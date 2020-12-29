РУС
После утверждения в апелляции приговора генералу Назарову началось "массированное информационное наступление", - адвокат семей погибших десантников Погосян

После утверждения в апелляции приговора генералу Назарову началось

Адвокат родственников погибших в луганском аэропорту в 2014 году десантников Виталий Погосян убежден, что Верховный Суд принял решение о приостановке выполнения приговора генералу Виктору Назарову под информационным давлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"После решения апелляции он начинает информационную атаку на телеканалах с рассказами о своих достижениях. Параллельно, бывший президент Порошенко выступает в защиту осужденного, пытаясь заработать на этом политические бонусы, и наивно надеется, что все уже забыли, что именно при президентстве Порошенко было открыто уголовное производство в отношении Назарова и вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции", - отмечает Погосян.

По его словам, еще одно направление информационной атаки - это обращение так называемых американских "экспертов", которые не имея никакого отношения ни к судебной системе Украины ни к организации ВС Украины, дают оценку решения судов Украины.

На этом фоне, добавляет Погосян, осуществляется сбор подписей в защиту осужденного генерала с текстовкой аналогичной по содержанию выступлениям Назарова в СМИ и выводам американских "экспертов".

"После этого, о чудо, Верховный Суд, через три дня после принятия кассационной жалобы, которая по всей видимости ничем не отличается от апелляционной (субъективная оценка осужденного и его защитника со свободной интерпретацией фактов и законодательства), приостанавливает исполнение приговора", - пишет адвокат, отмечая, что подобную практику принятия решений в ВС нужно еще поискать.

Сестра одного из погибших десантников Иляна Гайдук, комментируя решение ВС, пишет, что "в Украине добиваться справедливости - это то же, что собственным телом пытаться остановить поезд, ты заведомо обречен на поражение. На тебя неимоверной силой давит годами создаваемая система".

Она отмечает, что как только появилась надежда на справедливость после решения апелляционного суда, "началась мощная информационная война в защиту генерала: "сажать нельзя", "измена". В СМИ публикуются не выводы экспертов по делу, а просто мысли политически ангажированных людей".

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Топ комментарии
+8
Когда начнутся процессы против паРаши, за убийства тысяч Украинцев, уничтожение имущества, захват территорий? Назаров не предусмотрел вражескую атаку вагнеровцев, тех что из Минска отпустили в мацкву по звонку из ОП? Пускай отвечает, есть решение суда тем более, если все по закону. А чего сидит в СИЗО командир Чугуевской авиачасти, тот которого и не было на тех злополучных полетах, кому он то несет опасность?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:20 Ответить
+7
Ти про Зєлю, Татарова, Єрмака і всю цю звіздобратію?
Такі правда.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:22 Ответить
+7
Тема дуже тяжка. Загибель воїнів в збитому ІЛ була одною з найтяжчих, найболючіших втрат цієї війни.
Зрозуміле горе, розпач рідних. Але емоції не повинні затьмарювати розум.

Американські військові експерти застерегли Україну щодо фатальної помилки у справі Назарова.

