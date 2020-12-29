РУС
Новости Коронавирус и карантин
В феврале Украина должна получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, в настоящее время Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в завершающей стадии переговоров производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.

Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, который позволит говорить "именно о масштабной вакцинации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине на период праздников снизится заболеваемость коронавирусом, - прогноз НАН

"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.

Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, принимающих участие в ООС.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

Также читайте: РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель

Автор: 

+4
Почему етого ублюдка Сепанова хочется битой так приложить к черепушке, чтобьі оно перестало подавать какие-либо признаки жизни?
Почему?
29.12.2020 19:28 Ответить
29.12.2020 19:28 Ответить
+2
забавно читать заявления Степанова уже через полгода. Срав-ни-те с реалом)
https://censor.net/ru/news/3209492/posle_poyavleniya_vaktsiny_ot_covid19_ukraina_doljna_odnoyi_iz_pervyh_ee_poluchit_stepanov
29.12.2020 19:06 Ответить
29.12.2020 19:06 Ответить
+1
Казкарь Сепашка,з черговою казкою !!))
29.12.2020 19:14 Ответить
29.12.2020 19:14 Ответить
Может начать с Кабинета Министров ? Берите пример с США .
29.12.2020 19:03 Ответить
29.12.2020 19:03 Ответить
Степашке хоть в лоб,хоть полбу, все одно. Кулеба говорит, что вакцина - это гибридное оружие, а вакцина как известно из одной бочки разлита по всему миру ,без должного испытания. А Степашка говорит, что сам не будет прививаться, а вы , украинцы, прививайтесь,дохните, ему не жалко. В Америке уже 3150 человек спарализовала после прививки, в Великобритании 20% осложнений после прививки, открывают новые койкоместа для привитых с осложнениями, а у нас Степашка зазывает людей на смерть. Сатанист в квадрате.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:37 Ответить
забавно читать заявления Степанова уже через полгода. Срав-ни-те с реалом)
https://censor.net/ru/news/3209492/posle_poyavleniya_vaktsiny_ot_covid19_ukraina_doljna_odnoyi_iz_pervyh_ee_poluchit_stepanov
29.12.2020 19:06 Ответить
29.12.2020 19:06 Ответить
Дебилы *** ,40 миллионов надо доз а не эту пыль ...
29.12.2020 19:09 Ответить
29.12.2020 19:09 Ответить
Руку на отсечение дам, но все 200 тыс. уйдут депутатам, их родичам и глядям с которыми они УЖЕ договариваются "дашь-получишь" чтобы не платить.
29.12.2020 19:09 Ответить
29.12.2020 19:09 Ответить
Депутаты еще пожить хотят, так что прививаться не будут, тебе оставят.
29.12.2020 20:40 Ответить
29.12.2020 20:40 Ответить
В феврале Украина должна получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5338
30.12.2020 00:13 Ответить
30.12.2020 00:13 Ответить
Kostiantyn Yelisieiev

Джерела в ЄС вказують:укр влада поводила себе безпорадно і непрофесійно у боротьбі за вакцини від євровиробників.
Якби так само діяли свого часу, то Україна ніколи б не мала ні Угоду про асоціацію, ні безвіз. Поради: діяти наступально, вигризати контракти, не чекати на реалізацію COVAX
29.12.2020 19:13 Ответить
29.12.2020 19:13 Ответить
Казкарь Сепашка,з черговою казкою !!))
29.12.2020 19:14 Ответить
29.12.2020 19:14 Ответить
Не "казкар", а злочинець біля керма медичною галуззю у критичний час.
29.12.2020 19:29 Ответить
29.12.2020 19:29 Ответить
удивлен "возмущениями"! с чего бы нищей и погрязшей в тотальной коррупции стране, давать первой вакцину? за какие "успехи"?
29.12.2020 19:26 Ответить
29.12.2020 19:26 Ответить
Почему етого ублюдка Сепанова хочется битой так приложить к черепушке, чтобьі оно перестало подавать какие-либо признаки жизни?
Почему?
29.12.2020 19:28 Ответить
29.12.2020 19:28 Ответить
У зеленого клоуна все кадры такие.
29.12.2020 20:42 Ответить
29.12.2020 20:42 Ответить
Да, но никто не вьізівает такого омерзения(Зеля вне конкурса) как Степанов. Даже Арахамия чуть меньше омерзителен, чем ето ЧМО
29.12.2020 20:51 Ответить
29.12.2020 20:51 Ответить
50000*100
норм разлет)))
29.12.2020 19:37 Ответить
29.12.2020 19:37 Ответить
Власть вспомнила - чтобы закончилась война, надо просто перестать стрелять. А если перестать тестировать украинцев, то и статистика COVID-19 улучшится
29.12.2020 19:41 Ответить
29.12.2020 19:41 Ответить
Власть решила добить украинцев вакциной, а то ходят митингуют, что-то требуют.
29.12.2020 20:42 Ответить
29.12.2020 20:42 Ответить
вислюк посмотрит в глаза *****, скажет не надо показывать, что я вытворял за деньги в сауне.
29.12.2020 22:29 Ответить
29.12.2020 22:29 Ответить
Румынские специалисты заявили что вакцина поступит в Молдову сразу,как только молдавская сторона будет готова к началу вакцинирования.! Но кто у нас заправляют делами в министерстве здравоохранения? Правильно -соССиалисты! И кто будет все это тормозить? Понятно кто... А это уже будет преступление против своего народа!
показать весь комментарий
29.12.2020 19:47 Ответить
Сам себе сразу и вколи эту дрянь, ну и всем желающим
29.12.2020 20:05 Ответить
29.12.2020 20:05 Ответить
Дыбилы конченные, весь мир уже давно вакцинируется!
показать весь комментарий
17.01.2021 16:37 Ответить
 
 