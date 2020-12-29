РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости
30 345 72

Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ. ФОТО

Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ. ФОТО

Окружной админсуд Киева отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева и разрешил строительство жилого дома на Батыевой горе в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Окружной админсуд. Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева от 24.06.2019 об отмене права на начало выполнения строительных работ, приобретенного на основании поданного сообщения и декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на Батыевой горе по ул. Докучаевская, 5-А в Соломенском районе столицы. Об этом свидетельствует решение суда (судья - Евгений Аблов) от 4 декабря.

Как указывает Департамент по вопросам ГАСК г. Киева, заказчик строительства ОК "ЖСК "Платинум Холл" привел недостоверные данные в сообщении о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта в части его этажности, необходимости проведения экспертизы проекта и в части выполнения всех работ, предусмотренных проектной документацией.

Так, участок площадью 0,09 га на ул. Докучаеваской, 5-А относится к территории усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей. Именно на такое здание (класса последствий СС1) подал документы ЖСК "Платинум Холл". Однако, по факту построил там 9-этажку.

Смотрите также: Ваше "за" или "против" никакого значения не имеет: Экс-нардеп Розенблат планирует застроить территорию между домами в Житомире, игнорируя протесты местных жителей. ВИДЕО

Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ 01

Рассмотрев иск ЖСК, ОАСК пришел к выводу, что инспектор ГАСК принял решение с нарушением процедуры. В частности, как указывает суд, проверка осуществлялась при отсутствии уполномоченного представителя застройщика. Кроме того, ОАСК отметил, что ГАСК не доказал факта наличия нарушений, зафиксированных в акте проверки.

По данным ГАСК, на момент проверки на участке по ул. Докучаевской, 5-А строилось здание неопределенного назначения, в соответствии с визуальным осмотром в то время имело 8 этажей, проводилось строительство 9-го этажа.

Впрочем, суд, ссылаясь на предоставленные застройщиком документы, пришел к выводу, что здание имеет 4 этажа с двухуровневым подвалом (на 12 квартир).

Так, ЖСК "Платинум Холл" предоставил суду выписку из проектной документации, где указаны такие параметры высоты этажей:

1-го - 3,3 метра,

2-го - 3,3 метра,

3-го - 6,6 метра,

4-го - 6,6 метра и части 3,4 метра.

ОАСК отметил, что технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается. Кроме того, добавил суд, к этажам не относят антресоль (полуэтаж, расположенный между двумя этажами или встроенный в объем основного этажа) и подвальные помещения.

Также читайте: Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять "судью Майдана" Кицюка на предмет люстрации, - Маселко

Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ 02

Итак, указал судья Аблов, из имеющихся в материалах дела доказательств не усматривается нарушения истцом требований использования участка в соответствии с его целевым назначением (для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства), как указано в соответствии с визуальным осмотром государственным инспектором.

Напомним, владельцем участка по ул. Докучаевской, 5-А является экс-нардеп от БПП Виктор Король, который передал участок по договору суперфиция Иянини Горбатюк, которая, в свою очередь, передала право пользования участком ОК "ЖСК "Платинум Холл".

ОК "ЖСК "Платинум Холл" в 2016 году создали Иянина Горбатюк, Юлия Горбатюк и Иван Влад с Закарпатья. Иван Влад также является совладельцем ОК "ЖСК "Зеленый замок", ОК "ЖСК "Прима Эстейт", ОК "ЖСК "Премьер Кристал", ОК "ЖСК "Эксон Премьер Шулявская".

ЖСК "Зеленый замок" является заказчиком строительства скандальной 11-этажки в Киеве на Подоле на участке экс-нардепа Оксаны Билозир. Этот участок тоже является территорией усадебной застройки, где можно строить дома не выше 4 этажей.

В свою очередь ЖСК "Эксон Премьер Шулявская" хочет построить многоэтажку на проспекте Победы в сквере "Слава танкистам" перед зданиями госиздательства "Пресса Украины". Этот же застройщик построил 24-этажку над входом в метро "Выставочный центр", которую ввел в эксплуатацию через суд.

Автор: 