Співзасновник Львівського безпекового форуму, колишній командувач угруповання Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес і директор військового аналітичного центру «Пoтомак» Філліп Карбер звернулися до керівництва України з відкритим листом щодо справи генерал-майора Віктора Назарова, ексначальника штабу АТО.
Лист англійською опубліковано, зокрема, на офіційному інтернет-порталі Львівського безпекового форуму.
Віктора Назарова засуджено до семи років неволі через звинувачення у службовій недбалості, що призвела до збиття в липні 2014 року транспортного літака ЗСУ Іл-76 над Луганським аеропортом, внаслідок якого загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил.
Як зазначають автори звернення, єдиним, хто несе відповідальність за збиття літака, є Росія, однак цей очевидний факт все частіше губиться в екзальтованих намаганнях України знайти і покарати «злочинця» всередині країни.
І генерал-майор Назаров, і Збройні Сили України у цій ситуації є радше «жертвами», зазначають експерти, адже відбувається криміналізація рішень військового керівництва відповідно до цивільного права (тобто «права мирного часу»). Ця ситуація посилає чіткий сигнал офіцерам і військовим командирам, культивуючи нерішучість чи навіть «фобію приймати рішення», що рівнозначне самознищенню на ********* полі бою.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:36 Ответить
Обязан сидеть в тюрьме и разжаловать до рядового! Такие «генералы» пусть командуют шахматами, а не солдатами.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:40 Ответить
За что люблю всех конченных зеленожопых,за то что они как раша тудей все вещают, ну один в один- если это касается их гринпоца нелоха или защиты их любимого *****, то крик стоит на весь мир- какие ваши доказательства, вы все врете!!!! И так везде и постоянно, даже если доказательства им натянули на башку. Но если касается что-то Пороха, то алярм! песец, убил съел брата, младенцы, бабушкиэпилептички, пиввареника, сотрудничает с пуйлом (токо непонятно, если сотрудничает, чего пуйло орет- кто угодно, только не Порошенко???))) и никаких доказательств не нужно, все воспринимается как чистая правда.
По генералу Назарову- не берусь судить, в отличии тех же быдлозеленых , т.к. информации о его вине очень мало. Дело уголовное заводится всегда при таких трагедиях, и всегда на всех ответственных лиц и разбираются потом, кто виноват. Правда, в нашей стране еще всегда ищут козлов отпущения, а не реально виновных. Самая страшная вина лежит на ***** и рабской вымирации, и запомните, зеленогнойные твари, ища других виноваты в украинско-руцкой войне и трагических событиях этой войны, вы,рабы малороские, защищаете агрессора, и вы не граждане Украины, а унитазы с промытыми руспропагандой мозгами .
показать весь комментарий
29.12.2020 15:09 Ответить
Та це з Лахти-2.
Кассаб.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:17 Ответить
Ну а к чему ты всё это написал - если статья непосредственно о Назарове !?
***** вспомнил... - так они в данном деле соучастники, каждый в своём оъеме !
показать весь комментарий
29.12.2020 17:41 Ответить
По его словам, еще одно направление информационной атаки - это обращение так называемых американских "экспертов", которые не имея никакого отношения ни к судебной системе Украины ни к организации ВС Украины, дают оценку решения судов Украины...

Уявіть собі, яке однако лайно ці піндоси. Як сміють вони давати оцінку нашим ЗСУ, судам?
Хіба у них найкраща армія в світі? Хіба суди у них в порядку?

І тільки наш адвокат, який завалював інфопростір шлаком перед кожним (не після, а перед) засіданням вивів усіх на чисту воду...
... в якій же ми дупі...
показать весь комментарий
29.12.2020 14:50 Ответить
Лайно - не "піндоси", а ТИ. Бо за бло відпрацьовуєш, херово відпрацьовуєш , контракт по відмиванню злочинця.,
показать весь комментарий
30.12.2020 13:15 Ответить
По факту все котлы и поражения ВСУ организовали генералы ГШ они создали благоприятные условия для окружений и отступлений, солдаты и младший офицерский состав воевали
показать весь комментарий
29.12.2020 15:11 Ответить
ааа, он воно як... Ну це не нове. Як поразка, то вони, як перемога, то ми.
А де місце в цьом у ланцюжку, нашому мудрому і любому народу, що 25 років грався у позаблоковість і розповідав, що армія нам не потрібна?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:14 Ответить
А народ не оканчивал военных вузов и не должен был разбираться в военных вопросах, в отличии от конкретных лиц в форме !!! А то, что эти люди в форме не тем занимались и остались тупыми бездорями - мы ощютили на свое шкуре - так пусть они и отвечают за последствия !
показать весь комментарий
29.12.2020 17:44 Ответить
Народ може і не закінчув, ось тільки я закінчув і не тільки військовий ВНЗ. Тому просте питання, чому ти, який ніх.ра не закінчував і ніх.ра не знає. робиш висновки про те, чим мають, а головне як займатись люди у формі?
Ти владу в цій країні 30 років обирав, а їм, по Закону, заборонено приймати участь у страйках, політичних партіях, простіше кажучи - боротись за свої права. То хто ж це тоді мав робити? Хто мав їх захистити, хто мав визначити вектор розбудови оборони? Хто мав страйкувати проти бюджетів, якими армію фінансували на 10% від потреби? І тепер ти, смієш відкривати свій рот, розповідаючи, що як вони мали робити?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:01 Ответить
Ни один военнослужащий не лишон своих конституционных прав ! Все обстоятельства -ограничения прав прописаны в конституции - в ней нет ограничений по признаку службы в ВСУ !
Закон ограничивающих право военнослужащего - не конституционный и выполнению не подлежит !
показать весь комментарий
30.12.2020 10:17 Ответить
навіть дебілізму є межа... але не для тебе.
Це ти так вирішив? А може подивимось, що говорить уповноважений орган КСУ? Так ось в справі Справа N 1-13/2004 від 17 березня 2004 року, КСУ чітко викладає свою позицію із цього питання:
....

