Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп "Голоса" Железняк
Законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы не были рассмотрены депутатами Верховной Рады, из-за слабой коммуникации Кабмина и парламента по согласованию концепций законопроектов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос) в ходе дискуссии "Эффективное государственное регулирование пенсионных накоплений: риски и перспективы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я не вижу стейкхолдера законопроектов, регулирующего накопительную систему пенсий, со стороны Кабмина", – отметил Железняк.
По словам нардепа, в Кабмине возникли дискуссии относительно изменений ставки ЕСВ, что предусмотрено обоими законопроектами. Согласно тексту закона №2683 каждый украинец обязан платить взносы в размере 1% от собственного дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. Профессиональная накопительная система, предусматривающая три пенсионные программы, требует от работодателей к 22% ЕСВ дополнительно от 2 до 15% взносов.
"Это большая налоговая нагрузка на работодателя и на сотрудника, которая вряд ли будет работать", – сказал Железняк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🤣
Уряд України
😁
Сц...ко, эти пенсы! Мы им покращуем, покращуем, а они все живут и живут!
и потом,можно предоставить клиентам право выбирать счет,в нацвалюте с большими процентами или в свободно конвертируемой с умеренными...
заодно и валюта в стране водилась бы...