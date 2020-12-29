Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев

Украине нужно не ждать реализацию вакцин COVAX, а бороться за вакцину.

Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Источники в ЕС указывают: Украинская власть вела себя беспомощно и непрофессионально в борьбе за вакцины от европроизводителей. Если бы так же действовали в свое время, то Украина никогда не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиза. Советы: действовать наступательно, выгрызать контракты, не ждать реализацию COVAX", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