Крім цього, до військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у випадках, передбачених Конституцією України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ), у законодавчому порядку запроваджено певні обмеження окремих конституційних прав і свобод. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) у частині четвертій статті 17 Закону України "Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) визначено, що військовослужбовці
та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України. Згідно з положеннями частини другої статті 36 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) законами України "Про
Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина перша статті 17), "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) (частина сьома статті 18), "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) (частина друга статті 6), "Про Службу безпеки України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 2229-12 ) (частина друга статті 6) та іншими встановлено, що військовослужбовці та працівники правоохоронних органів не можуть бути членами політичних партій та громадських організацій, які мають політичну мету. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) правах на підприємницьку діяльність (стаття 42), працю (стаття 43) та інших, пов'язаних із забезпеченням собі і своїй родині максимально досяжного (відповідно до своїх здібностей) рівня життя, та на захист своїх економічних і соціальних інтересів. Зокрема, на підставі положень частини другої статті 42, частини четвертої статті 44 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) Законом України "Про прокуратуру" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 1789-12 ) заборонено сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом (частина п'ята статті 46), Законом України "Про міліцію" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 565-12 ) встановлено, що працівники міліції не можуть займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь (частина восьма статті 18), законами України
"Про Збройні Сили України" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 1934-12 ) (частина сьома статті 17), "Про пожежну безпеку" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12 3745-12 ) (частина п'ята статті 20) заборонено брати участь у страйках відповідно військовослужбовцям та рядовому, начальницькому складу, робітникам і службовцям
державної пожежної охорони.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:45 Ответить
Ок. тут ты прав.
Но, у меня вопрос... Если тебя не устраивало, то что происходит в армии - зачем ты служило !?
ради пенсии !?
ты писало рапорта по поводу своего недовольства - ты пользовался отпуском (будучи не при исполнении) - для того, что бы воспользоаться своим правом на "страйк" и т.д. . В конце концов - ПОЧЕМУ ТЫ НЕ УВОЛИЛОСЬ, раз был с чем то не согласен !!!

А !!! Ты не хотело ни за что бороться и ничего менять - тебе было "тепло" !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 10:54 Ответить
Та ні, я і звільнився тому що народу було наср.ти на армію, а по Закону, я не міг нічого змінити.
Ідіот, військовослужбовцю заборонено приймати участь в страйку і під час відпустки.
Саме тому, невігласам, краще не лізти в цю сферу.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:32 Ответить
По запрет вовремя отпуска кинь ссылку !!!


И ты уволился или ушёл на пенсию !?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:29 Ответить
Звільнився, нах-ра мені та жебрача пенсія? Я вже давно заробив і на пенсію і дітям та онукам на життя. Шкодую, що скоріше не звільнився.
Я тобі все вже скинув. Ти або нездатний розуміти що читаєш, або не бажаєш. В обох випадках я тобі тут не допоможу. Це ази права. Простий громадянин має право робити усе, що не заборонено Законом, державний службовець, правоохоронець, військовслужбовець -тільки те, що дозволено Законом.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:14 Ответить
Яким чином ці КОНСТИТУЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ, могли вплинути на БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛА, що призвела до важких наслідків, в данному конкретному випадку?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:21 Ответить
Уяви собі зрозумілий для тебе приклад.
Є пожежний автомобіль, він стоїть у гаражі 25 років, його ніхто не обслуговує, бо усім довкола просто нас.рати. Пожежники бідкаються, благають, намагаються пояснити що це небезпечно, іржу скотчем заліплюють, але усім тупо плювати. Гроші на авто не дають, а більшість вважає, що воно взагалі не потрібне... але одного дня починається пожежа, горить дитячий будинок, усі бігають кричать - рятуйте, рятуйте. Викатують це авто з гаража, а воно не їде. Усі кричать пожежника - ви гандони, навіщо ми вас годували, де ваше ******* авто. Ті звісно офігівають, але це нічого не змінює. Десь знайшли колеса, правда різні, хтось щось у бак залив, правда не те що треба, врешті решт пожежники доповзли до місця пожежі, підняли драбину, а вона гнила... З вікон полум'я діти кричать, згорають живцем і головний каже - лізьте, треба рятувати. Пару десятків дітей витягли і тут, драбина зламалась, пожежник з неї впав і розбився...
Який же я вам скажу цей ган.дон начальник... чи не гандон?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:10 Ответить
На бездіяльність в данному конкретному випадку: генерал послав борт НА УБОЙ, ЗНАЮЧИ ПРО ЦЕ. Може це, навіть , більше , ніж покуїзм - зрада. А якщо врахувати родинні зв'язки....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:19 Ответить
ще один юрист недоучка... Як ви дилетанти дістали. Якщо послав на Убой, то це умисні дії!!! Кваліфікуйте тоді йому умисне вбивство, ідіоти, прости Господі...
Ви ж йому неумисний злочин вміняєте, кий же тоді нах.р послав борт на убой????
показать весь комментарий
30.12.2020 16:23 Ответить
Все правда, їх ідотизм, а може зрада і підігрування касабській агресії....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:13 Ответить
Я бы посоветовал всем солидарным с осужденным генералом Назаровым более осмотрительно использовать все те нелицеприятные эпитеты , которыми они величают своих оппонентов. Ведь в их число попадают все родные и близкие погибших десантников и экипажа.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:48 Ответить
Я би порадив вам, не підміняти поняття справедливого покарання і сатисфакції із призначенням цапа відбувайла, навіть якщо цей цап і влаштовує родичів загиблих. На кого система пальцем вказала, той, на їх думку і винуватець. Вказала би на Вас і ви би ним стали.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:48 Ответить
Я б порадив тобі не змішувати в оду кучу, непрофесійність і покуїзм хенерала назарова з військовою непередбачуванністю ходу подій. В нашому випадку це саме - непрофесійність і покуїзм хенерала назарова. Знав і нічого не зробив, хоча МІГ.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:43 Ответить
В нашому випадку це саме - непрофесійність і покуїзм хенерала назарова.

