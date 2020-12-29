Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Водяного, возле Талаковки, Невельского и Авдеевки враг применил гранатометы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.

На многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

"Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.