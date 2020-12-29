Подозреваемого в госизмене Федоряна оставили под арестом до февраля, он не возражал: Судя по ходатайству, я самый крутой человек в Крыму

Херсонский городской суд 29 декабря продлил срок содержания под стражей подозреваемому в госизмене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно решению судьи Оксаны Черныш, Федорян останется под стражей до 5 февраля 2021 года включительно с альтернативой внесения залога 21 млн 180 тыс. грн.

Прокуратура АРК ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей до 7 февраля 2021 года. До этого времени продлен срок досудебного расследования.

Сам Федорян в суде не возражал против удовлетворения ходатайства стороны обвинения.

"Судя по тому, что изложено в ходатайстве, я самый крутой человек в Крыму. Я знаю, чуть ли не единственное, что не добавили президента Российской Федерации. Потому что я знаю уже и руководство Министерства обороны, и таможенной службы... Учитывая, что предпосылки к задержанию и все остальное не являются предметом рассмотрения в данном судебном заседании, я не против удовлетворения ходатайства прокурора", - сказал на заседании Федорян.

Учитывая позицию подозреваемого, апелляционную жалобу на это решение Херсонского городского суда сторона защиты Федоряна подавать не будет.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.