А я думав дії кацапської ДРГ... а воно он як...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:45 Ответить
Знову улюблений прийом бота- брехуна: підміна одного злочину іншим. Безумовно, і цього НІХТО не заперечує, що ПЕРШОПРИЧИНОЮ ЦЬОГО ВСЬОГО , в тому числі і збиття Іл-а, є касабська агресія. Але цей факт не заперечує і, тим більше, не відміняє факт НЕПРОФЕСІНИХ ДІЙ хенерала, що призвели до тяжких наслідків, а це злочин, нехай і не співмірний зі злочином касабів. Тобі ТАК зрозуміло , защітнік?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:56 Ответить
я задав тобі прості запитання, де відповідь?
Я ж задав не для того,щоби тебе опустити, чи образити, а для того, щоби зрозуміти, на якому ти рівні. Ти ж можеш продавати на ринку труси, а обговорювати проблеми функціонування ********* авіаносця? Мені цікаво, це твоя особиста думка чи трансляція чужої (ЗМІ) і т.п. Бо моя позиція, це власна, сформована досвідом військової служби та тривалої юридичної практики, у тому числі роботи, із службовими злочинами...
Тут багато проблем. Він ККУ, який містить взагалі норму, за якою усі наші військові - злодії, до складу конкретного, інкримінованого злочину. питання по доказам, процедурі їх зібрання і т.п.. Про організацію такої операції, взагалі можуть судити обмежене коло спеціалістів і вони, чомусь (співпадіння) на стороні Назарова.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:03 Ответить
Ще раз повторюю : мені н а с р а т и на твої питання від слова ЗОВСІМ. ХТО я, чому я так вважаю, це для тебе - terra incognita. Стосовно причинно наслідкових зв'язків між діями (бездіяльністю) хенерала і їхніми вкрай важкими наслідками, то суд і військовотехнічна експертиза їх встановила не Я, яким би я не був. Ти можеш це чимось спростувати ЇХНІ, НЕ МОЇ ВИСНОВКИ? Вочевидь, НІ. Тож сиди тихенько і не відсвічуй, куратор.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:03 Ответить
А ти читав експертизу? А я читав, окремі її перли
Не хвилюйся, для мене ти також - ніхто.
показать весь комментарий
31.12.2020 10:21 Ответить
Я не читав експертизу. Бо те, що в ній напмсано - очевидно для будь кого, хто займався чи займається, плануванням авіаційних операцій. Тільки ідіот або зрадник не враховує НАЯВНІСТЬ ППО. І я розумію, що Назаров авіаційну частину цієї операції не розробляв, значить ретельніше треба підбирати помічників-підлеглих.
показать весь комментарий
01.01.2021 03:11 Ответить
Ми говоримо про кримінальну відповідальність. Помилка у підборі помічників, виключає склад цього злочину для самого Назарова.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:07 Ответить
Ти хоч не виставляй свою дурість НА ПОКАЗ. Той факт, що Назаров не зобов'язаний знати деталі ПЛАНУВАННЯ авіаційної операції, не звільняє його від відповідальності за за те, ВІН НЕ ПРОКОНТРОЛЮВАВ ЧИ БУЛИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАХОД ПРОТИДІЇ ППО, ЇХ ВІРОГІДНІСНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ. А про ці елементи планування операції він ЗОБОВ'ЗАНИЙ БУВ ЗНАТИ, ЯК ГЕНЕРАЛ, ЩО МАЄ ВІДПОВІДНУ ОСВІТУ І ДОСВІД. Чи в нього диплом підроблений, ви вважаєте?
показать весь комментарий
02.01.2021 15:42 Ответить
ЇХ ВІРОГІДНІСНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ? пля, давай проходи повз. Я втомився із дебілами спілкуватись. Може він особисто мав ще й за штурвал літака сісти?
показать весь комментарий
04.01.2021 11:11 Ответить
Так і про те ж саме:
"Приняття тупим, упоротим хенерало савєцькаго разліву неправильного, некваліфікованного рішення,внаслідокглибокого враження мізків, що призвело до тяжких наслідків.
Але хенерали поки що до покарань не готові, просять відтермінування, на тій підставі, що нє панімалі,що робили.
