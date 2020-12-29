Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп "Голоса" Железняк

Законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы не были рассмотрены депутатами Верховной Рады, из-за слабой коммуникации Кабмина и парламента по согласованию концепций законопроектов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос) в ходе дискуссии "Эффективное государственное регулирование пенсионных накоплений: риски и перспективы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я не вижу стейкхолдера законопроектов, регулирующего накопительную систему пенсий, со стороны Кабмина", – отметил Железняк.

По словам нардепа, в Кабмине возникли дискуссии относительно изменений ставки ЕСВ, что предусмотрено обоими законопроектами. Согласно тексту закона №2683 каждый украинец обязан платить взносы в размере 1% от собственного дохода, а работодатели – 2% от зарплаты сотрудников. Профессиональная накопительная система, предусматривающая три пенсионные программы, требует от работодателей к 22% ЕСВ дополнительно от 2 до 15% взносов.

"Это большая налоговая нагрузка на работодателя и на сотрудника, которая вряд ли будет работать", – сказал Железняк.