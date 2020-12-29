РУС
Советник главы ОП Подоляк - Пескову: Освобождение пленных на Донбассе зависит от РФ

Для выполнения договоренностей Парижского саммита гуманитарного характера не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины, нужно несколько простых решений именно со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии относительно высказываний пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о политической воле Президента Владимира Зеленского.

"Безусловно, классическую российскую пропаганду никто не отменял и Песков абсолютно предсказуем в своих словах", - сказал советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что среди договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года, в первом же пункте говорилось о неотложных мерах по стабилизации ситуации на Донбассе, в частности, это и освобождение всех удерживаемых лиц, допуск представителей Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

"Чтобы выполнить это обещание гуманитарного характера, не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины, это не вопрос политической воли с чьей-либо стороны. Чтобы допустить представителей Красного Креста и освободить людей, нужно всего лишь несколько простых решений - именно со стороны России. Однако, это не выполнено", - подчеркнул он.

Читайте: Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование"

Также Подоляк отметил, что не выполняется и договоренность об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина со своей стороны все необходимое сделала - пункты пропуска готовы и обеспечены на сто процентов, могут работать. Тем не менее, по его словам, их открытие блокируется представителями оккупационных структур, которые полностью контролируются Россией.

Подоляк считает, что уже эти два примера показывают, что проблема деэскалации точно не в политической воле Украины. 

"Если РФ упорно не выполняет даже базовые обещания гуманитарного характера, которые действительно могли бы облегчить жизнь и сократить страдания людей из-за войны, то разговоры о политике с их стороны выглядят чересчур цинично неправдоподобно. А с точки зрения людей на Донбассе – даже абсурдно", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакой политической воли Зеленского" для нормализации отношений между Украиной и Россией.

Читайте: Информацию об Украине Путин получает от Медведчука и некоторых украинских партий, а так "никто особо и не звонит", - Песков

Зеленский Владимир (21616) Песков Дмитрий (1986) россия (96910) Донбасс (26960) пленные (2216) Подоляк Михаил (246)
