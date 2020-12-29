РУС
5 107 16

Депутату облсовета Николаевщины вручили подозрение из-за гибели жены: небрежно хранил оружие

Полиция сообщила о подозрении бывшему депутату Николаевского облсовета в связи с гибелью его супруги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

По данным правоохранителей, политика подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие установило, что мужчина погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах в разряженном состоянии.

Подозреваемый оставил свой пистолет Форт-12РМ с резиновыми пулями калибра 9 мм в машине.

29 июня между супругами возникла ссора, в ходе которой 33-летняя женщина выбежала во двор, взяла из машины пистолет мужа, вернулась в дом, закрылась в комнате на втором этаже и выстрелила себе в голову.

Полученные результаты ряда экспертиз подтверждают, что женщина совершила самоубийство.

Следствие продолжается.

В полиции не называют имя бывшего депутата, однако 29 июня СМИ сообщали о смерти жены депутата от Батькивщины Игоря Ивануны. 33-летнюю Кристину Ивануну обнаружили в доме с ранением в голову, рядом с ней лежал пистолет.

Николаевская область (2196) Нацполиция (16702) убийство (6549)
Топ комментарии
+8
фигня какая то... министр мвд Кравченко, выстрелил себе в голову аж два раза из пистолета макарова , пот то - самоубийство. а тут непонятно...
29.12.2020 13:10 Ответить
29.12.2020 13:10 Ответить
+5
А если бы она слетела со ступеней лестницы и сломала шею - небрежное хранение ступеней? Или проблема открыть шкаф и зарядить пистолет? Кстати, резинострел разве не разрешен "отдельным категориям лиц" для ношения в целях самозащиты? Или носить тоже надо в сейфе в разряженном состоянии и в таком же виде им защищаться?
29.12.2020 13:16 Ответить
29.12.2020 13:16 Ответить
+4
А кому влепили подозрение в небежном хранении боеприпасов на складах, благополучно взлетевших в воздух в своё время?
29.12.2020 14:57 Ответить
29.12.2020 14:57 Ответить
Депутату облсовета Николаевщины вручили подозрение из-за гибели жены: небрежно хранил оружие - Цензор.НЕТ 2242
29.12.2020 13:09 Ответить
29.12.2020 13:09 Ответить
фигня какая то... министр мвд Кравченко, выстрелил себе в голову аж два раза из пистолета макарова , пот то - самоубийство. а тут непонятно...
29.12.2020 13:10 Ответить
29.12.2020 13:10 Ответить
https://censor.net/ua/user/212670 Из "ЧЗ".
29.12.2020 21:24 Ответить
29.12.2020 21:24 Ответить
это просто потому, что у него кэрхера небыло )
29.12.2020 13:12 Ответить
29.12.2020 13:12 Ответить
Ссора довела до самоубийства...,мне повезло с женой,ссор за 30 лет не было...только юмор...
29.12.2020 13:15 Ответить
29.12.2020 13:15 Ответить
тоже как индусы в день свадьбы жене метку целевую на лбу нарисовал?
29.12.2020 13:25 Ответить
29.12.2020 13:25 Ответить
Небрежное хранение жены. Не сохранил.
29.12.2020 13:16 Ответить
29.12.2020 13:16 Ответить
А если бы она слетела со ступеней лестницы и сломала шею - небрежное хранение ступеней? Или проблема открыть шкаф и зарядить пистолет? Кстати, резинострел разве не разрешен "отдельным категориям лиц" для ношения в целях самозащиты? Или носить тоже надо в сейфе в разряженном состоянии и в таком же виде им защищаться?
29.12.2020 13:16 Ответить
29.12.2020 13:16 Ответить
На РАБссии в питере недавно известный биолог выпал с 14 этажа..блогеры РАБссии говорят помогли...не Новичком...
29.12.2020 13:19 Ответить
29.12.2020 13:19 Ответить
Зовут биолога Александр Каганский
29.12.2020 13:23 Ответить
29.12.2020 13:23 Ответить
новичок химическое оружие, а не биологическое... у биолога скорее ковид-19 ближе к теме.
29.12.2020 13:24 Ответить
29.12.2020 13:24 Ответить
судя по результатам химией там занимаются биологи,а химики биологией
29.12.2020 13:27 Ответить
29.12.2020 13:27 Ответить
это потому что у них стоматологи занимаются проктологией )))
29.12.2020 13:29 Ответить
29.12.2020 13:29 Ответить
Депутату - подозрение в небрежном хранении.
Простому нищему гражданину пришили бы убийство.
29.12.2020 13:45 Ответить
29.12.2020 13:45 Ответить
феерично отмазали...
29.12.2020 14:49 Ответить
29.12.2020 14:49 Ответить
А кому влепили подозрение в небежном хранении боеприпасов на складах, благополучно взлетевших в воздух в своё время?
29.12.2020 14:57 Ответить
29.12.2020 14:57 Ответить
 
 