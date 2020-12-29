Кулеба об отношениях с Венгрией: "Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим"
Украина готова к нормализации отношений с Венгрией, если она "будет играть по правилам".
Об этом в интервью изданию "День" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Глава МИД рассказал, что во время первого разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, он сказал, что реально можно перезагрузить украинский-венгерские отношения, но на этом пути будет много препятствий, и "все, что происходило потом, подтверждает тот разговор".
"Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов в отношении Украины. Венгрия является членом ЕС и НАТО, и мы должны найти общий знаменатель на основе взаимного уважения. Венгрия должна уважать нас, мы должны уважать Венгрию. Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим. Это наша земля, это наши люди. Этнические венгры являются гражданами Украины, и главное - они являются неотъемлемой частью нашего общества. Поэтому все эти антивенгерские истерии, которые в соцсетях некоторые силы пытаются разгонять - это истерия не против венгров, это истерия против таких же украинцев, как и все остальные, потому что мы все являемся частью одного тела - тела Украины", - подчеркнул министр.
В то же время Кулеба отметил, что в Украине готовы к нормализации отношений при условии, "если Венгрия будет играть по правилам".
а куда вы денетесь ЗЕледятлы ?
Так низько, як чинники цього політичного режиму, Україну ще ніхто не опускав, Навіть при УРСР...