Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, из подствольного гранатомета враг осуществил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Эти вражеские провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь не открывался.

Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

