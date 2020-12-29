В феврале Украина должна получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, в настоящее время Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы в завершающей стадии переговоров производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.
Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, который позволит говорить "именно о масштабной вакцинации".
"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.
Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, принимающих участие в ООС.
Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.
