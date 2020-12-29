РУС
Совет общественного контроля НАБУ призывает Офис Генпрокурора скорее принять решение по проектам подозрений бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка"

Совет общественного контроля НАБУ надеется, что Офис Генерального прокурора как можно скорее примет необходимые решения относительно дел бывших топ-менеджеров "ПриватБанка".

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Совета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 2020 год заканчивается громкими действиями от НАБУ:

* Уголовное производство и вручение подозрения заместителю председателя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

* Уголовное производство и вручение повестки в суд на заседание по избранию меры пресечения одиозному судье ОАСК Павлу Вовку.

* 29 декабря стало известно, что с начала декабря НАБУ передало в Офис Генеральной прокуратуры проекты подозрений в отношении бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Детективы подозревают их в выводе денег из ПриватБанка, что привело к тому, что банк был признан неплатежеспособным и подлежал национализации. Им инкриминируют совершение противоправных действий по двум эпизодам, которые привели к вероятному нанесению ущерба в размере 9 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова отрицает затягивание подписания подозрений по делу Приватбанка: "Дело начало двигаться в нужном русле"

В Совете общественного контроля НАБУ напомнили, что в ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "ПриватБанка" до его национализации.

"Совет общественного контроля надеется, что Офис Генерального прокурора сможет как можно скорее принять все необходимые решения относительно дальнейшей судьбы проектов указанных подозрений", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в НАБУ сообщили, что подозрения по делу "ПриватБанка" были переданы на согласование лично Генеральному прокурору, но от нее нет ответа уже две недели. Ирина Венедиктова опровергла эту информацию.

Также читайте: Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата": "Следующие шаги будут сделаны в ближайшее время"

меморандум однако...напоминание
29.12.2020 18:42 Ответить
Вы чо??? Они же все при деле сейчас.

Эдак вы всю ЗЕкоманду развалите. То Татаров коррупционер, то Ермак предатель, то Дубилет вор.

Имейте совесть - назовите хоть кого-то порядочного рядом с ЗЕ!!!
29.12.2020 18:43 Ответить
Там все порядочные... суки
29.12.2020 19:02 Ответить
Який Дубілет? Старший чи синок?
29.12.2020 19:15 Ответить
И шо там любого друга каломойши и зеленского - дубилета - таки посадят?
29.12.2020 18:48 Ответить
Давите постоянно. А то да-да и воз и ныне там. Доказано предшественником.
29.12.2020 19:15 Ответить
Та щоб зелені маріонетки Коломойсько його здали? Не вірю.
Може Байден трохи допоможе, але без участі НАС УСІХ нічого не буде.
29.12.2020 19:18 Ответить
Венедиктовій
Байден наближається,
Байден наближається,
Смак Шокіна щедро розділи на всіх
29.12.2020 19:24 Ответить
 
 