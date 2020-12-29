После утверждения в апелляции приговора генералу Назарову началось "массированное информационное наступление", - адвокат семей погибших десантников Погосян

Адвокат родственников погибших в луганском аэропорту в 2014 году десантников Виталий Погосян убежден, что Верховный Суд принял решение о приостановке выполнения приговора генералу Виктору Назарову под информационным давлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"После решения апелляции он начинает информационную атаку на телеканалах с рассказами о своих достижениях. Параллельно, бывший президент Порошенко выступает в защиту осужденного, пытаясь заработать на этом политические бонусы, и наивно надеется, что все уже забыли, что именно при президентстве Порошенко было открыто уголовное производство в отношении Назарова и вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции", - отмечает Погосян.

По его словам, еще одно направление информационной атаки - это обращение так называемых американских "экспертов", которые не имея никакого отношения ни к судебной системе Украины ни к организации ВС Украины, дают оценку решения судов Украины.

На этом фоне, добавляет Погосян, осуществляется сбор подписей в защиту осужденного генерала с текстовкой аналогичной по содержанию выступлениям Назарова в СМИ и выводам американских "экспертов".

"После этого, о чудо, Верховный Суд, через три дня после принятия кассационной жалобы, которая по всей видимости ничем не отличается от апелляционной (субъективная оценка осужденного и его защитника со свободной интерпретацией фактов и законодательства), приостанавливает исполнение приговора", - пишет адвокат, отмечая, что подобную практику принятия решений в ВС нужно еще поискать.

Читайте также: "Дело генерала Назарова" - прецедент, который может иметь последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко

Сестра одного из погибших десантников Иляна Гайдук, комментируя решение ВС, пишет, что "в Украине добиваться справедливости - это то же, что собственным телом пытаться остановить поезд, ты заведомо обречен на поражение. На тебя неимоверной силой давит годами создаваемая система".

Она отмечает, что как только появилась надежда на справедливость после решения апелляционного суда, "началась мощная информационная война в защиту генерала: "сажать нельзя", "измена". В СМИ публикуются не выводы экспертов по делу, а просто мысли политически ангажированных людей".

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза признала, что генерал Назаров виновен в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76. ДОКУМЕНТ

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.