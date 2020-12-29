РУС
3 396 39

Продление особого статуса Донбасса дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу, - Гармаш

С 29 декабря вступил в силу закон, которым до 31 декабря 2021 года продлено действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что это правильный шаг со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"То, что депутаты приняли такой закон, сохранив статус-кво, не включив туда "формулу Штайнмайера", - это очень позитивный шаг, потому что если бы они не приняли этот закон, то нам бы пришлось принимать новый закон, фактически согласовывая его с представителями России и ОРДЛО. Напомню, что в 2014 году этот закон был принят во исполнение "Минска-1" без таких согласований и был утвержден "Минском-2", что дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу", - отметил Гармаш.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, любые переговоры и выполнение Минских договоренностей зависят от настроений российской стороны.

Читайте также: Разведение сил готовится еще на четырех участках на Донбассе, - Ермак

"Глобально эту проблему можно решить тогда, когда Москва захочет решить. Пока мы слабее Москвы и в политическом, и в военном, и в дипломатическом, пропагандистском плане, лучше ничего не менять с нашей стороны. Лучше просто держать оборону, что Украина и вынуждена делать, и использовать это время для накопления своих сил, ресурсов для создания политических, военных, экономических, дипломатических условий для того, чтобы что-то менять. Пока мы слабее противника, любые перемены могут быть только на пользу противнику, нам это не нужно", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, 15 декабря Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

24 декабря президент Зеленский подписал соответствующий закон.

Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу 29 декабря.

Читайте: Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Гармаш

ВР (29385) Донбасс (26960) Гармаш Сергей (134)
Топ комментарии
+5
Тактіка тримати оборону вірна ,але не видко ніяких зрушунь в бік накопичення сил та створення визначених ресурсів!!))
29.12.2020 17:50 Ответить
+4
"Своя польза" ,це чия ,України чи сепарсько-колорадської зеленої гидоти ???)))
29.12.2020 17:45 Ответить
+4
Идиоты !!! Как раз наоборот - не продление закона об особом статусе Нам развязывает руки полностью и пох какие там трактовки, и кто - то не так как нужно Нам их понял !!!
29.12.2020 17:47 Ответить
"Своя польза" ,це чия ,України чи сепарсько-колорадської зеленої гидоти ???)))
29.12.2020 17:45 Ответить
В пользу Ермака.
29.12.2020 20:30 Ответить
Идиоты !!! Как раз наоборот - не продление закона об особом статусе Нам развязывает руки полностью и пох какие там трактовки, и кто - то не так как нужно Нам их понял !!!
29.12.2020 17:47 Ответить
Руки то развязывает, но не только нам, а и противнику. Вот Гармаш и пытается анализировать, что для нас сейчас лучше. Спорить, прав он или нет, я не берусь.
29.12.2020 18:41 Ответить
А вы этот закон прочитайте, вкратце там своя милиция, не зависимые органы местного самоуправления, которые выставляют счета правительству Украины, развитие добрососедских отношений с )(улостаном, свой язык и тд. Короче свое государство за наш счёт, прям как и сейчас. Он бл..., извиняюсь за эмоции, прав?
29.12.2020 19:05 Ответить
Только границу требуем нам отдать. Если от запоребрика отгородиться, мы этот закон сможем правильно применить
За поребриком это понимают, потому границу добровольно нам не отдадут.
29.12.2020 20:35 Ответить
Вы так и не прочли закон. Прочтите о развитии добрососедских отношений с )(уйлостаном правильно нам как его применять придется? Террористов оттуда за свой счёт развозить по ордло?
30.12.2020 06:43 Ответить
Это очень размытое понятие. А вот контроль за границей - это понятие конкретное - или мы контролируем, или они.
30.12.2020 12:33 Ответить
Если граница будет наша, то мы скажем, что мы не против добрососедских отношений с запоребриком на базе международного права, т.е. для начала ожидаем от них возвращения Крыма и освобождения политзаключенных. А потом в рамках добрососедских отношений позволим в крымских школах изучать русский язык на правах второго иностранного.
30.12.2020 12:36 Ответить
Вы можете говорить что угодно и мечтать о чем угодно, но факт остаётся фактом будет так как написано в минской капитуляции и так как скажут оккупанты, пока не начнём выполнять свои законы.
30.12.2020 12:45 Ответить
Они и сейчас так говорят - выкручивают законы к своей выгоде. Мы делаем то же самое (выкручиваем понимание, которое выгодно нам), и это правильно.
30.12.2020 13:01 Ответить
Вы в своем уме? Навыкручивали на сколько оккупированных территорий? И вам этого мало ещё сколько ещё вы предлагаете что б они оккупировали навыкручивать?
30.12.2020 13:05 Ответить
Я не предлагаю, я констатирую факт: нормы минских договоренностей прописаны недостаточно четко, и обе стороны выкручивают их в свою сторону.
По-моему, мы друг друга не понимаем.
30.12.2020 13:07 Ответить
Шо вы извиняюсь за откровенность мелите? И договор о границах, дружбе и сотрудничестве, будапештский меморандум и тд прописаны очень четко, как и минская капитуляция, но выполняла их только Украина все остальным наплевать на эти бумажки. А сейчас те же, тоже и тамже и тд но будет как то по-другому? Может пора остановится в фантазиях и вернуться в реальность где править должны законы,а не глупость.
30.12.2020 13:15 Ответить
К сожалению, не очень четко. Тот же Будапештсткий меморандум, как оказалось, не предполагает, чтобы подписанты гарантировали территориальную целостность Украины, а всего лишь обещает, что нашу территориальную целостность будут уважать. Вот Германия с Францией и уважают, выражая обеспокоенность и прокладывая СП-2.
30.12.2020 13:28 Ответить
Ну договор о границах не четко? Вопрос о том своем ли вы уме так и остаётся актуальным. То что вы почему-то не читаете эти документы, может и правильно, все равно это пустопорожние бумажки. Но то что вы ссылаетесь на них даже не прочитав, это такая прелестная глупость с вашей стороны! Вы хоть заглавие будапештского меморандума и кто его подписал прочтите, а то что от смеха телефон не уронил. Попробуйте кварталу 95 писать там ваши шутки по достоинству оценят.
30.12.2020 14:24 Ответить
Вот обязательства по Будапештскому меморандуму:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Зобов'язання:Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

