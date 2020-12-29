РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости
962 11

Украина готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем, - Петрашко

Украина готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем, - Петрашко

Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины по итогам квартала сократится на 3%: мы уже начали видеть экономическую стабилизацию, - Петрашко

"Это важные рынки для украинской продукции в рамках расширения наших экспортных возможностей", - сказал Петрашко.

Он также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.

Как подчеркнул Петрашко, докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет-2021, позволит укрепить экспортные позиции Украины.

Автор: 

ЗСТ (539) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (79)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А с Оманом? Или это лично потерпевший поедет договариваться?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:44 Ответить
+3
почему же молчит оман? волнуюсь. владимир же обо всем еще год назад договорился
показать весь комментарий
29.12.2020 14:54 Ответить
+1
Україна готує угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5778
показать весь комментарий
29.12.2020 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А с Оманом? Или это лично потерпевший поедет договариваться?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:44 Ответить
Навіщо нам СЕЗ із країнами де дешева робоча сила? Щоби знищити власну економіку, яка і так не ахті?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:46 Ответить
олігархи злодіяри те де їм щось цікаве то собі любе а для нації мільрдні митні побори за велосипеда вимагають
показать весь комментарий
29.12.2020 14:52 Ответить
почему же молчит оман? волнуюсь. владимир же обо всем еще год назад договорился
показать весь комментарий
29.12.2020 14:54 Ответить
Україна готує угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5778
показать весь комментарий
29.12.2020 15:06 Ответить
Ці вже пенькі будуть вивозити , виконуючі двосторонні угоди, які напідписували на дурну голову.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:14 Ответить
египетская картопелька....скоро на полках
показать весь комментарий
29.12.2020 15:15 Ответить
Оман Оман Оман!
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
А с племенами Тумба Юмба нет? Я вообще не представляю как мы до сих пор жили без этого
показать весь комментарий
29.12.2020 15:39 Ответить
так Китай же голосует в ООН против Украины по Крыму.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:49 Ответить
Охренели???? С Китаем?? Камня на камне не останется от экономики после этого. Вражины зеленые!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:37 Ответить
 
 