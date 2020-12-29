Совет общественного контроля НАБУ призывает Офис Генпрокурора скорее принять решение по проектам подозрений бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка"

Совет общественного контроля НАБУ надеется, что Офис Генерального прокурора как можно скорее примет необходимые решения относительно дел бывших топ-менеджеров "ПриватБанка".

Отмечается, что 2020 год заканчивается громкими действиями от НАБУ:

* Уголовное производство и вручение подозрения заместителю председателя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

* Уголовное производство и вручение повестки в суд на заседание по избранию меры пресечения одиозному судье ОАСК Павлу Вовку.

* 29 декабря стало известно, что с начала декабря НАБУ передало в Офис Генеральной прокуратуры проекты подозрений в отношении бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Детективы подозревают их в выводе денег из ПриватБанка, что привело к тому, что банк был признан неплатежеспособным и подлежал национализации. Им инкриминируют совершение противоправных действий по двум эпизодам, которые привели к вероятному нанесению ущерба в размере 9 млрд грн.

В Совете общественного контроля НАБУ напомнили, что в ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "ПриватБанка" до его национализации.

"Совет общественного контроля надеется, что Офис Генерального прокурора сможет как можно скорее принять все необходимые решения относительно дальнейшей судьбы проектов указанных подозрений", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в НАБУ сообщили, что подозрения по делу "ПриватБанка" были переданы на согласование лично Генеральному прокурору, но от нее нет ответа уже две недели. Ирина Венедиктова опровергла эту информацию.

