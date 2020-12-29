Совет общественного контроля НАБУ призывает Офис Генпрокурора скорее принять решение по проектам подозрений бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка"
Совет общественного контроля НАБУ надеется, что Офис Генерального прокурора как можно скорее примет необходимые решения относительно дел бывших топ-менеджеров "ПриватБанка".
Об этом говорится в публикации на facebook-странице Совета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 2020 год заканчивается громкими действиями от НАБУ:
* Уголовное производство и вручение подозрения заместителю председателя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.
* Уголовное производство и вручение повестки в суд на заседание по избранию меры пресечения одиозному судье ОАСК Павлу Вовку.
* 29 декабря стало известно, что с начала декабря НАБУ передало в Офис Генеральной прокуратуры проекты подозрений в отношении бывших топ-менеджеров "ПриватБанка". Детективы подозревают их в выводе денег из ПриватБанка, что привело к тому, что банк был признан неплатежеспособным и подлежал национализации. Им инкриминируют совершение противоправных действий по двум эпизодам, которые привели к вероятному нанесению ущерба в размере 9 млрд грн.
В Совете общественного контроля НАБУ напомнили, что в ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "ПриватБанка" до его национализации.
"Совет общественного контроля надеется, что Офис Генерального прокурора сможет как можно скорее принять все необходимые решения относительно дальнейшей судьбы проектов указанных подозрений", - говорится в сообщении.
Напомним, СМИ со ссылкой на источники в НАБУ сообщили, что подозрения по делу "ПриватБанка" были переданы на согласование лично Генеральному прокурору, но от нее нет ответа уже две недели. Ирина Венедиктова опровергла эту информацию.
Эдак вы всю ЗЕкоманду развалите. То Татаров коррупционер, то Ермак предатель, то Дубилет вор.
Имейте совесть - назовите хоть кого-то порядочного рядом с ЗЕ!!!
Може Байден трохи допоможе, але без участі НАС УСІХ нічого не буде.
Байден наближається,
Байден наближається,
Смак Шокіна щедро розділи на всіх