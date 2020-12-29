РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
839 6

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Водяного, возле Талаковки, Невельского и Авдеевки враг применил гранатометы, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Водяного, возле Талаковки, Невельского и Авдеевки враг применил гранатометы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120 и 82 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.

На многочисленные обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 120-мм миномета жилые кварталы Водяного: "Только забежали в подвал, второй выстрел - дом затрясся, стекла полетели". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (29065) Донбасс (26960) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це салют в честь перемирря, нє?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:15 Ответить
Головне що непріцільно!!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 19:17 Ответить
Ваше решение?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:21 Ответить
Зелене перемир"я триває!!Вже з минометів гатят !!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 19:16 Ответить
При пети тишь и благодать была.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:23 Ответить
"сообщено представителям ОБСЕ", - такЪ победим!
показать весь комментарий
29.12.2020 19:42 Ответить
 
 