показать весь комментарий
05.01.2021 20:57 Ответить
Чому ти не став продвинутим, натівським, висококваліфікованим українським генералом і не повів нас у бій з ворогом?
Ми у 2014 мали років 30-ть почекати коли такі генерали у нас з'являться?
Я от 30 років чекаю, коли тут з'являться адекватні, відповідальні і не тупі громадяни, а їх усе не має та не має... Може нам не слід було незалежність оголошувати? Чекали би поки в умовах Совку, виростуть європейські політики?
Ти взагалі розумієш, який маразм ти пишеш? Так, полу радянський генерал, полу радянські солдати, по радянський військовим статутам, на радянській бойовій техниці та літаках, із радянською зброєю, зупиняли в рази сильнішого ворога, що готувався до нападу, заради шансу їх дітей та онуків позбавитись цієї радянщини...
Не подобається? А реальність це не змінює.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:24 Ответить
І тут сєр ьожу понесло....
"Якщо в тебе є фонтан, заткни його".
Ця твоя чергова істерика підтверджує, що аргументів НЕМАЄ. Тож заткни фонтан і не відсвічуй, чи то пак, не відбризкуй.
показать весь комментарий
06.01.2021 10:26 Ответить
Здувся тупий бик? Хто би сумнівався. Чмо, яка по життю є ніким, береться судити генералів.
показать весь комментарий
06.01.2021 10:55 Ответить
У козаків хенералів не було, всіголовні посади, в тому числі і наказні гетьмани, ВИБОРНІ. А як воювали!!! Бо воїн, козак, був найвищою цінністю, але тобі, кріпаку, цього не зрозуміти, бо холцуй, раб, пачітатєль хенералітету.
показать весь комментарий
06.01.2021 11:16 Ответить
Подивіться: https://www.youtube.com/watch?v=a3E1NVarFw8
Може, щось і зрозумієте
показать весь комментарий
29.12.2020 16:03 Ответить
Попытка оправдать в этом видео Назарова - это стать причастным к его преступлению !
показать весь комментарий
29.12.2020 17:07 Ответить
їм не має сенсу це дивитись. Їх влаштовує засудження генерала. Бо генерал, це чужий, це не вони, а решта, значення не має.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:51 Ответить
Ану соя, апорт😷
показать весь комментарий
29.12.2020 16:42 Ответить
"Верховный Суд принял решение о приостановке выполнения приговора" - а разве есть у них такие полномочия !?
Приговор вынесен, вступил в законную силу - подлежит исполнению ! Нет такого"приостановили"...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCfJrcAnGm2U6_sIVzdi8IeA Після затвердження в апеляції вироку генералу Назарову розпочався "масований інформаційний наступ", - адвокат сімей загиблих десантників Погосян - Цензор.НЕТ 6546

"генерал" Назаров осужден законно, но жаль, что на малый срок ! Он заслужил большего срока ! И приводить примеры других - тут не у к чему ! Каждый должен отвечать за свои действия и бездействия !
показать весь комментарий
29.12.2020 17:06 Ответить
одне питання до Назарова. Він став замначгенштаба ВСУ а його брат в той же час військовий комісар в Омську теж полковник. А якже конфлікт інтересів (це по новому) , у 1992 році рф звільнило з армії всіх українців, а в нас то заєць (кремлівський курсант) то назаров омський піхотинець ( до речі другий по статусу військовий вуз в росії після кремлівських курсантів) то наєв із своїми братами, які служать в криму у армії рф а тато як ветеран проповідує великий и нерушимий. а де честь офіцера, чи він простий ландскнехт (в с ередні роки заробітчанин). А про адвоката потерпілих навіть мови немає, де він був коли їх алієви колошматили. В дупі ховався.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:20 Ответить
То не дивись в дзеркало, защітнік зрадників і ідіотів.
показать весь комментарий
04.01.2021 18:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 