Украина готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем, - Петрашко

Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Это важные рынки для украинской продукции в рамках расширения наших экспортных возможностей", - сказал Петрашко.

Он также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.

Как подчеркнул Петрашко, докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет-2021, позволит укрепить экспортные позиции Украины.