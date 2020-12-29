РУС
Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь в результате вражеского огня нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, из подствольного гранатомета враг осуществил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Эти вражеские провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь не открывался.

Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

Автор: 

Минобороны (9546) обстрел (29035) Донбасс (26960)
Надо срочно отступать еще на нескольких участках.

Дело мира не испортить предательством, а рейтинг падает.
29.12.2020 13:37 Ответить
Не падает. Это рост, просто он отрицательный... Спросите у кураторов потерпевшего - это их терминология.
29.12.2020 13:41 Ответить
Торопят с "разведением"
29.12.2020 13:41 Ответить
Разводят "как котят" (с)
29.12.2020 13:42 Ответить
Це вже ЗЕмЬІр, чи ще ні?
29.12.2020 13:46 Ответить
Мне как офицеру ЗСУ стыдно за ЗСУ. Стыдно за эту чушь про перемирие, которую несёт штаб ООС, МО что бы ублажить русскомирное ватное эго четырежды уклониста.
29.12.2020 13:54 Ответить
 
 