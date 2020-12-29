СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что СБУ необходимо реформировать путем сокращение некомпетентных и коррумпированных кадров.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект (о реформе СБУ. - Ред.) является предметом довольно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами. Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, Службу надо модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, в том числе чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым", - сказала Верещук.

Также она убеждена, что реформа СБУ назрела давно, а посему надо убрать или сократить несвойственные функции, в том числе, чтобы снизить уровень коррумпированности.

По ее словам, профильный комитет при подготовке соответствующего законопроекта настроен на конструктив и диалог, но "модернизировать СБУ необходимо, поскольку иного пути нет и оставлять как есть нельзя".

"Будем искать сбалансированные решения, потому что, в конце концов, качественные законы всегда отражают баланс целей, баланс интересов", - отметила депутат.

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции 22 декабря поинформировал, что Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА