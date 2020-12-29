РУС
Кулеба об отношениях с Венгрией: "Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим"

Кулеба об отношениях с Венгрией:

Украина готова к нормализации отношений с Венгрией, если она "будет играть по правилам".

Об этом в интервью изданию "День" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД рассказал, что во время первого разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, он сказал, что реально можно перезагрузить украинский-венгерские отношения, но на этом пути будет много препятствий, и "все, что происходило потом, подтверждает тот разговор".

"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины. Венгрия является членом ЕС и НАТО, и мы должны найти общий знаменатель на основе взаимного уважения. Венгрия должна уважать нас, мы должны уважать Венгрию. Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим. Это наша земля, это наши люди. Этнические венгры являются гражданами Украины, и главное - они являются неотъемлемой частью нашего общества. Поэтому все эти антивенгерские истерии, которые в соцсетях некоторые силы пытаются разгонять - это истерия не против венгров, это истерия против таких же украинцев, как и все остальные, потому что мы все являемся частью одного тела - тела Украины", - подчеркнул министр.

В то же время Кулеба отметил, что в Украине готовы к нормализации отношений при условии, "если Венгрия будет играть по правилам".

+4
С бубном не хотят, а по граблям танцуют, аж гай шумит...
29.12.2020 13:25 Ответить
+3
Судя по фото сийярто-петушок. По каким правилам с ним можно играть?
29.12.2020 13:22 Ответить
+2
"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины.- блокирование на протяжении длительного времени работы комисии"Украина- НАТО" указывает на венгерских всериятов как на соседей - врагов и недоброжелателей Украины
29.12.2020 13:30 Ответить
Судя по фото сийярто-петушок. По каким правилам с ним можно играть?

29.12.2020 13:22 Ответить
29.12.2020 13:22 Ответить
По правилах гри на шкіряній флейті
29.12.2020 13:32 Ответить
С бубном не хотят, а по граблям танцуют, аж гай шумит...
29.12.2020 13:25 Ответить
Кулебе зачет !
Чардаш еще никто так не опускал !
Брамс - Венгерский Танец № 5
https://drivemusic.club/klassicheskaya_muzyka/64859-brams-vengerskijj-tanec-5.html
29.12.2020 14:34 Ответить
29.12.2020 14:35 Ответить
А от зедебилов крашенный ,кто тогда?
29.12.2020 13:28 Ответить
"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины.- блокирование на протяжении длительного времени работы комисии"Украина- НАТО" указывает на венгерских всериятов как на соседей - врагов и недоброжелателей Украины

29.12.2020 13:30 Ответить
29.12.2020 13:30 Ответить
Щодо слів Кулеби про нормалізацію стосунків з Угорщиною, у мене виникає згадка про фразу з радянського дитячого фільму: "Хлопчик, а ти романтик?" (С)

Україна готова до нормалізації відносин з Угорщиною, якщо вона "гратиме за правилами". Джерело: https://censor.net/ua/n3239638
29.12.2020 13:33 Ответить
Дааа? А с бубенцами на колпаке?
29.12.2020 14:04 Ответить
Какой-то этот Кулеба неудобный для порошков. Шо не скажет, - придраться не к чему!
29.12.2020 14:07 Ответить
дык, дело Пороха живет и процветает !
а куда вы денетесь ЗЕледятлы ?
29.12.2020 14:36 Ответить
Я вот не пойму если венгры так переживают за благополучие своих соотечественников в Украине почему же они блокируют путь ведущий к этому благополучию? А может им насрать на людей как и рашке и интересует только територия?
29.12.2020 14:34 Ответить
Цей Кулеба замітив "антиугорську істерію" і вирішив з нею нещадно боротися... А антиукраїнської пан міністер не замітилисьте? Те, що в угорських населених пунктах не знають української мови а у школах вивчають на рівні "а-баба-галамага", що на звернення українською плюються і демонстративно відвертаються, що повсюди висять чужі прапори на державних установах України, що співаються чужі гімни в державних установах України (!), що чужа країна дає громадянство і паспорти "громадянам України", що чужі міністри і вищі посадаві особи розгулюють українською землею і проводять антиукраїнську агітацю - це пан міністер не замітилисьте?
Так низько, як чинники цього політичного режиму, Україну ще ніхто не опускав, Навіть при УРСР...
29.12.2020 14:35 Ответить
 
 