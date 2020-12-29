Продление особого статуса Донбасса дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу, - Гармаш
С 29 декабря вступил в силу закон, которым до 31 декабря 2021 года продлено действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что это правильный шаг со стороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"То, что депутаты приняли такой закон, сохранив статус-кво, не включив туда "формулу Штайнмайера", - это очень позитивный шаг, потому что если бы они не приняли этот закон, то нам бы пришлось принимать новый закон, фактически согласовывая его с представителями России и ОРДЛО. Напомню, что в 2014 году этот закон был принят во исполнение "Минска-1" без таких согласований и был утвержден "Минском-2", что дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу", - отметил Гармаш.
По словам представителя украинской делегации в ТКГ, любые переговоры и выполнение Минских договоренностей зависят от настроений российской стороны.
"Глобально эту проблему можно решить тогда, когда Москва захочет решить. Пока мы слабее Москвы и в политическом, и в военном, и в дипломатическом, пропагандистском плане, лучше ничего не менять с нашей стороны. Лучше просто держать оборону, что Украина и вынуждена делать, и использовать это время для накопления своих сил, ресурсов для создания политических, военных, экономических, дипломатических условий для того, чтобы что-то менять. Пока мы слабее противника, любые перемены могут быть только на пользу противнику, нам это не нужно", - подчеркнул Гармаш.
Напомним, 15 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
24 декабря президент Зеленский подписал соответствующий закон.
Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу 29 декабря.
За поребриком это понимают, потому границу добровольно нам не отдадут.
По-моему, мы друг друга не понимаем.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Зобов'язання:Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
И где тут реальные обязательства, кроме как выразить озабоченность?
Мне порядком надоели ваши оскорбления. Если хотите продолжать общение, направьте свое остроумие на предмет обсуждения, а не на мою персону.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Низка оглядачів вважає, що через те, що англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», то в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки[2].З іншої сторони, документ містить фразу «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано «гарантії» та «гарантии»
А планомерное отступление по всей линии фронта дает возможность победить в войне.
Это же так логично.