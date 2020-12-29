РУС
У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", но никаких подтверждающих документов не предоставили, - МИД

У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой сообщил, что министру иностранных дел России была подарена "семейная икона". Но эти слова пока не подкреплены доказательствами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, посольству Украины в Боснии и Герцеговине сообщили, что икона Святого Николая якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина просит Боснию безотлагательно передать подаренную Лаврову икону для экспертизы, - МИД

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельства попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что МИД в сотрудничестве с Минкультом, Офисом генпрокурора и Национальной полицией принимает меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, чтобы установить, как украинская икона попала в Боснию.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Бреше як і всі підкацапники.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:59 Ответить
Цензор, икона Украинская, а не Ураинская.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:00 Ответить
Чертовы мародеры!
показать весь комментарий
29.12.2020 14:03 Ответить
воровство - это ваше симейное....
показать весь комментарий
29.12.2020 14:04 Ответить
начинается...
показать весь комментарий
29.12.2020 14:06 Ответить
В Україні звісно додіків вистачає але без ікон,бо додік з іконою це як ********** Бандерівець.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:08 Ответить
Шел...шел....
Нашел....
показать весь комментарий
29.12.2020 14:09 Ответить
Семейная реликвия... Унылая,тупая брехня в кацапском стиле.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:10 Ответить
Монархи в домовинах перевертаються бо лідери країни, або ідіоти, або гопники: типу Путіна чи тупорилого Додіка. Такі тепер соціальні ліфти, що все лайно закидають без гальм на верхні щаблі влади.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:20 Ответить
Та практично любого "Монархи" візьми, така сама сволоч!
показать весь комментарий
29.12.2020 14:32 Ответить
возвращение иконы парашному коню его блудным сыном.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:36 Ответить
Що додік,що пєдік- один чорт...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:17 Ответить
Напомнило, некогда популярное словосочетание - "у Зеленского"
показать весь комментарий
29.12.2020 15:25 Ответить
Мовчать наші церковники, релігієзнавці, провоохоронці, навіть ті, хто багато знає і любить поговорити.
Дійсно дуже цікаво. Є якісь офіційні сліди цієї ікони, крім печатки, в Україні?
Печатка теж дає інфрмацію. Поставити її на ікону в 20-ті роки, коли масово знищували попів і церкви, щось да значить. Можемо тільки гадати що примусило тодішню владу зберегти предмет культу.
Не сумніваюсь, що є в Україні люди, які в курсі подій навколо цієї ікони і багатьох інших, що перейшли, скоріш за все, в приватні руки. Але ж мовчать.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:01 Ответить
Из личного общения с сербыми--такие же животные как кацапы.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:39 Ответить
 
 