014-2015 рр. Західна Африка, США та Європа постраждали від пандемії *****; 4) початок 2020 р., на жаль, ознаменувався швидким та найпоширенішим спалахом пандемії коронавірусу практично в усьому світі.
На основі інтелектуального аналізу великих даних про перебіг зазначених хвороб науковці виявили їх циклічний характер з орієнтовним періодом приблизно п'ять-шість років. Для аналізу впливу цих пандемій на світову економіку було здійснено їх порівняння на часовій осі з 40-50-річними економічними циклами Миколи Кондратьєва, заснованими на зміні технологічних укладів суспільства; 7-11-річними циклами Клемента Жюгляра, пов'язаними з коливаннями обсягів інвестицій в основний капітал та середнім показником промисловості Доу-Джонса, що відображає загальну капіталізацію 30 найбільших американських компаній, діяльність яких загалом задає тенденцію для світової економіки.
Було показано, що в період 2020-2021 рр. цикл Кондратьєва проходить через нижню точку падіння і починає зростати. Тому насправді існують об'єктивні умови для подальшого довготривалого зростання світової економіки. Звичайно, інтенсивність такого зростання протягом поточного періоду істотно ослаблена через пандемію COVID-19. Було прораховано, що це призводить до досягнення чергового дна циклу Жюгляра та зниження індексу Доу-Джонса на 30-40%.
Сценарне моделювання показало, що «за Жюгляром», ця рецесія триватиме приблизно півтора року. Протягом цього часу відбудеться перенаправлення інвестицій на 6-й технологічний уклад. Економічне відродження розпочнеться і «за Кондратьєвим», і «за Жюгляром». Дослідники припускають, що з середини 2021 року внесок у світовий ВВП завдяки 6-му технологічному укладу перевищить 5-7%. Це стане причиною перелому у світовій економіці, і вона почне зростати. - http://www.golos.com.ua/article/340062
29.12.2020 13:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов .
29.12.2020 12:49 Ответить
про ваші бачення ходять легенди: особливо про мир в очах путєна
29.12.2020 12:49 Ответить
ми забезпечимо зростання української економіки на 40% (с) Зеблазень
29.12.2020 12:50 Ответить
Вони пішли методом щоб щось підняти на 40 потрібно його спочатку опустити на 80.
29.12.2020 12:51 Ответить
А адекватные люди это почему-то другим словом называют - "стабилиздец".
29.12.2020 12:50 Ответить
зелесрань готує стабіліздець...
29.12.2020 12:50 Ответить
Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко - Цензор.НЕТ 9169
29.12.2020 12:51 Ответить
в гривнах считаете? в абсолютных величинах? без учета инфляции и роста цен: ну-ну... статизды...
29.12.2020 12:51 Ответить
Поднимитє мнє вєкі!© "Вій"
Підняли??
🤣
29.12.2020 12:53 Ответить
Ще одні потужні покращуни.Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7113
29.12.2020 12:55 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4813
29.12.2020 13:03 Ответить
Сашок, от жоден із вашої свори вчора так і не дав відповідь на одне просте запитання: чому в минулі роки, жодна людина при здоровому глузді не раділа підвищенню ком.тарифів, окрім соєвих дякул і чому нині знову лише соєві дякули радують черговому підвищенню ком.тарифів?
29.12.2020 13:07 Ответить
Для тебе це дуже складно, не переймайся.
29.12.2020 13:10 Ответить
Можу пояснити - ваше зелене чмо казало що знайшло креатив зменшити тарифи в два рази. А результат - абсолютно зворотній. Тобто зелебобіки - тупі лохи і настільки тупі, що шукають причини в порохоботах та інших притомних людях, а не в своїй розумовій неповноцінності.
29.12.2020 13:19 Ответить
Я розумію, що ти - кончений імбецил та гнида.
Можеш більше про це мені не нагадувати.
29.12.2020 13:39 Ответить
Оце рвонув пердачок ))))
29.12.2020 13:54 Ответить
Ось бачиш як ти підтверджуєш мої слова. Гнусяво дякую за наглядність.
29.12.2020 14:00 Ответить
Гниль, а твої батьки знають, що ти, паскуда кончена, соєвим дякулою в неті гадиш?
Не боїшся, що вони тебе за це проклянуть та з дому виженуть?
29.12.2020 14:20 Ответить
В тебе зелена піна пішла з рота.
29.12.2020 14:25 Ответить
Отрицательный рост в полной своей красе.

