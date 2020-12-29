РУС
Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп "Голоса" Железняк

Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп

Законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы не были рассмотрены депутатами Верховной Рады, из-за слабой коммуникации Кабмина и парламента по согласованию концепций законопроектов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос) в ходе дискуссии "Эффективное государственное регулирование пенсионных накоплений: риски и перспективы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я не вижу стейкхолдера законопроектов, регулирующего накопительную систему пенсий, со стороны Кабмина", – отметил Железняк.

По словам нардепа, в Кабмине возникли дискуссии относительно изменений ставки ЕСВ, что предусмотрено обоими законопроектами. Согласно тексту закона №2683 каждый украинец обязан платить взносы в размере 1% от собственного дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. Профессиональная накопительная система, предусматривающая три пенсионные программы, требует от работодателей к 22% ЕСВ дополнительно от 2 до 15% взносов.

"Это большая налоговая нагрузка на работодателя и на сотрудника, которая вряд ли будет работать", – сказал Железняк.

Автор: 

Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..

29.12.2020 14:23 Ответить
А шо они вообще когда согласовывали? "Бешеный принтер" - он и есть "бешеный принтер". "Нажимай, да дуй" (с)
29.12.2020 14:23 Ответить
29.12.2020 14:24 Ответить
29.12.2020 14:23 Ответить
Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..

🤣
29.12.2020 14:23 Ответить
Ненне! Богатый - это недоработка, точнее, незаконченный процесс.
29.12.2020 14:26 Ответить
"Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Уряд України
😁
29.12.2020 15:31 Ответить
29.12.2020 14:24 Ответить
Скептики скажут, что та же пенсионная реформа или поднятие цен на газ сделают жизнь граждан Украины только сложнее и беднее. Это действительно так, но виноват в этом не МВФ, а наша украинская власть. Одно только сокращение бюджетных трат и их балансировка с доходами бюджета могли бы помочь в нашей экономической ситуации. А если бы истеблишмент продал все госпредприятия, освободил малый и средний бизнес от поборов и разрешений, провёл реформу экономической свободы, то вскоре и транши МВФ нам попросту не понадобились бы. Но затягивать реформы и "делать дурочку" гораздо удобнее и выгоднее.
29.12.2020 14:26 Ответить
освободил малый и средний бизнес от поборов и разрешений - від яких? Цей бізнес в чергу стає, щоби комусь хабар дати. Вони інакше не вміють.
29.12.2020 15:09 Ответить
Депутаты чуть не подрались так как не могли решить кто больше пенсионеров любит. Где то далеко в Израиле по щеке Леонида скатилась скупая мужская слеза...
Сц...ко, эти пенсы! Мы им покращуем, покращуем, а они все живут и живут!
29.12.2020 14:29 Ответить
29.12.2020 14:57 Ответить
взяти у людини кошти, покласти на його рахунок і потім ці кошти йому повертати, це і є накопичувальна пенсійна система.
29.12.2020 15:10 Ответить
різниця між кітайцями та зельнкінимі в тому,що в нас пенсійний фонд має доступ до твого рахунку.а в них навіть нема кому доступ давати.
29.12.2020 15:38 Ответить
Слышишь ты,Гыг с Вами,тебе сколько лет? Раз тебе нравится пример Китая. У нас, в Украине при подобной системе человек,выйдя на пенсию,купит на все пенс.сбережения булочку. А все остальное сьест инфляция.Интересно,тебя это устроит? если сам не "допрешь",у родителей спроси.
29.12.2020 15:54 Ответить
может если бы была такая пенсионная система,как в китае-то и коррупция с инфляцией поменьше была бы?не?
и потом,можно предоставить клиентам право выбирать счет,в нацвалюте с большими процентами или в свободно конвертируемой с умеренными...
заодно и валюта в стране водилась бы...
29.12.2020 16:01 Ответить
Гыгу. Мечты,мечты,где ваши грезы?...
29.12.2020 17:15 Ответить
это не мечты...это информация к размышлению
29.12.2020 17:32 Ответить
 
 