Киев (26000) строительство (2005) юстиция (758) Аблов Евгений (22) Окружной админсуд Киева (399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
А людям можна жити в антресолях? А може це шкаф?
показать весь комментарий
29.12.2020 18:53 Ответить
+22
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 5278
показать весь комментарий
29.12.2020 19:10 Ответить
+21
Я бы не рискнул в такой херне жить.....
показать весь комментарий
29.12.2020 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бы не рискнул в такой херне жить.....
показать весь комментарий
29.12.2020 18:53 Ответить
та ладно, поштукатурять, обтягнуть алюмінієм, гранітом, склом, пластиком, шкірою , деревом то і слиною зійдеш
показать весь комментарий
29.12.2020 19:05 Ответить
Парень, Вы в этом уверены?
Обтягивайте себе сами.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:18 Ответить
Вона ще й крива до того ж )))
показать весь комментарий
30.12.2020 09:41 Ответить
А людям можна жити в антресолях? А може це шкаф?
показать весь комментарий
29.12.2020 18:53 Ответить
Галя несе воду? Коромисло гнеться?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:01 Ответить
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 5278
показать весь комментарий
29.12.2020 19:10 Ответить
Кума Білобздірочка, свій побудувала при Порошенкові...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:16 Ответить
Это у Толика белочка с дырочкой в голове,. через которую ветер свистит в пустой головешке.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:30 Ответить
Свистун! Ти спершу доведи що дев"ятиповерхова "хатинка" куми Порошенка, Білобздірочки, була незаконно побудована не в часи президенства Порошенка!
До речі, муженьок ейної куми, Недашківський, керує палацом "Україна", і влаштовує концерти "Кварталу"...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:44 Ответить
Я вообще-то знаю что https://censor.net/ru/user/432418 -- это проститутка с МКАДа. Причем совсем опущенная. А теперь, свистун, докажи что это не так, давай бумажку с печатью.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:04 Ответить
Так ти теж із ФСБ ? А я думаю, де я тебе бачив ??? Тисну руку коллега !..
показать весь комментарий
29.12.2020 22:12 Ответить
Штырит, плечевая? Держись там.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:15 Ответить
невісточка Білобздірочка у Майбаху, якщо хто із Толіків не зна
показать весь комментарий
29.12.2020 22:05 Ответить
???
показать весь комментарий
29.12.2020 22:14 Ответить
Ловко ты Зеленского приплёл.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:20 Ответить
Уважаю, так обосрать своего президента. Вы хоть дождитесь пока Байден войдёт во власть😁
показать весь комментарий
29.12.2020 19:35 Ответить
Откровенный стеб! Пипл схавает... Какая разница?!
показать весь комментарий
29.12.2020 18:57 Ответить
А я третий год пытаюсь узаконить самострой в частном секторе по "упрощенной схеме" , чтобы потом платить налоги за недвижимость . Наверное я не в себе .
показать весь комментарий
29.12.2020 18:57 Ответить
Так получается...
показать весь комментарий
29.12.2020 18:59 Ответить
_Т. е этот бандит в рясе ничуть не испортится, если его уронить с верхнего этажа на четвёртый, и у него нет причин особо возражать против такой эмпирической проверки его теории.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:57 Ответить
Нулевая толерантность к здравому смыслу.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:58 Ответить
хех ... банальна корупція ...
показать весь комментарий
29.12.2020 19:49 Ответить
Ето что посреди Киева делают потемкинские деревни?
показать весь комментарий
29.12.2020 18:58 Ответить
Если считать по застекленности, то четыре. А остальное, то так. Деньги глаза то застилают, через них х...... что увидишь.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:59 Ответить
_Хера ли ты горбатого тут лепишь? Речь об этажности, а не остеклении. И бандите в судейской мантии!
показать весь комментарий
29.12.2020 19:11 Ответить
Смотрите как складываются подобные "курьи ножки" и не покупайте квартиры в таком дерьме.
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 2776
показать весь комментарий
29.12.2020 19:01 Ответить
Все потому, что законы изначально по-дебильному написаны. Нужно указать максимальную высоту здания (например 15 метров), а там хоть один этаж стройте хоть 10 по 1 метру. А прописали 4 этажа, вот и изголяются делая 3х этажный подвал и 5-и этажный чердак. А жилых этажей 4, как по закону.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:05 Ответить
Писать неоднозначные законы - в этом соль коррумпированного государства.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:20 Ответить
Судья ОАСК Аблов решил, что 9-этажка на Батыевой горе является 4-этажным зданием с антресолями, - СМИ - Цензор.НЕТ 4636
показать весь комментарий
29.12.2020 19:08 Ответить
Кива у нас уже стал окружным админсудом? А яйца не слипнутся?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:10 Ответить
Любимьій Окружной суд Бени и Зели.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:21 Ответить
С коррупцией в судах и прочими чиновниками можно было бы разобраться за несколько дней при желании. Просто сопоставляется зарплата, официальный доход и то что есть по факту: квартиры, дачи, вилы, авто, яхты, депозиты, акции... Проверяются все члены семей судей и родственники. При несостыковке, конфискация и штраф, если речь идет на суммы свыше миллиона долларов то +тюрьма. После этого теряется смысл взяток в судах, ведь потратить эти деньги некуда. Суды становятся справедливыми и честными, строятся новые тюрьмы из-за нехватки мест. Но в Украине этого не будет потому что олигархам, которые управляют Украиной, это крайне не выгодно, им выгоден карманный суд, которые выполняет их решения.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:22 Ответить
Счас, они сами себе фаберже поотрывают...
