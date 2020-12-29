Депутату облсовета Николаевщины вручили подозрение из-за гибели жены: небрежно хранил оружие

Полиция сообщила о подозрении бывшему депутату Николаевского облсовета в связи с гибелью его супруги.

По данным правоохранителей, политика подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие установило, что мужчина погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических шкафах, сейфах в разряженном состоянии.

Подозреваемый оставил свой пистолет Форт-12РМ с резиновыми пулями калибра 9 мм в машине.

29 июня между супругами возникла ссора, в ходе которой 33-летняя женщина выбежала во двор, взяла из машины пистолет мужа, вернулась в дом, закрылась в комнате на втором этаже и выстрелила себе в голову.

Полученные результаты ряда экспертиз подтверждают, что женщина совершила самоубийство.

Следствие продолжается.

В полиции не называют имя бывшего депутата, однако 29 июня СМИ сообщали о смерти жены депутата от Батькивщины Игоря Ивануны. 33-летнюю Кристину Ивануну обнаружили в доме с ранением в голову, рядом с ней лежал пистолет.