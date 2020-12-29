Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны
Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, из подствольного гранатомета враг осуществил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.
Эти вражеские провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь не открывался.
Боевых потерь среди украинских подразделений нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дело мира не испортить предательством, а рейтинг падает.