А мы еще над кацапами стебались...
29.12.2020 12:55 Ответить
стабілізєц.
29.12.2020 13:07 Ответить
чим вимірюється оці тенденції "стабілізеца"?
Скоріш за все, в гривнях. Відповідно, цінами. На базарі і в супермаркетах... Там дійсно - стабіпіздец.
29.12.2020 12:57 Ответить
Корисна порада для зелеойбнутих іканамістів - беріть ріст економіки по модулю - не пргадаєте.
29.12.2020 12:58 Ответить
29.12.2020 13:21 Ответить
Петрашка, пачитай что пишет твлй начальник - премьер!
"Доходы бюджета-2020 превысили план, - Шмыгаль
29.12.2020 12:58 Ответить
т.е. к прошлогоднему падению еще + 3 %
замечательно!
29.12.2020 12:59 Ответить
Послушаем после 8 января, когда все страны начнут восстанавливаться благодаря локдауну, а Украина ляжет.
29.12.2020 13:01 Ответить
А де тут Діду Морозу на фортепіано зелохам пограти можна?
29.12.2020 13:08 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 1073
29.12.2020 13:02 Ответить
по итогам Квартала95 необходимо еще воровать
29.12.2020 13:02 Ответить
.. это и есть обещаный зебилам крихиткой Зелей "конец эпохи бедности"?
29.12.2020 13:03 Ответить
И начало эпохи нищеты! Ну тут не збрехав.
29.12.2020 13:09 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6292
29.12.2020 13:15 Ответить
Я думаю, что Зе, по опыту предыдущего премьера, расскажут, что стоимость новогоднего винегрета не изменилась и с экономикой все нормально.
29.12.2020 13:17 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8214
29.12.2020 13:17 Ответить
Что-то ********* заблудился в цифирях - давно уже, еще в 2019, увидели рост ВВП аж на 40% в эти годы! Совсем опупел, как так можна лишать пипл надежды на очень яркое будущее ожидаемое в глубокой нищите - с курсом в НАТО, Европу, на Марс и далее?
29.12.2020 13:17 Ответить
Молодцы наши правители!
Экономика США упала на 30%. Странно, что у нас не насчитали рост на 40%.
29.12.2020 13:23 Ответить
Как в фильме "В бой идут одни старики".
- Все нормально, падаю.
29.12.2020 13:28 Ответить
при пороху чекали, коли зростання економіки досягне 10%, а при зе радіємо, що впала лише на 3%. Думай-те
29.12.2020 13:29 Ответить
Аби ж було чим то блазня не обирали б у президенти.
29.12.2020 13:35 Ответить
"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", (Источник: https://censor.net/ru/n3239630). 73% даже на подъём экономики с 14 по 19 год насмотрелась и надоело! "95" теряете процент, если действительно что-то видите... =)))
29.12.2020 13:35 Ответить
Цей тип хоче сказати що падіння економіки якщо стабільне то це добре? У них там від кількості грошей мізки замістилися жиром.
29.12.2020 13:36 Ответить
"Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко"

Після слова "підсумками" пропущено "95".
29.12.2020 13:43 Ответить
Уничтожение Украины идёт по плану. Спасибо 73% ублюдкам, которые прикидываются украинцами. Как вам ЗЕлёное дерьмо и лапша на ушах не мешает?!
29.12.2020 13:52 Ответить
"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию"
Источник: https://censor.net/ru/n3239630

А вы еще одну дорожку сделайте, охламоны, еще не то "увидите"...
29.12.2020 13:52 Ответить
Економіка України за підсумками кварталу скоротиться на 3%: ми вже почали бачити економічну стабілізацію, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6316
29.12.2020 13:54 Ответить
Вчора тільки ж писали що перевиконання страшне і саме в цьому кварталі
29.12.2020 15:11 Ответить
Это при шоколадном барыге рост в 3% считали так себе результатом, а при зеленых реформаторах и падение на всего 3% уже акуенное достижение))
29.12.2020 18:55 Ответить
Так це називається "стабілізець", а не стабілізація.
29.12.2020 21:37 Ответить
 
 