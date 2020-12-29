РУС
Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции

Экс-собственник "Укрбуда" Максим Микитась выдал следствию замглавы ОП Олега Татарова. Татаров продолжает курировать в Офисе Президента силовой блок и может давить на Микитася после того, как тому предъявили обвинение в похищении человека.

Об этом говорится в посте на Фейсбук-странице Центра предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически Микитась разоблачил махинации Татарова, сообщив детективам НАБУ важные детали в рамках дела квартир для Нацгвардии. Теперь есть риск, что начнется давление на Микитася с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от ответственности. Татарову, например", - сказано в сообщении.

В ЦПК отмечают, что курирующему силовой блок Татарову ничто не мешает устроить расправу над Микитасем.

"Хочется, чтобы в конце всей этой истории все получили по заслугам: и Микитась, и Татаров, и другие фигуранты дела. Как там говорил Микитась: "Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров сидит в Офисе президента, то почему я должен сидеть в тюрьме?". Ни добавить, ни убавить", - подытожили в ЦПК.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

+3
5 копійок, я теж колись був за юлю. На відміну від шапкокрада , то було щось. Але тепер це нє в тренді! Порох, Турч, Кривонос! І Сєня, як економіст. Головне - Зепи позбутися! В нас все буде добре! Головне - поміж своїми не сратися!
29.12.2020 18:47 Ответить
+2
Нет, только военная хунта. И я кстати не сексист и не против если в Украине будет первая женщина офицер во главе этой хунты
29.12.2020 18:34 Ответить
+2
Зачєм, пані Маріє?!
29.12.2020 18:36 Ответить
29.12.2020 18:24 Ответить
А я хочу видеть Президентом Украины Тимошенко Ю.В. Уже всех перепробовали и все - гавнище! Пусть порезвится с нашими олигархами.
29.12.2020 18:25 Ответить
Коли стала прем"єром, то Гудок здриснув до лондОну з переляку.
29.12.2020 18:31 Ответить
5 копійок, я теж колись був за юлю. На відміну від шапкокрада , то було щось. Але тепер це нє в тренді! Порох, Турч, Кривонос! І Сєня, як економіст. Головне - Зепи позбутися! В нас все буде добре! Головне - поміж своїми не сратися!
29.12.2020 18:47 Ответить
Нет, только военная хунта. И я кстати не сексист и не против если в Украине будет первая женщина офицер во главе этой хунты
29.12.2020 18:34 Ответить
Зачєм, пані Маріє?!
29.12.2020 18:36 Ответить
На сусідньому ліжку в палаті мрієте побачити?)))
29.12.2020 18:39 Ответить
Там, на сусідніх ліжках в фєохфанії , здаєцця, зеля з дєрьмаком возлєжалі за какім-то хрєном, нє будучі хворими!
29.12.2020 18:55 Ответить
Бачили, бо поряд лежали?
29.12.2020 19:03 Ответить
Нє, мєня нє прігласілі. Даже на посмотрєть.
29.12.2020 19:10 Ответить
А где в этой борьбе зеля ? Борется с коррупцией ?
29.12.2020 18:37 Ответить
На фигуранте нескольких судов клейма ставить негде!.Он до сих пор занимается закатыванием в бочки с Цементом.У него этого цементу -завались.
29.12.2020 20:36 Ответить
 
 