И где тут реальные обязательства, кроме как выразить озабоченность?
Мне порядком надоели ваши оскорбления. Если хотите продолжать общение, направьте свое остроумие на предмет обсуждения, а не на мою персону.
30.12.2020 14:35 Ответить
Вот по поводу расхождений в понимании:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Низка оглядачів вважає, що через те, що англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», то в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки[2].З іншої сторони, документ містить фразу «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано «гарантії» та «гарантии»
30.12.2020 14:40 Ответить
Я пишаюсь вами! Это уже прогресс начали читать о чем речь ведете, теперь осталось вам понять что вы прочли. Вопрос "вы в своем уме?" временно снимается. Где в этом документе вы нашли "выразить озабоченность"? "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України " Шо с кордонами? Их случайно кто то не передвинул оккупировав Крым и Донбасс? Что тут для вас расплывчато? Так же второй (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC утримуватися від загрози силою, її використання ), третий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї ),четвертый пункт. Даже 5 самый простой (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні ) и консультации то ли не могут, то ли не хотят выполнить. А вот Украина уничтожив яо свои обязательства выполнила. И где тут какое то расхождение в понимании как в заглавии? Что б не выдумывали о расхождении понимания в заглавии, а записано там именно гарантии. И подверждает это не "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Низка оглядачів " а документ который у нас на руках. И вот тут самое интересное в вашей логике: на подписанные главами государств документы наплевали, а ваши фантазии они будут выполнять?
30.12.2020 15:16 Ответить
Я научился читать, и вопрос о моем уме временно снимается? Вы меня окончательно достали. Я прекращаю общение в этой ветке.
30.12.2020 15:55 Ответить
Рад что вы наконец поняли какую глупость вы оприлюднивали. Ну а обидчивость пройдет с повышением образованности. Успехов вам в обучении.
30.12.2020 15:58 Ответить
Какой ещё ОСОБЫЙ статус? Гармаш что пьяный? он закон читал?
29.12.2020 17:48 Ответить
Як який , той якого прагне кремлівський недопалок ,той з яким )(уйло бажає втюхати Даунбас в Україну !!))
29.12.2020 17:53 Ответить
Точняк. Односторонее выполнение хотелок врага всегда идет на пользу.

А планомерное отступление по всей линии фронта дает возможность победить в войне.

Это же так логично.
29.12.2020 17:50 Ответить
Головне не стріляти у відповідь і жодної агресіі в бік агресора !!)))
29.12.2020 17:52 Ответить
Тактіка тримати оборону вірна ,але не видко ніяких зрушунь в бік накопичення сил та створення визначених ресурсів!!))
29.12.2020 17:50 Ответить
Особая Казарма Путлера...есть в Приднестровье,Абхазии,Ю.Осетии,а сегодня в Белоруси и Армении...а паспорта РАБссии как на Дамбассе будет раздавать Пуклер и армянам и белорусам...Схемка давно отработанная...,многоходовочка называется...
29.12.2020 17:54 Ответить
Ще одна "перемога" ЗЕ - Узгоджено 4 нових ділянки розведення військ - Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка, Нижньотепле... Також 19 зон для гуманітарного розмінування.(с)
29.12.2020 17:55 Ответить
Так уже про слово ОРДЛО забыли говорят обо всём Донбассе. Зеля наверное Марик сдаст.
29.12.2020 20:33 Ответить
Як вже дістали всі політики які хочуть впихнуть лугондон -треба як Азербайджан нам пропонує В ефірі телеканалу Еспресо Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, екс-голова апарату уряду Азербайджану (Вашингтон): Росію накриває цунамі. В Кремлі паніка. в ютюбі
29.12.2020 17:58 Ответить
29.12.2020 17:59 Ответить
Да главное не донбасс и даже не особый его т.н.статус.Главное - НЕДЕЛИМАЯ УКРАИНА! С Донбассом, конечно же.
29.12.2020 17:59 Ответить
1/3 Дамбасса бегала с РАБссиянскими флагами па Данецку и Лоханску,хотят на рюсскам наречии гутарить...,а бандерівці не дають....
29.12.2020 18:00 Ответить
1/3 Дамбаса фигела и хренела от тогдашних рабсиянских пенсий и зарплат. Это касается и крысчан, с полуострова Крыс. Вот и вся тебе разгадка.
29.12.2020 18:06 Ответить
Помню. как же...медведева..денег нет,но ві дрочитье,скоро появятся что Черти с табакерки...
29.12.2020 18:08 Ответить
29.12.2020 18:03 Ответить
29.12.2020 18:06 Ответить
Лузери! Нікчемні, зажухані змалечку, гидотні лузери!.."Особий статус, поцілуйте нас в анус.." - ваше пожиттєве кредо!!..Ненавиджу!!!
29.12.2020 18:26 Ответить
 
 