СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук
Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что СБУ необходимо реформировать путем сокращение некомпетентных и коррумпированных кадров.
Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект (о реформе СБУ. - Ред.) является предметом довольно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами. Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, Службу надо модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, в том числе чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым", - сказала Верещук.
Также она убеждена, что реформа СБУ назрела давно, а посему надо убрать или сократить несвойственные функции, в том числе, чтобы снизить уровень коррумпированности.
По ее словам, профильный комитет при подготовке соответствующего законопроекта настроен на конструктив и диалог, но "модернизировать СБУ необходимо, поскольку иного пути нет и оставлять как есть нельзя".
"Будем искать сбалансированные решения, потому что, в конце концов, качественные законы всегда отражают баланс целей, баланс интересов", - отметила депутат.
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции 22 декабря поинформировал, что Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе.
под улюлюканье и верещанье компетентных поппинсов
Вот прямо про друга ЗЕ Баканова сказано.
Просто вся система прогнила за 29 лет. Новая служба не очень то и поможет. А вот ликвидация фсбу - как минимум плюс в расходах из бюджета. Ненужная служба
Кормить-то эту свору кто будет?
Брал взятки или занимался чем то не связанным с безопасностью Украины - на нары.
уволим патриотов и оставим тех кто готов служить по команде и так как надо тем кому надо...
сбу стало немного мешать фсб и вот кроты решили поувольнять ненужных им спецов