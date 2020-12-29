РУС
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук

СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, -

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что СБУ необходимо реформировать путем сокращение некомпетентных и коррумпированных кадров.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект (о реформе СБУ. - Ред.) является предметом довольно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами. Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, Службу надо модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, в том числе чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым", - сказала Верещук.

Также она убеждена, что реформа СБУ назрела давно, а посему надо убрать или сократить несвойственные функции, в том числе, чтобы снизить уровень коррумпированности.

По ее словам, профильный комитет при подготовке соответствующего законопроекта настроен на конструктив и диалог, но "модернизировать СБУ необходимо, поскольку иного пути нет и оставлять как есть нельзя".

"Будем искать сбалансированные решения, потому что, в конце концов, качественные законы всегда отражают баланс целей, баланс интересов", - отметила депутат.

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции 22 декабря поинформировал, что Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год контрразведка СБУ пресекла деятельность 4-х агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

+18
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 460
29.12.2020 16:41 Ответить
+17
Начинайте с Баканова. А то "зеленые", как раз сократят тех, кто еще верно служат безопасности Украины
29.12.2020 16:44 Ответить
+12
Почни з баканова--буде в саме яблочко.
29.12.2020 16:45 Ответить
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 460
29.12.2020 16:41 Ответить
Вони що близняшки ??))
29.12.2020 16:42 Ответить
Да, но если выбирать из двух сортов говна, то наша красивше и рожа не такая спитая, но у нее все впереди))
29.12.2020 16:46 Ответить
З 1991 р. в лайні копирсаємось !!)))
29.12.2020 16:49 Ответить
А до 1991 р.?
29.12.2020 17:41 Ответить
как г.вно может быть красивее?
29.12.2020 16:58 Ответить
я имел ввиду, шо машка хуже выглядит
29.12.2020 17:09 Ответить
Ірка просто молодша!!))
29.12.2020 17:12 Ответить
Сестры по зашкварам
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1245
29.12.2020 16:50 Ответить
Баба-парасолька
29.12.2020 16:53 Ответить
корррумпирррованных и некомпетентных кадроу - на зонт и - в небо...
под улюлюканье и верещанье компетентных поппинсов
29.12.2020 16:59 Ответить
Сестры по разуму.
29.12.2020 18:50 Ответить
А зРаду то можливо геть розігнати слід,без будь-якої люстраціі !!)))
29.12.2020 16:43 Ответить
але з кастрацією ))))
29.12.2020 16:56 Ответить
І конфіскацією ,нажитого ,непосильною працею,майна!!)))
29.12.2020 17:00 Ответить
це навіть перше )))) а тоді вже про розмноження ))))
29.12.2020 17:08 Ответить
Начинайте с Баканова. А то "зеленые", как раз сократят тех, кто еще верно служат безопасности Украины
29.12.2020 16:44 Ответить
Бо,риба,як відомо, гниє з голови!!)))
29.12.2020 16:45 Ответить
полностью с вами согласен.
29.12.2020 16:52 Ответить
То що, баканова звільнять?
29.12.2020 16:44 Ответить
Шо там с Татаровым и Микитасем, девушка? СБУ они будут реформировать...
29.12.2020 16:44 Ответить
Почни з баканова--буде в саме яблочко.
29.12.2020 16:45 Ответить
уже и СБУ слугам мешают воровать, поэтому их нужно "реформировать"?
29.12.2020 16:46 Ответить
шо-та ця медведчуківська шльондра знає про вибори в ВР...
29.12.2020 16:46 Ответить
Вилізло.
29.12.2020 16:46 Ответить
і квакнуло ...
29.12.2020 17:09 Ответить
Рехворматорша намалювалась ,хрєн зітрешь !!))
29.12.2020 16:46 Ответить
Панімер ))
29.12.2020 16:49 Ответить
панімер-парашутістка ))))
29.12.2020 17:10 Ответить
СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров

