НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия на фоне пандемии коронавируса, - Столтенберг

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Данное решение принято в свете нынешней пандемии. Новый коронавирус не был создан в лабораторных условиях, тем не менее он демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов, отметил генсек.

"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг.

Это оружие может быть применено не только государственными субъектами, но и террористами. Глава альянса указал, что для предотвращения возможной угрозы НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.

Йенс Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биооружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с задействованием обычного или ядерного вооружений.

"НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - указал он.

Так, статья 5 Североатлантического договора о том, что вооруженное нападение на одну или на несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке "будет рассматриваться как нападение на них в целом", позволит альянсу прибегнуть к этим возможностям, предупредил генсек.

карантин (16729) НАТО (10255) биологическое оружие (24) Столтенберг Йенс (1620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+2
Думаю , что все вирусы птичий , свинячий, ковид - все искусственное
Просто ковид к летучим мышам не получилось присобачить - трюк не вышел 😀😀😀
Гебейрос вместо того , чтобы спасать землю от ковид , усиленно ищет тваринку , шоб на неё весь ковид навесить .
29.12.2020 13:08 Ответить
+1
Интересно, с чего это вдруг, если ковид19 - не лабораторный и не биологическое оружие, на чем настаивает мейнстрим.
29.12.2020 13:03 Ответить
+1
не имею квалификации судить микробиологически, а с точки зрения политического злоупотребления ковид19 уникален.
29.12.2020 13:12 Ответить
С политической точки зрения - рушится малый и средний бизнес
Олигархи особо не страдают - поднимут себе цены на энергоносители и построят новые дворцы
29.12.2020 13:15 Ответить
рушится или рушат, чтобы скупить подешевке, когда хозяева из среднего класса разорятся, и укрепить свою олигархическую власть и долю в экономике? История фейкометного байденогенеза под прикрытием ковида в США указывает скорее на это.
29.12.2020 13:50 Ответить
вот негодяи! Затевают вот эту русофобию, только повод дай.
29.12.2020 13:08 Ответить
НАТО не владеет, а некоторые страны-члены владеют.
29.12.2020 13:19 Ответить
бульк с лубянки?
29.12.2020 13:52 Ответить
Генсек НАТО это такая должность где специально набирают идиотов.
29.12.2020 13:23 Ответить
А вы предыдущего помните?
29.12.2020 14:14 Ответить
Нарешті.
29.12.2020 16:03 Ответить
 
 