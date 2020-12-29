Продление особого статуса Донбасса дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу, - Гармаш

С 29 декабря вступил в силу закон, которым до 31 декабря 2021 года продлено действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что это правильный шаг со стороны Украины.

"То, что депутаты приняли такой закон, сохранив статус-кво, не включив туда "формулу Штайнмайера", - это очень позитивный шаг, потому что если бы они не приняли этот закон, то нам бы пришлось принимать новый закон, фактически согласовывая его с представителями России и ОРДЛО. Напомню, что в 2014 году этот закон был принят во исполнение "Минска-1" без таких согласований и был утвержден "Минском-2", что дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу", - отметил Гармаш.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, любые переговоры и выполнение Минских договоренностей зависят от настроений российской стороны.

"Глобально эту проблему можно решить тогда, когда Москва захочет решить. Пока мы слабее Москвы и в политическом, и в военном, и в дипломатическом, пропагандистском плане, лучше ничего не менять с нашей стороны. Лучше просто держать оборону, что Украина и вынуждена делать, и использовать это время для накопления своих сил, ресурсов для создания политических, военных, экономических, дипломатических условий для того, чтобы что-то менять. Пока мы слабее противника, любые перемены могут быть только на пользу противнику, нам это не нужно", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, 15 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

24 декабря президент Зеленский подписал соответствующий закон.

Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу 29 декабря.

