Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев
Украине нужно не ждать реализацию вакцин COVAX, а бороться за вакцину.
Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Источники в ЕС указывают: Украинская власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Если бы так же действовали в свое время, то Украина никогда не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиза. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.