Вот прямо про друга ЗЕ Баканова сказано.
29.12.2020 16:52 Ответить
Чья бы корова мычала
29.12.2020 16:53 Ответить
Верещук, не верещи !
29.12.2020 16:54 Ответить
Ти ба, навіть один раз на 2 роки тверезі думки вискакують з отого гадюшника. Тільки мабуть то дешевий популізм, бо воно ж само не реформується, а от, що називають в Україні реформами - то деградація. Деградація - це теж реформа, тілки взад. То, знаєте, як мавпі годинник здається складним - то вона його ламає, і друзки їй зрозумілі - бо вони нічого не вартують.
29.12.2020 16:54 Ответить
Це вона так під власного чоловіка копає. Це ж очевидно - "який їхав таку й здибав". ТП - ТП форевер...
29.12.2020 16:57 Ответить
Украине нужна новая спецслужба созданная с нуля и созданная из националистов и патриотов. СБУ - это бывшее КГБ и там кишит предателями, которые в экстазе бьются, чтобы соединиться с русским ФСБ. Чего стоят СБУ Крыма и Донбасса, которые всем составом перешли в ФСБ, а когда были в Украине то уже работали на ФСБ, только подпольно и готовили изнутри подготовку к захвату Россией. А этот офицер СБУ Василий Прозоров, который давал интервью в РФ и говорил, что был допущен ко всем заседаниям РНБО и не было информации секретной, которую он бы не сливал в ГРУ РФ. Та и таких эпизодов еще море с предательствами можно перечислять! А при Яныке вообще управлял СБУ гражданин РФ с паспортом РФ. Генерал с Луганска СБУ говорил, что при нем были переводы людей из ФСБ в СБУ и это было еще в 2005 году. СБУ уже миллион раз себя дискредитировала! Украине нужно создать новые спецслужбы с нуля и не одну, а как у США - ФБР занимает внутренней безопасностью, ЦРУ - внешней, АНБ - кибербезопасностью, и т.д. Украине также надо и нужно создать еще одну спецслужбу, которая будет убивать врагов государства, как Моссад, что достают в любой точке мира и убивают любыми средствами!
29.12.2020 16:57 Ответить
фсбу надо закрывать. Нужно с нюля создать новую службу при помощи штатов, по примеру набу
29.12.2020 16:58 Ответить
Нужно создавать не одну спецслужбу. Нужно из разделить, как в США - ФБР, ЦРУ, АНБ, можно еще взять создать не только с США примера, а еще с Израиля, как там создали с нуля спецслужбу - Моссад и набрали туда патриотов и националистов и валит врагов государства в любой точке мира. Давно этот вопрос назрел с созданием новых спецслужб!
29.12.2020 17:02 Ответить
Ну так фбр это набу.
Просто вся система прогнила за 29 лет. Новая служба не очень то и поможет. А вот ликвидация фсбу - как минимум плюс в расходах из бюджета. Ненужная служба
29.12.2020 17:09 Ответить
Это да... А сало нужно перепрятать...
29.12.2020 17:09 Ответить
побольше спецслужб! Красивых и разных)))

Кормить-то эту свору кто будет?
29.12.2020 18:04 Ответить
🤣🤣🤣
29.12.2020 16:58 Ответить
Верещук говорила, что хочет в Украине президента Путина и она еще ездила раньше в патриотический лагерь Путина на озере Селегир. Если ее допустить туда, то в СБУ еще больше русской швали будет.
29.12.2020 16:58 Ответить
хех, знайомі нотки музики мертвечука...
29.12.2020 17:02 Ответить
ФСБу нужно расформировать полностью и создавать с нуля, но уже при следующей проукраинской власти
29.12.2020 17:02 Ответить
а Баканов . он коррумпированный или некомпетентный ?
29.12.2020 17:03 Ответить
Верны оба варианта.
29.12.2020 17:30 Ответить
І почати скорочення треба з керівника і заодно дружка нелоха - баканова.
29.12.2020 17:03 Ответить
Ириша зрит в корень...
29.12.2020 17:08 Ответить
Пропустить всех через полиграф!
Брал взятки или занимался чем то не связанным с безопасностью Украины - на нары.
29.12.2020 17:23 Ответить
переводим с верещуцкого....
уволим патриотов и оставим тех кто готов служить по команде и так как надо тем кому надо...
сбу стало немного мешать фсб и вот кроты решили поувольнять ненужных им спецов
29.12.2020 17:23 Ответить
СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7207
29.12.2020 17:30 Ответить
Зонтик в помощь. Лети дальше.
29.12.2020 17:38 Ответить
То це 95 % на вихід......?!!! А хто ж тоді горішників кришувати буде?
29.12.2020 18:14 Ответить
а от шпигуни дуже компетентні
29.12.2020 18:40 Ответить
ну если медведчуковская подстилка об этом вещает-значит в сбу ЕЩЁ есть ПОКА патриотичные кадры, которые она, надо понимать, и собирается уволить....это радует что они еще есть, но жалко что видно не надолго.
29.12.2020 18:45 Ответить
Новина навіяла. Так бачу

СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2215СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9079СБУ потрібно скорочувати за рахунок некомпетентних і корумпованих кадрів, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9113
29.12.2020 20:23 Ответить
Спросите ещё у лунатика арахамии
29.12.2020 21:42 Ответить
И на зонте полетала, и метро на троещину чуть не запустила, теперь главная цель - порядок в спецслужбе навести. Просто отчаянная многостаночница.
30.12.2020 11:44 Ответить
ведмедчуківська проблеять, заткни пиcдак.
30.12.2020 13:38 Ответить
 
 