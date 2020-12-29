У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", но никаких подтверждающих документов не предоставили, - МИД

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой сообщил, что министру иностранных дел России была подарена "семейная икона". Но эти слова пока не подкреплены доказательствами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, посольству Украины в Боснии и Герцеговине сообщили, что икона Святого Николая якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина просит Боснию безотлагательно передать подаренную Лаврову икону для экспертизы, - МИД

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельства попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что МИД в сотрудничестве с Минкультом, Офисом генпрокурора и Национальной полицией принимает меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, чтобы установить, как украинская икона попала в Боснию.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.