Заявки на получение карантинных 8 тыс. грн. подали 430 тысяч ФОПов и наемных работников

По состоянию на 29 декабря заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что подавать заявления на получение карантинной помощи можно через портал "Дія" или мобильное приложение. Заявки можно подавать до 31 декабря.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен.