Это Майданы, должны было сделать!
С ностальгией вспоминаю как в 2014, после Майдана, "элитное" быдло ходило на полусогнутых...
Не довели дело до конца, отдали власть комсомольскому жлобу и Киндер-куля-в-лоб-сюрпризу.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:24 Ответить
А до конца это как? Как в Харькове судье просто бошку отрезали? Так это и без Майдана можно сделать.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:42 Ответить
До конца, это значит разогнать на хрен, всех повязанных круговой порукой разграбления государственной собственности ублюдков, и привести к власти новых людей.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:51 Ответить
Кто "приводить" будет?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:38 Ответить
Народ должен-бы привести...
Но судя по количеству разношерстных "іванів сулім" на Цензоре, народа то у нас и нет!
показать весь комментарий
30.12.2020 08:55 Ответить
Точно, "элита" тогда пересела на Ланосы. Боялись что их раскуркуливать начнут
показать весь комментарий
29.12.2020 23:15 Ответить
Какое именно?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:38 Ответить
в Украине слово "судья", если оно высказано в отношении украинского кривосудия, должно браться в кавычки. как "вакцина" из паРашы, или "президент" лукашенко.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:34 Ответить
А что скажет по этому поводу Высший Совет Правосудия? Судья этот нормальный? Адекватный?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:34 Ответить
А там сидят вчерашние подельники, которые тоже нажились грабежом, они что идиоты, чтобы под собой сук пилить?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:26 Ответить
Апеляція міської влади буде ??
показать весь комментарий
29.12.2020 19:51 Ответить
Шедеврально, как по мне!
Так насрать на голову правосудия, еще никому не удавалось.
Государство такому судье и пожизненное содержание в виде сотни тысяч и пенсия будет соизмерима с его "трудами"! Потом денег в пенсионном фонде не хватает из за таких сироток.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:57 Ответить
Ну его вообще нах покупать недвижимость в Украине! Застройщики как правило все приближенные к власти, сват, кум, брат... соберут бабки, друг друга отмажут, а ты потом ищи свищи! А еще и скажут, сам виноват!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:05 Ответить
Аблов у своєму амплуа https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/26/7222033/ "Учудім"
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7683
показать весь комментарий
29.12.2020 20:16 Ответить
судьи из пещер, вы вообще в курсе геологии Киева?.. тут глина и песок.. при "хороших" осадках у камикадзе в квартирах могут получится классные полёты..
кто будет оплачивать "крокодильи слёзы" потерпевших?.. - знову з бюджета, мудрЫй нарид?
убивать таких судей, как бешеных собак
показать весь комментарий
29.12.2020 20:36 Ответить
Мафія може все, держава - нічого. Головне, щоб всі платили податки на утримання цієї банди злочинців. Як там казали, треба незалежність суддям і великі зарплати дати, щоб не брали хабарі? Їх тільки пожиттєве з конфіскацією може зупинити, але ж хто ж їх посадить?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:45 Ответить
Військові трибунали.
показать весь комментарий
30.12.2020 06:20 Ответить
А чего стесняться? Продажная судебная система только укрепляет позиции при нынешней власти.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:59 Ответить
Интересно, а кто в деревянной халупе которая рядом стоит живёт? Судя по антене на крыше - кто-то живёт...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:27 Ответить
Никто там не живет. Как правило застройщик предлагает хозяину дома его продать. Хозяин отказывается. Дальше застройщик начинает строительство и гадит на голову хозяину (электроенергия, вода и пр..) После чего хозяин подает в суд.
Дальше сами додумаете или как?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:47 Ответить
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7569
показать весь комментарий
29.12.2020 21:53 Ответить
Судья: докажите, что там 9 этажей.
Инспектор: вот фото, считайте.
Судья: этаж - 1а, этаж - 1б, этаж - 1в. Да тут вообще 1-этажка. Стройка законна!
показать весь комментарий
29.12.2020 22:50 Ответить
Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8500
показать весь комментарий
29.12.2020 22:57 Ответить
Ну формально суддя правий - висоту поверху ніхто ж не регламентував.
Так що це взагалі можна подати як один поверх з антресолями
показать весь комментарий
29.12.2020 23:59 Ответить
відомий персонаж московського епоса Козьма Прутков в 19 столітті вирік " Если на клетке слона написано носорог, не верь глазам своим" так що кияни, якщо будете бачити напис ОАСК не вірте очам своїм.це не суд. А євген таблов проголошуючи рішення, мав на увазі перший будинок. і дивився на нього в окулярах із зеленим тонованим склом, так лікар ( Вовк) прописав.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:04 Ответить
за бабло українські судді ухвалять БУДЬ ЩО! А за ВЕЛИЧЕЗНІ бабки вони можуть анігілювати закони цілого всесвіту!
показать весь комментарий
30.12.2020 07:08 Ответить
Судья что совсем дебил, какие антресоли, на фотке четко видно как минимум 8 этажей но уж никак не 4.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:09 Ответить
Пустити його порахувати поверхи у зворотньому порядку.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:50 Ответить
И все действующие лица из партии "Шаленна бджілка" Билозир и та в шоколад вымазалась, говорят кума графа Соевого.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:52 Ответить
Варвары)
показать весь комментарий
30.12.2020 09:43 Ответить
Я б того суддю вививів би на кришу того 9-ти поверхового будинку і скинув звідти.
4й поверх то не так і високо, має шанс вижити
показать весь комментарий
30.12.2020 10:54 Ответить
 
 