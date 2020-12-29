С 2015 года были подписаны 8 меморандумов о поставке Ан-178, но ни один из них не был выполнен, - эксперт
Государственное предприятие "Антонов" за последние 5 лет подписало 8 меморандумов о поставке самолета Ан-178 как за рубеж, так и для нужд МВД Украины, однако ни один из меморандумов не был выполнен.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает эксперт, обозреватель, автор и владелец "Defence Blog" Дилан Малясов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаю переименовать Ан-178 в самолет "Меморандум", - отметил Малясов.
Эксперт привел список подписанных меморандумов с ГП "Антонов" на поставку этой модели самолета за последние пять лет.
"2015 - подписан меморандум с Silk Way (Азербайджан) на 2 борта;
2015 - подписан меморандум с Beijing A-Star Aerospace Technology Co. (Китай) на 2 борта;
2015 - подписан меморандум с Тaqnia Aeronautics (КСА) на 10 бортов и локализацию производства в Саудовской Аравии;
2016 - подписан меморандум с Airspace Industry Corporation of China (Китай) на 5 бортов и локализацию производства в Китае;
2016 - подписан меморандум с ВС Ирака на 1 борт;
2017 - подписан новый меморандум с Silk Way (Азербайджан) на 2 борта и локализацию производства в Азербайджане;
2018 - подписан меморандум с Главным командование жандармерии Турции на 4 борта;
2019 - подписан меморандум с МВС Украины на 9 бортов;
2020 - подписан меморандум с Минобороны Украины на 3 борта", - перечислил Малясов.
Ранее экс-директор ГП "Антонов" Александр Лос рассказал, что за последние 10 лет предприятие произвело лишь один самолет Ан-178.
Напомним, сегодня состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" на поставку трех самолетов Ан-178.
