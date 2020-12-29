Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ. ФОТО
Окружной админсуд Киева отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева и разрешил строительство жилого дома на Батыевой горе в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.
Окружной админсуд. Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева от 24.06.2019 об отмене права на начало выполнения строительных работ, приобретенного на основании поданного сообщения и декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на Батыевой горе по ул. Докучаевская, 5-А в Соломенском районе столицы. Об этом свидетельствует решение суда (судья - Евгений Аблов) от 4 декабря.
Как указывает Департамент по вопросам ГАСК г. Киева, заказчик строительства ОК "ЖСК "Платинум Холл" привел недостоверные данные в сообщении о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта в части его этажности, необходимости проведения экспертизы проекта и в части выполнения всех работ, предусмотренных проектной документацией.
Так, участок площадью 0,09 га на ул. Докучаеваской, 5-А относится к территории усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей. Именно на такое здание (класса последствий СС1) подал документы ЖСК "Платинум Холл". Однако, по факту построил там 9-этажку.
Рассмотрев иск ЖСК, ОАСК пришел к выводу, что инспектор ГАСК принял решение с нарушением процедуры. В частности, как указывает суд, проверка осуществлялась при отсутствии уполномоченного представителя застройщика. Кроме того, ОАСК отметил, что ГАСК не доказал факта наличия нарушений, зафиксированных в акте проверки.
По данным ГАСК, на момент проверки на участке по ул. Докучаевской, 5-А строилось здание неопределенного назначения, в соответствии с визуальным осмотром в то время имело 8 этажей, проводилось строительство 9-го этажа.
Впрочем, суд, ссылаясь на предоставленные застройщиком документы, пришел к выводу, что здание имеет 4 этажа с двухуровневым подвалом (на 12 квартир).
Так, ЖСК "Платинум Холл" предоставил суду выписку из проектной документации, где указаны такие параметры высоты этажей:
1-го - 3,3 метра,
2-го - 3,3 метра,
3-го - 6,6 метра,
4-го - 6,6 метра и части 3,4 метра.
ОАСК отметил, что технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. Кроме того, добавил суд, к этажам не относят антресоль (полуэтаж, расположенный между двумя этажами или встроенный в объем основного этажа) и подвальные помещения.
Итак, указал судья Аблов, из имеющихся в материалах дела доказательств не усматривается нарушения истцом требований использования участка в соответствии с его целевым назначением (для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства), как указано в соответствии с визуальным осмотром государственным инспектором.
Напомним, владельцем участка по ул. Докучаевской, 5-А является экс-нардеп от БПП Виктор Король, который передал участок по договору суперфиция Иянини Горбатюк, которая, в свою очередь, передала право пользования участком ОК "ЖСК "Платинум Холл".
ОК "ЖСК "Платинум Холл" в 2016 году создали Иянина Горбатюк, Юлия Горбатюк и Иван Влад с Закарпатья. Иван Влад также является совладельцем ОК "ЖСК "Зеленый замок", ОК "ЖСК "Прима Эстейт", ОК "ЖСК "Премьер Кристал", ОК "ЖСК "Эксон Премьер Шулявская".
ЖСК "Зеленый замок" является заказчиком строительства скандальной 11-этажки в Киеве на Подоле на участке экс-нардепа Оксаны Билозир. Этот участок тоже является территорией усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей.
В свою очередь ЖСК "Эксон Премьер Шулявская" хочет построить многоэтажку на проспекте Победы в сквере "Слава танкистам" перед зданиями госиздательства "Пресса Украины". Этот же застройщик построил 24-этажку над входом в метро "Выставочный центр", которую ввел в эксплуатацию через суд.
До речі, муженьок ейної куми, Недашківський, керує палацом "Україна", і влаштовує концерти "Кварталу"...
Государство такому судье и пожизненное содержание в виде сотни тысяч и пенсия будет соизмерима с его "трудами"! Потом денег в пенсионном фонде не хватает из за таких сироток.
кто будет оплачивать "крокодильи слёзы" потерпевших?.. - знову з бюджета, мудрЫй нарид?
Инспектор: вот фото, считайте.
Судья: этаж - 1а, этаж - 1б, этаж - 1в. Да тут вообще 1-этажка. Стройка законна!
Так що це взагалі можна подати як один поверх з антресолями
