В 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, 92 проекта запущены в производство, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что в 2020 году в кинопрокат вышло 20 украинских фильма, созданных при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В кинопрокат вышло 20 украинских фильмов в этом году, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта", - заявил Ткаченко в ходе онлайн-конференции по итогам работы в 2020 году.
Кроме того, министр напомнил, что в 13-м конкурсе кинопроектов определены 23 победителя на получение госфинансирования, а также 72 победителя в 14-м конкурсном отборе.
