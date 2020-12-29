НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия на фоне пандемии коронавируса, - Столтенберг
НАТО активизирует свои усилия в области разработки мер защиты от биологического оружия.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Данное решение принято в свете нынешней пандемии. Новый коронавирус не был создан в лабораторных условиях, тем не менее он демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов, отметил генсек.
"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг.
Это оружие может быть применено не только государственными субъектами, но и террористами. Глава альянса указал, что для предотвращения возможной угрозы НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.
Йенс Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биооружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с задействованием обычного или ядерного вооружений.
"НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - указал он.
Так, статья 5 Североатлантического договора о том, что вооруженное нападение на одну или на несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке "будет рассматриваться как нападение на них в целом", позволит альянсу прибегнуть к этим возможностям, предупредил генсек.
Просто ковид к летучим мышам не получилось присобачить - трюк не вышел 😀😀😀
Гебейрос вместо того , чтобы спасать землю от ковид , усиленно ищет тваринку , шоб на неё весь ковид навесить .
Олигархи особо не страдают - поднимут себе цены на энергоносители и построят новые дворцы