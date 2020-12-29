РУС
Новости
В 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, 92 проекта запущены в производство, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что в 2020 году в кинопрокат вышло 20 украинских фильма, созданных при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В кинопрокат вышло 20 украинских фильмов в этом году, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта", - заявил Ткаченко в ходе онлайн-конференции по итогам работы в 2020 году.

Кроме того, министр напомнил, что в 13-м конкурсе кинопроектов определены 23 победителя на получение госфинансирования, а также 72 победителя в 14-м конкурсном отборе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

кино (1539) Ткаченко Александр (429) Госкино (189)
+4
И сколько из них реально украинские, а не квартал, сваты, менты и глухари?
29.12.2020 17:25
29.12.2020 17:25 Ответить
+3
У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2029
29.12.2020 17:41
29.12.2020 17:41 Ответить
+2
если фильмы типа сватов или слуга народа, то, ну их на...
29.12.2020 17:31
29.12.2020 17:31 Ответить
Комментировать
И сколько из них реально украинские, а не квартал, сваты, менты и глухари?
29.12.2020 17:25
29.12.2020 17:25 Ответить
если фильмы типа сватов или слуга народа, то, ну их на...
29.12.2020 17:31
29.12.2020 17:31 Ответить
У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2029
29.12.2020 17:41
29.12.2020 17:41 Ответить
Список в студию!!!!!
29.12.2020 18:04
29.12.2020 18:04 Ответить
В гугле забанили?
29.12.2020 18:25
29.12.2020 18:25 Ответить
И какой фильм из этих "убожеств" можно смотреть без слёз? Выброшенные (отмытые) деньги.
29.12.2020 18:04
29.12.2020 18:04 Ответить
Убогий, ты когда последний раз ходил в кинотеатр на украинский фильм?! Не секрет, что твой уровень - это бесплатное кацапское говнище, которое постоянно в трендах ютуба с названием типа: "Новый русский фильм, до мурашек..."
29.12.2020 18:24
29.12.2020 18:24 Ответить
Привет зашкварики, 3 дня блокировки, спасибо, отдохнул от ненормальных. Ну, начнем. кто видел это кино?Сколько просмотров, миллион есть, давай кассу, давай Оскара. Мі в переди и не спорьте.
29.12.2020 18:05
29.12.2020 18:05 Ответить
Кривой, меня тоже только вчера выпустили
29.12.2020 19:21
29.12.2020 19:21 Ответить
Значит не надолго, здесь всех можно парить, кроме, думай сам, а то и до Нового года не дотяну.
29.12.2020 20:35
29.12.2020 20:35 Ответить
А вот это - правильная украинизация.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:44
 
 